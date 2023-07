El PSOE pierde en Valencia la Diputación, su último reducto, por la venganza de un exsocialista

La venganza es un plato que se sirve frío y Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent (Valencia) expulsado del PSOE en 2018 tras ser detenido por un caso de corrupción del que ha sido absuelto, no podría haber elegido mejor momento.

El PP ha arrebatado la Diputación de Valencia al PSOE tras confirmarse la venganza del que fuera presidente socialista de la misma institución entre 2015 y 2018. Rodríguez tenía la llave del futuro gobierno y finalmente el voto de Ens Uneix, el partido que fundó tras su arresto, ha decantado la balanza hacia la derecha y ha ajustado cuentas con Ximo Puig.

Natalia Enguix, la única diputada del partido de Rodríguez, se ha votado a sí misma. El empate a 15 entre PP y Vox y PSOE y Compromís ha persistido en la Diputación de Valencia, con lo que el candidato del PP ha sido elegido presidente, al representar a la lista con más diputados.

Vicente Mompó, alcalde de Gabarda y presidente del PP de la provincia de Valencia, será el nuevo presidente. Los populares recuperan una institución perdida en 2015 y pasan a dominar todo el mapa político valenciano.

Y es que la traición deja sin instituciones al PSOE, que pierde todo su poder. El PP gobernará la Generalitat, las tres Diputaciones, las tres capitales de provincia y el resto de grandes ciudades valencianas -Torrent, Benidorm, Elche..-, a excepción de Sagunto y Gandía. No obstante, Mompó gobernará en minoría y dependiendo de Vox.

Compromís sí ha dado su apoyo al PSOE. Pero el partido independiente ha votado a su única representante en la institución, impidiendo la designación como presidente en un pleno de infarto del alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa.

Vicente Mompó, nuevo presidente de la Diputación de Valencia.

Negociaciones

Tras las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, el PP obtuvo 13 representantes en la Diputación, el PSOE 12, Compromís 3, VOX 2 y el partido del exsocialista, 1.

Así, el PP y VOX suman 15 diputados, los mismos que PSOE y Compromís juntos. Y como el PP sacó más diputados, en una segunda votación se ha impuesto al resto de grupos y gestionará la Diputación de Valencia los próximos 4 años.

Ens Uneix había pedido a PSOE y Compromís que apoyaran su representante si querían una Diputación con un gobierno progresista. Pero los socialistas rechazaron que un partido con un único representante asumiera la presidencia.

Rodríguez llegó a firmar en público que Puig no quería un presidente socialista en la Diputación porque no aceptaba sus condiciones. El alcalde de Ontinyent no ha perdonado al PSOE que le suspendiera de militancia tras ser detenido en 2018 y su equipo reconoció que no podría haber acuerdo mientras Puig siguiera al frente del PSOE valenciano.

"Si es más importante parar a la derecha que los sillones, es tan sencillo como votar a Ens Uneix, con la seguridad de que en el momento en el que el PSOE cambie, el presidente será Bielsa, sin ningún problema", ha manifestado Rodríguez minutos antes de comenzar el pleno.

Compromís se había "abierto" a apoyar "cualquier fórmula o candidatura" que sirviera para reeditar una Diputación de Valencia "de progreso". Horas antes del pleno de constitución de la corporación, Compromís aseguró continuaba "dialogando" con el PSOE y Ens Uneix "sin líneas rojas" y "con generosidad" para alcanzar un acuerdo que entienden que es "imprescindible".

La sección primera de la Audiencia provincial de Valencia absolvió a Jorge Rodríguez y a los otros 13 acusados en el denominado caso Alquería al no apreciar delito en su conducta. Estaban acusado de maniobrar para colocar de manera irregular a altos cargos de PSOE y Compromís en la empresa pública Imelsa, conocida por los casos de corrupción que salpicaron al PP.

La sentencia se hizo pública el 30 de mayo, dos días después de las elecciones. El PP llegó a pedir 18 años de prisión para Rodríguez por estos hechos, pero finalmente la solicitud no ha sido un impedimento para decantar la balanza hacia la derecha.

Antes de su detención, Rodríguez estaba llamado a ser el sucesor de Ximo Puig al frente del socialismo valenciano. Pero su imputación y la posterior fundación de un partido independiente le alejó de Puig y el PSOE.

