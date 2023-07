Participación masiva en la playa de la Malvarrosa de Valencia: "He plantado la sombrilla y me fui a votar"

Son las doce del mediodía del domingo 23 de julio y la participación es masiva en la playa de la Malvarrosa, la más famosa de Valencia. Las playas han abierto al alba y los grupos de domingueros han quedado constituidos tras la tradicional guerra de sombrillas para reservar el sitio que ocuparán después de ir a votar.

"Me vine a las ocho de la mañana para plantar la sombrilla y me fui a votar", dice María, una pensionista valenciana que este domingo ha madrugado junto a su familia para reservar un bien sitio en la playa. María vive en el barrio marinero del Cabañal y tiene su colegio electoral a muy pocos metros de la Malvarrosa.

"La playa está como siempre, muy llena, aunque se nota que hay menos gente que otros domingos. Nosotros nos estamos turnando para ir a votar y así ya nos quedamos después todo el día en el agua", cuenta mientras se calza unas cangrejeras y busca su voto en una bolsa repleta de trastos y arena.

España elige este domingo entre un Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez, en coalición con Yolanda Díaz y con apoyo de partidos nacionalistas e independentistas, o un Gobierno presidido por el popular Alberto Núñez Feijóo que, previsiblemente, necesitará de alguna manera el respaldo del dirigente de extrema derecha Santiago Abascal.

La larga campaña electoral, que vino precedida de unas elecciones autonómicas y municipales, ha coincidido con varias olas de calor consecutivas. Por primera vez, España vota un 23 de julio y muchos electores lo harán en bañador.

Y que el adelanto electoral que anunció el presidente del Gobierno, tan solo un día después de las elecciones del 28 de mayo, hizo que el día elegido cayera en plena época estival.

"Para mí no es ningún problema tener que ir a votar en verano, aunque se podría haber mirado otra fecha. Lo primero que he hecho es levantarme y venir a la playa. Ahora me voy a casa, me ducho y antes de comer ya he votado", cuenta Carmen, otra bañista de la Malvarrosa. "Así por la tarde ya no salgo de casa que es cuando hace más calor".

A pocos metros de Carmen está un grupo de vecinos del barrio del Grau de Valencia que ha decidido pasar juntos en la playa el sofocón de la jornada electoral.

"Del grupo solo hemos votado cuatro esta mañana y resto irá esta tarde". A la mayoría le da igual tener que votar en verano: "Es como ir en invierno". Pero no todos opinan lo mismo.

"A mí no me parece bien, pero es que todo lo que haga Pedro Sánchez me parece horroroso. Iré a votar cuando me vaya de la playa", explica otro amigo del grupo.

Pese a que se espera que la mayoría de la población española vote en sus colegios electorales como es habitual, al menos 2,4 millones de personas lo han hecho a distancia porque hoy no estarán en sus lugares de residencia.

En la Comunidad Valenciana han sido algo más de 169.700 personas las que ha solicitado el voto por correo.

"Pensé en solicitar el voto por correo, pero me apreció un poco engorroso y, como soy de aquí, iré a votar después de comer. Que convoquen unas elecciones generales en verano es una faena para los que tienen que estar en una mesa o para los que se van de vacaciones. La fecha es muy incómoda", razona Rosa, otra bañista de la Malvarrosa.

Por ello, consideran que se debería de impedir convocar elecciones en esta época del año. "Sobre todo en las comunidades donde hace más calor, yo estaría de acuerdo", propone Rosa.

Mesas electorales

Las 6.167 mesas electorales de la Comunidad Valenciana para votar en las elecciones generales que se celebran este domingo se han constituido de forma rápida y efectiva, a la hora prevista sin haber registrado ningún incidente.

Durante el día, un total de 2.156 colegios electorales -en los que votarán más de tres millones de valencianos- permanecerán abiertos desde las 9.00 horas hasta las 20.00 horas.

En las Elecciones Generales de este 23 de julio, un total de 3.727.999 personas están llamadas a las urnas en la Comunidad Valenciana. De entre ellas, 125.868 son españoles residentes en el extranjero e inscritos en el Censo de los Electores Residentes-Ausentes (CERA) y el resto -3.602.131- son residentes en España.

Por otra parte, según los datos de la Oficina del Censo Electoral, en estos comicios se incorporan 173.333 electores y electoras. Concretamente, 62.073 en Alicante, 19.880 en Castellón y 91.380 en Valencia.

Asimismo, para garantizar la seguridad en el proceso electoral, 9.083 efectivos de los distintos cuerpos de seguridad, cuyo coste por esta jornada asume la Administración General del Estado, prestarán servicio en el día de hoy.

Del total, 4.359 son miembros de la Guardia Civil, 3.000 de la Policía Nacional y 1.625 de las distintas Policías Locales. A ellos, hay que sumar los 99 agentes de la Unidad Adscrita.

Incidentes en el tren

Por otra parte, Adif está movilizando "todos los medios y efectivos a su disposición" para tratar de solucionar "cuanto antes" la avería ocasionada en las instalaciones del túnel de San Isidro como consecuencia de un incendio que ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad con salida y llegada a Valencia.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha reconocido que se trata de un trabajo "costoso" y ha asegurado que se están buscando "rutas alternativas" para trasladar a los viajeros que tuvieran previsto desplazarse durante este domingo, en el que además se celebran las elecciones generales.

En total, ha precisado, se han visto afectados un total de nueve trenes. De ellos, "dos estaban en trayecto; uno se ha quedado en Requena y los pasajeros están en este momento siendo trasladados en autobús hacia la ciudad de Valencia, y otro que se ha quedado en Cuenca y está volviendo a Madrid", ha explicado la delegada

Bernabé ha subrayado que para desaguar de "la manera más rápida posible" la inundación provocada en las vías, tras quedar quemadas las bombas, se necesita una bomba específica para sacar el agua, que ya ha sido trasladada hasta el lugar del incidente.

No obstante, se está a la espera de que llegue la infraestructura necesaria para poder bajar esta misma bomba hasta el puesto de bombeo.

