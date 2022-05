Sandra Gómez, líder del PSOE en Valencia: "Hay que aprovechar el 'procés' para superar a Barcelona"

Sandra Gómez (Valencia, 1985) concede esta entrevista a EL ESPAÑOL en la Plaza de la Lonja de Valencia, recién peatonalizada por su concejalía, la de Desarrollo Urbano.

La vicealcaldesa socialista de Joan Ribó (Compromís) responde a las preguntas "como alcaldesa", en un marcado modo electoral a falta de un año para los comicios municipales. Manifiesta sin tapujos que la ciudad necesita "una alcaldesa con ganas, proactiva", y subraya, ante la posibilidad de que el primer edil no complete el próximo mandato, que ella sí ofrece "un compromiso de legislatura".

En la Valencia que Gómez proyecta destaca un objetivo: adelantar a Barcelona, que "ha perdido el tiempo y ha desandado al enredarse la alcaldesa Ada Colau en el procés". ¿Debe entonces la capital del Turia aprovechar el independentismo catalán para rebasar a Ciudad Condal? La dirigente responde contundente: "Tenemos la oportunidad de convertirnos en la primera ciudad del arco mediterráneo, superar a Barcelona y ser una alternativa a Madrid".

La secretaria general del PSPV-PSOE de Valencia afea a sus socios de Compromís el boicot a la ampliación del Puerto de Valencia, en alianza, precisamente, con el independentismo catalán. "No entendemos por qué Compromís apoya una moción contra el puerto respaldada por ERC, que defiende al principal competidor de Valencia, que es el Puerto de Barcelona".

¿Por qué saca tanto pecho de la peatonalización de esta plaza?

Esta plaza ejemplifica lo que quiero para mi ciudad y lo que he hecho para Valencia. Necesitamos grandes transformaciones que cambian el modelo de ciudad. Hoy se puede observar, con esta peatonalización, la de la Plaza de la Lonja y la Plaza de Brujas, el enorme cambio que ha vivido toda esta zona desde muchas perspectivas. Desde el punto de vista ambiental, nada combate tanto la emisión de CO2 como las peatonalizaciones. Por donde antes pasaban coches, ahora pasan personas.

En segundo lugar, hemos generado un espacio compartido para el ciudadano y para la economía de la zona. Ya habéis oído al comerciante que se ha acercado a saludarme. Decía que ha crecido un 70% el flujo de personas que pasean por aquí. Y, en tercer lugar, se trata de una actuación para el cuidado del patrimonio. Esto es La Lonja de Valencia.

No es un Bien de Interés Cultural (BIC) ni un Bien de Relevancia Local (BRL). Es un edificio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, y por delante de él pasaban miles de vehículos al día. No tenía ningún sentido que estuviera en un entramado de tráfico, coches y malos humos. Hoy ya se puede disfrutar plenamente de la joya histórica de la ciudad de Valencia.

Sandra Gómez, en la Plaza de la Lonja. Biel Aliño

¿Qué otras apuestas definen su "modelo de ciudad"?

Yo quiero una Valencia en la que se pueda pasear por sus plazas y respirar en sus jardines, transformar el modelo preexistente. Hay que fijar la mirada y la acción de gobierno en las cosas que realmente importan. Frente a otros modelos como el de Madrid, que tiene un modelo tóxico, ahogado en sus propios problemas, en la corrupción y en la lucha entre sus dirigentes políticos. O incluso frente a Barcelona, que ha perdido el tiempo y ha desandado al enredarse la alcaldesa Ada Colau en el procés.

Yo, como alcaldesa, lo que quiero para Valencia es poner el foco en las cosas que de verdad importan: el modelo de ciudad que estoy describiendo y un modelo económico en el que todo el mundo pueda trabajar en igualdad de oportunidades.

"Tenemos la oportunidad de convertirnos en la primera ciudad del arco mediterráneo, superar a Barcelona y ser una alternativa a Madrid"

¿Cree que Valencia debe aprovechar el procés para adelantar a Barcelona?

Mi objetivo es que Valencia supere a Barcelona en el arco mediterráneo. Creo que hoy Valencia tiene unas oportunidades formidables. Lo estamos viendo con la llegada de la fábrica de baterías de Volkswagen, o con la llegada del centro de desarrollo de software de HP. Son grandes firmas que deciden instalarse en Valencia y no en Barcelona. Han venido aquí las galas de los premios Goya y Michelín. Somos nosotros la capital mundial del Diseño...

En estos momentos todos los buenos proyectos quieren ligar su nombre a la ciudad de Valencia. Tenemos la oportunidad de convertirnos en la primera ciudad del arco mediterráneo, superar a Barcelona y ser también una alternativa a Madrid, porque somos un modelo alternativo a Madrid.

¿Qué propone hacer exactamente para lograr ese sorpaso a Barcelona?

Tenemos la oportunidad. Hay que tener un liderazgo claro en la ciudad, y ganas y capacidad de trabajo para aprovecharla. No se trata de mirarnos en lo que hacen otros, ni de tener ningún complejo, sino de conseguir que sean otros quienes se fijen en lo que pasa en Valencia.

Tenemos dos grandes pilares, que son el talento y la calidad de vida. Por eso quiere venir aquí a instalarse HP, porque combinamos tener la Universitat Politècnica de València (UPV) con ser la mejor ciudad para vivir. Tenemos talento, calidad de vida y ganas de que Valencia aproveche esta oportunidad.

¿En qué sentido plantea que Valencia sea una "alternativa" a Madrid?

Madrid tiene un modelo muy encerrado en sí mismo, muy centralista y ahogado en sus propios problemas. La ciudad de Valencia genera un contraste. Es abierta, diversa, busca y encuentra oportunidades, y es capaz de proyectarse no solo en el ámbito nacional sino en el internacional. Ahí, sinceramente, yo creo que puedo aportar como alcaldesa esa energía, esas ganas, esa ilusión a la altura de la energía, las ganas y la ilusión que tienen la ciudad y sus ciudadanos. Esta es una ciudad vibrante, activa, que quiere desarrollarse, que quiere emerger y que necesita un liderazgo que la acompañe.

Sandra Gómez, en un comercio de la Plaza de la Lonja. Biel Aliño

Habla "como alcaldesa", ya en clave electoral, marcando distancia con Joan Ribó. ¿Tanto se diferencian sus proyectos?

Claro que tenemos proyectos distintos. El del Partido Socialista es un proyecto autónomo, con sus prioridades, sus objetivos y su liderazgo. Yo hablo, por tanto, por mi proyecto político y por lo que los socialistas somos capaces de ofrecer a la ciudad de Valencia.

¿Se han dejado pasar oportunidades estos años? ¿Qué cambiaría de la gestión de Joan Ribó?

Nosotros hacemos una valoración positiva de estos años. En primer lugar, hemos aportado estabilidad. Frente al resto de coaliciones de derechas, cuyos problemas estamos viendo a nivel nacional, nosotros, tanto en la autonomía como en la ciudad, hemos tenido proyectos políticos estables. Esa es la obligación de los políticos. Aquí no se han convocado elecciones anticipadas para confrontar con los socios y sacarle partido en las urnas. Después, cada uno tiene derecho, o casi la obligación, de tener su propia postura, siempre y cuando sea capaz de llegar a acuerdos. Para eso se gobierna en conjunto.

Subraya que Valencia necesita "ganas y capacidad de trabajo". ¿Insinúa que Joan Ribó, el alcalde con el que ha trabajado 7 años, no las tiene?

Siempre buscáis el contraste con el socio de Gobierno, pero yo hablo simplemente de lo que yo quiero aportar. Yo quiero ser una alcaldesa con ganas, proactiva. Yo soy una mujer capaz de salir de mi despacho. Me voy a Moncloa para traer aquí la oficina de inversiones. Voy a Madrid y traigo la gala de los premios Goya.

Voy a Barcelona, veo un proyecto como el distrito innovador del '22@', y lo impulso en Vara de Quart para mi ciudad. Yo me muevo. Como vicealcaldesa he estado en Xian, Chengdú, Londres, Berlín, Ámsterdam... obviamente en Sevilla, Madrid, Barcelona... He estado en aquellos espacios interesantes para buscar oportunidades para mi ciudad. Eso es lo que ofrezco. Yo ofrezco eso, ilusión. Claro que sería una alcaldesa con ganas

"Yo ofrezco un proyecto de futuro. Ofrezco una Valencia para los próximos diez años. No me proyecto como un liderazgo de transición"

No insinúa entonces que Ribó no tenga ganas...

Respecto al alcalde, no lo digo yo. Al final cada uno ha marcado sus posiciones, ha hecho sus declaraciones, y ha mostrado su voluntad o ganas de seguir o no. Yo hablo por mí misma, pero el resto ha hablado por sí mismo también.

Entiendo que se refiere a aquellas declaraciones en las que Ribó afirmó que determinados aspectos de la gestión son un "embolao guapo". ¿Le molestaron a usted, que hace del ímpetu su bandera?

Yo no siento ningún desánimo. Yo reitero que tengo las ganas, la ilusión y la determinación para trabajar por mi ciudad. Valencia no merece menos, Valencia es una responsabilidad donde no caben las dudas.

¿Cree que va a ser candidato? ¿Lo ve cansado?

Esa es una decisión que deberá tomar él. Yo, desde luego, reitero que para liderar esta ciudad no caben las dudas. Hay que tener muchas ganas porque es una responsabilidad muy grande. También hay que tener un proyecto de futuro. Yo ofrezco un proyecto de futuro. Ofrezco una Valencia para los próximos diez años. No me proyecto como un liderazgo de transición. La gente que vote al PSPV-PSOE sabe que yo estoy adquiriendo un compromiso a largo plazo con ellos.

¿Le parecería mal entonces que Ribó se presentara para ceder después la alcaldía a otra persona?

Yo creo que si uno se presenta es con un compromiso de legislatura. Yo, desde luego, sí lo voy a cumplir.

"No entendemos por qué Compromís apoya una moción contra el puerto respaldada por ERC, que defiende al principal competidor de Valencia"

¿Qué piensa de la propuesta de Compromís de demoler las obras ya realizadas de la ampliación norte del Puerto de Valencia?

No es factible porque, para empezar, habría que devolver 70 millones a la Unión Europea de los 200 millones de dinero público que costó la intervención. ¿Lo van a devolver ellos de su bolsillo o lo van a devolver los ciudadanos y ciudadanas? No han explicado nada y no entendemos por qué se apoya una moción respaldada por ERC, que defiende al principal competidor directo del Puerto de Valencia, que es el de Barcelona.

Allí han apoyado la ampliación y aquí están intentando frenar un instrumento estratégico para el desarrollo de la Comunidad Valenciana. Para nosotros desarrollo y sostenibilidad no son incompatibles, son indisociables. La sostenibilidad no es desmontar a un coste inasumible uno de nuestros principales polos de desarrollo y convertirlo en un puerto de segunda, para que Barcelona pueda tomar la delantera, como quiere ERC.

¿La considera una propuesta factible o un postulado electoral a un año de la cita con las urnas?

Lo que se ha ido viendo al final no es que Compromís quisiera garantizar la viabilidad medioambiental de la ampliación, sino que directamente está en contra de la ampliación, que son dos cuestiones absolutamente distintas. Esa es la diferencia con el Partido Socialista. Nosotros queremos que la ampliación cumpla estrictamente con toda la legislación ambiental para que no se produzca ninguna afección, pero nosotros sí estamos a favor del Puerto, porque sin el Puerto hay inversiones como la de Volkswagen en Sagunto que no serían posibles. Lo que no se puede estar es en el 'no' a todo. Esta Comunidad tiene que desarrollarse y necesita generar actividad económica para crear empleo y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.

Sandra Gómez, junto a la Lonja de Valencia. Biel Aliño

¿Está abusando el Ayuntamiento de Valencia de los contratos menores?

El porcentaje es infinitamente inferior con el actual equipo de Gobierno respecto a las legislaturas del PP. Cambió la Ley de Contratos del Sector Público, que ahora es mucho más restrictiva. Es una cuestión innegable. A veces la oposición nos ataca por hacer algo tan básico como comprar papel y boli, o un microondas para unas oficinas de barrio.

Me refería a cuestiones como el proyecto para la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento, encargado a dedo al despacho de una dirigente de Podemos y familiar de un asesor de Ribó...

Por los contratos de la EMT deberá responder el presidente de la EMT. Quien mejor puede explicarlo es él.

"La plaza del Ayuntamiento de Valencia nos representa a todos. No se puede llenar con lo que a cada concejal se le ocurra en cada momento"

En la plaza del Ayuntamiento ha habido varias polémicas por la instalación de monolitos para ensalzar el 15-M o criticar al PP. ¿Qué opinión le merecen?

Yo soy partidaria de que, una vez se desarrolle el proyecto definitivo de la Plaza del Ayuntamiento, se definan con claridad los usos de la plaza para disfrute del ciudadano. La plaza no se puede llenar de lo que a cada concejal se le ocurra en cada momento. Me da igual el color o el cargo del mismo. Yo entiendo que, cuando haya un proyecto definitivo, deberá haber cierto orden. Además, hay que tener en cuenta que la plaza del ayuntamiento nos representa a todos, no al gobierno. Tanto a la gente que te ha votado como a la que no. Hay que ser institucional, en el buen sentido de la palabra. Representar el interés general.

Todo homenaje tiene que ser inclusivo. El 15-M fue un movimiento ciudadano muy importante, en el que yo misma participé al principio. Fui de forma curiosa. Fue un movimiento interesante, pero puntual. Hay movimientos ciudadanos que se han manifestado de forma constante durante décadas en la plaza del ayuntamiento a los que no se le ha rendido ningún homenaje. ¿Por qué el 15-M tiene más valor que la asociación de vecinos de Valencia o el grupo de mujeres que se manifiestan todos los meses contra la violencia machista?

La plaza representa a toda la ciudad. Es el lugar donde baja la Senyera el 9 d'Octubre, donde nos reunimos en fallas para ver la mascletà. Es un lugar de encuentro para todos. Homenajear solo lo que está dentro de tu memoria política es tener una mirada cortoplacista. Por eso nosotros planteamos hacer un homenaje a todos los movimientos asociativos y culturales que sienten la plaza como un lugar de encuentro, no solo al 15-M.

¿Qué le parece que el Ayuntamiento de Valencia haya dado 250.000 euros a la cátedra del hijo del alcalde Joan Ribó?

No conozco el asunto y no puedo pronunciarme sobre el mismo.

¿Por qué rechazan que Rita Barberá sea alcaldesa honorífica de la ciudad, como pide el PP?

Por lo que estamos conociendo del caso Azud, el PP municipal fue proactivo a la hora de beneficiar a determinados empresarios y constructores de la ciudad, que después beneficiaron a la familia de Rita Barberá, que formaba parte de esta red. Yo creo que, hoy por hoy, no es el momento. Desde luego, no van a contar con el apoyo del Partido Socialista.

"El PP de hoy es el PP del caso Azud. El PSOE de hoy no tiene nada que ver con lo que pudiera ocurrir en 2007 con personas muy concretas"

Entre los investigados del caso Azud está el socialista Rafael Rubio. La UCO le acusa de esconder 197.000 € de mordidas con 77 ingresos en una caja de seguridad. ¿Qué le parece?

El caso Azud es el caso del PP. Los cabecillas y los principales responsables eran el empresario Jaime Febrer, y el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, que era el conseguidor. Lo lamentable de este caso es que, además, ha tocado a dirigentes de todos los partidos. Hay socialistas, pero también los hay del Bloc (Compromís).

Eso es terrible para la imagen de la política por la desafección que provoca. Ahora bien: el único partido que siempre toma la decisión de apartar a los dirigentes posiblemente implicados en un caso de corrupción es el partido socialista. Nadie más. Jorge Bellver (PP) sigue tranquilamente como vicepresidente de Les Corts. La sobrina de Rita Barberá hoy es asesora de la portavoz del PP, y está investigada en el caso Azud. El PP de hoy es el PP del caso Azud. El PSOE de hoy no tiene nada que ver con lo que pudiera ocurrir en 2007 con personas muy concretas.

En cualquier caso, le pedía su opinión sobre Rubio porque trabajó con él. Además de líder de la oposición y concejal, fue asesor de Urbanismo durante su etapa...

A nivel personal me gustaría respetar los tiempos judiciales. Estamos todavía en fase de instrucción.

Sanndra Gómez conversa con un comerciante de Valencia. Biel Aliño

Se la acusó de dura con el dueño del Valencia CF por exigir que cumpliera sus obligaciones urbanísticas, pero escuchados los audios que reveló Superdeporte quizá se quedó usted corta...

Yo también tengo esa sensación. No estábamos haciendo más que defender los intereses de la ciudad, e incluso los intereses del propio club a pesar de sus propietarios. En 2019 les exigimos que iniciaran las obras del estadio, y cuando los fondos de CVC les permiten abordarlo, ellos presentan un estadio low cost en el que el presupuesto inicial era de apenas 80 millones de euros para mal acabarlo. Todo ello, cobrando los derechos urbanísticos que solo deberían percibir por acabar el estadio tal y como marca la ATE.

Yo advertí desde el primer momento nuestra preocupación de que ejecutaran esos derechos urbanísticos y que el beneficio se fuera lejos de la ciudad de Valencia. Es decir: que no se invirtiera el dinero ni en el club ni en el estadio. Estamos hablando de cientos de millones de euros si se venden las parcelas del viejo estadio gracias a las condiciones ventajosas que les permite la ATE. Su propuesta despatrimonializaba el club y la ciudad, y era mi obligación advertirlo. Lo hice de forma pública.

"Los demás partidos tienen que explicar por qué defendieron prorrogar la ATE y 'no apretar demasiado' a los dueños del Valencia CF"

¿Por qué cree que Compromís, y en particular el alcalde Joan Ribó, 'coqueteó' con Meriton en lugar de escuchar sus advertencias?

Son los demás partidos quienes tienen que explicar por qué teniendo todos los datos, siendo plenamente conocedores de las circunstancias, defendieron prorrogar la ATE o, cito textualmente, "no apretar demasiado". Algunos políticos y medios de comunicación deberán explicar por qué tuvieron una actitud colaborativa con lo que, desde mi punto de vista, era claramente un engaño.

Yo he sufrido durante dos años un ataque brutal de desprestigio y difamación constante. Se me ha vetado públicamente en reuniones institucionales donde se iba a hablar del estadio y de la ATE, que son responsabilidad mía. Ahora todo el mundo se hace el sorprendido y el indignado al conocer los audios, en los que se ve claramente que no tenían ningún interés en cumplir con sus obligaciones.

Usted ha dicho que se plantea construir de forma subsidiaria el pabellón de Benicalap si no lo construye el Valencia CF ¿Descarta hacer lo mismo con el propio estadio Nou Mestalla?

Hemos llegado a un punto en el que yo ya no me cierro a ninguna posibilidad.

Sigue los temas que te interesan