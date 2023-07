Pueden prometer y prometen: 10 compromisos de Sánchez y Feijóo para que los españoles les voten

Los compromisos que presentan Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para estas elecciones van en direcciones opuestas. Mientras Sánchez se dirige a la "clase media y trabajadora", pero poniendo el énfasis en la segunda, el líder del PP se dirige sobre todo a las "grandes clases medias", a las que llama, además, a una "reconciliación nacional" que ponga fin a la "política de bloques".

En las últimas semanas, ambos candidatos han lanzado decenas de promesas en cada mitin. Mientras Sánchez se centra más en las cuestiones prácticas y en las cosas del comer, Feijóo pone mucho énfasis en la regeneración democrática. Estos son diez de sus compromisos.

Las promesas de Sánchez

1. Fijar por ley que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sea siempre el 60% del salario medio. En esta legislatura se ha incrementado en un 47%, y ha quedado fijado en los 1.080 euros.

2. Servicios básicos de calidad a menos de 30 minutos: "Vamos a construir un país donde no haya dos o tres velocidades, sino un país donde todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan a 30 minutos todos los servicios esenciales. Ése es el compromiso que asumimos", ha asegurado el líder socialista.

3. Primera ley estatal de agricultura familiar. El presidente se ha comprometido ya a desarrollar un sistema de monitorización de mercados agrarios. Sánchez y Planas prometen más de 220 millones anuales para fomentar el relevo generacional en el campo.

4. "Una ley contra el desperdicio alimentario". Así lo señaló el presidente del Gobierno en sus redes sociales esta misma semana.

5. Una cuenta de ahorro bonificada. Sánchez ha prometido para la próxima legislatura crear una cuenta de ahorro bonificada en coordinación con el sector financiero. "Permitirá a los jóvenes ahorrar hasta 30.000 euros libres de tributación".

6. Gratuidad del transporte público urbano para niños y estudiantes de hasta 24 años. "La intención es ayudar a descongestionar el tráfico de nuestras ciudades y también a mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático", ha llegado a señalar el presidente.

7. Una "Estrategia Nacional de Trabajo Flexible". Para este objetivo, Sánchez propone incentivos a las empresas para que ofrezcan a sus trabajadores una mejor conciliación de la vida personal y profesional mediante horarios mucho más adaptables y jornadas híbridas que combinen lo presencial con lo remoto. "Nuestro objetivo es que el trabajo sea más satisfactorio, que deje también tiempo al ocio, y que también permita estar con nuestros hijos y con nuestras familias", ha defendido el presidente.

8. Oportunidades formativas como medida necesaria para llegar al pleno empleo. "Tenemos que horadar ese suelo de desempleo juvenil aún desgraciadamente alto en nuestro país", dijo el presidente.

9. "Alivio hipotecario" de 300 euros para hogares con rentas de hasta 37.800 euros. Sánchez ha prometido ampliar el plazo de las hipotecas hasta 7 años a familias con rentas de 37.800 euros o menos. Esto implicaría un ahorro de 300 euros. "Es relevante que desde el Gobierno contribuyamos a ese alivio a las familias".

10. 250.000 nuevas plazas de Formación Profesional (FP). Y establecer un nuevo programa de intercambio internacional con becas para alumnos y alumnas de bachillerato. "Que nuestros chavales cuando salgan de la FP salgan con todas las cualificaciones para ser empleados. O por qué no, para poder crear una empresa", propuso el presidente.

Las promesas de Feijóo

1. Eliminación del impuesto a grandes fortunas. "Lo voy a suprimir porque entiendo que ese impuesto era de las Comunidades Autónomas. Se lo devolveré a las Comunidades Autónomas y en Madrid no se venía cobrando. La idea es seguir reduciéndolo", señaló Feijóo.

2. Reducir el número de ministerios. Tal y como expresó en su última entrevista con EL ESPAÑOL, Feijóo se ha comprometido a bajar entre "un 30 y un 40% el número de ministerios de España". A su juicio, va a ser "más útil y más eficiente un Gobierno con 13 o 14 ministros que dos equipos de fútbol con 22".

Suprimirá Igualdad: "Habrá dinero para políticas, no para cargos". "Reduciremos el tamaño del Gobierno, los españoles pagarán menos por él y por toda la cohorte que lo rodea".

3. Ampliación de rebajas del IRPF a rentas medias y bajas. "Revisaremos las cuentas públicas de la Administración Central, las Comunidades y la Seguridad Social. También rebajaremos impuestos, en concreto, ampliaremos rebajas en el IRPF a rentas medias y bajas", señala el líder popular.

4. Independencia judicial. En relación con la Justicia, el líder del PP promete también que "elaborarían una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar la independencia de jueces y fiscales".

5. Recuperar la sedición y aumentar las penas por corrupción en sus primeros 100 días. El PP tiene intención de recuperar el tipo penal "para castigar las formas más graves de deslealtad constitucional".

6. Nueva Ley Trans. "La Ley Trans la haremos y hay un colectivo trans que tiene sus derechos y los vamos a regular, pero esta ley no". "Las hormonas deben decidir los médicos cuando las ponen y no los pacientes", ha señalado Feijóo estas semanas.

7. Gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años para "favorecer la conciliación". "Defiendo una igualdad real sin etiquetas, que no enfrente a la sociedad. La maternidad no puede seguir siendo un techo de cristal para las mujeres. La tasa de actividad femenina no puede seguir 10 puntos por debajo de la masculina".

8. Promover que las mujeres con hijos tengan contratos indefinidos con ayudas a las empresas. Sobre la "brecha salarial", ha reflexionado que "la mayoría de veces no viene a ser otra cosa que la maternidad". "Los datos están ahí: hombres y mujeres van ascendiendo hasta que llega el primer hijo y no puede ser que las mujeres deban elegir entre sus carreras o ser madres", ha remarcado.

9. Policías y guardias, "profesión de riesgo". Entre los compromisos del PP para con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destaca la consumación de la equiparación salarial, pero también otra reforma ante el aumento de agresiones: "Reformaremos la ley para considerar a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local como profesión de riesgo".

10. Derogar la Ley de Memoria democrática. Esta ley amplió la aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero. Feijóo y el PP señalan el notable y decisivo apoyo de Bildu para que esta se aprobara. La principal crítica es la ampliación hasta finales de 1983 del reconocimiento de víctimas de vulneración de derechos humanos. "Cuestiona la Transición y reescribe la historia".

