La cronología del caso que acorrala a Mónica Oltra y por el que hay imputados 13 cargos de su confianza

La vicepresidenta valenciana y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, podría ser imputada en unas semanas y abrirle una crisis a Ximo Puig a un año de las elecciones autonómicas por la gestión del caso de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Luis Ramírez ha sido condenado a cinco años y su ingreso en prisión está pendiente de un último recurso ante el Tribunal Supremo.

La víctima, Maite, era una menor tutelada por la Administración y residía en el centro de acogida en el que trabajaba la pareja de Oltra. El juez Vicente Ríos ha concluido que la líder de Compromís y su equipo nunca tuvieron la voluntad de esclarecer los abusos de su exmarido y les acusa de encubrimiento.

Oltra está aforada y la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tendrá que pronunciarse y decidir si comparte el criterio del juez. En este momento, ya hay imputadas 13 personas que dependen de su departamento. Esta es la cronología del proceso judicial más importante de la legislatura en Valencia.

4 de octubre de 2011. Se declara a Maite en situación legal de desamparo, asumiendo la Generalitat Valenciana su tutela. Se acuerda su acogimiento residencial en el Centro Niño Jesús de Valencia.

2016. Maite tiene 14 años. Empiezan los abusos, según su testimonio. En diciembre, la víctima lo cuenta por primera vez a una compañera del centro de acogida. Su amiga ratificó esta versión en el juicio. También se lo confiesa a su novio.

13 de febrero de 2017. La menor cuenta lo sucedido a los padres de su novio y a una trabajadora social del centro de día donde recogía el dinero que su padre le enviaba todos los meses desde prisión.

Ante la gravedad de la información, la trabajadora social se puso en contacto con el Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (Grume) para informarse del proceso a seguir a la hora de tramitar la denuncia. Los padres del novio también informan a los responsables del centro Niño Jesús.

14 de febrero. La menor habla con trabajadores del centro de día para tramitar la denuncia. Les explica que ha sufrido abusos sexuales por parte de un educador del turno de noche al que identificó como Luis. Refirió que el último capítulo de los abusos se produjo a finales de enero de 2017, "un poco antes de que el educador se marchara de vacaciones". Les asegura que los hechos se produjeron en su habitación y que el educador entraba de noche en su cuarto y le tomaba la mano que acoplaba a la suya para masturbarse. Ella estaba acostada en posición de cúbito supino y simulaba estar dormida.

Ese día Maite dice que no está preparada para denunciar. Se ponen los hechos en conocimiento del centro para que la protejan. Hasta ese momento, nadie pone en duda la credibilidad de su testimonio.

20 de febrero. La directora del centro Niño Jesús, imputada en la causa, mantiene una reunión con el educador y se le informa de la situación y de que, mientras dure la fase de investigación, y "siguiendo nuestro protocolo", tiene que permanecer apartado del servicio. Ese mismo día se informa a la Conselleria de Igualdad.

Varapalo del juez

21 de febrero. La directora recibe un correo electrónico de la Conselleria. "He hablado con Paco, con total discreción, hemos valorado que mejor que vea a la niña la psicóloga de la sección y depende derivaríamos a Espill o ya vemos. He hablado con Inma, tendría cita el martes 28 a las 9.30... Un abrazo".

Es por ello por lo que en su exposición razonada para pedir la imputación de Mónica Oltra, el juez señala: "A la luz de lo después ocurrido pueden extraerse indicios de que en ningún momento existió una voluntad cierta de esclarecer los hechos penalmente relevantes repetidamente expuestos por la niña y atribuidos al marido de Mónica Oltra, a la sazón, consellera".

22 de febrero. Los padres del novio de Maite mantienen una reunión con los responsables del centro de acogida. Comunican que la menor no quiere regresar. Sus manifestaciones "no fueron tomadas en consideración", dice el juez.

28 de febrero. Acompañan a Maite a una entrevista en la Conselleria de Igualdad para que explique por qué no quiere volver al centro. "La psicóloga no aborda en momento alguno el tema de los abusos sexuales", según concluye la investigación judicial.

Maite, la menor que denunció los abusos sexuales.

7 de marzo. Maite regresa al centro de acogida.

8 de marzo. La directora del centro Niño Jesús anota en el libro de incidencias que la conselleria ha concluido que el relato de la menor no es real, pese a que no le preguntaron por los abusos: "Nos recuerda que desde la exploración que ha realizado conselleria no se aprecia ningún indicio, por lo que no se considera oportuna la derivación a Espill".

La Generalitat traslada al centro que debe comunicar la decisión al marido de la vicepresidenta. "Nada se pregunta a la menor en momento alguno sobre los abusos sexuales presuntamente sufridos por la misma por ninguno de los profesionales", mantiene el juez.

10 de marzo. El centro llama al marido de la vicepresidenta y le informa que "en la exploración realizada desde la conselleria no se ha visto ningún indicio" y se acuerda que se reincorpore en su turno la noche del domingo 12 de marzo. Se le pide, cuando ya se ha decidido su reincorporación al centro, que presente "un documento con su relato en relación con los hechos comentados por Maite". "¿Por qué no antes cuándo se suponía que se estaban investigando los hechos?", se pregunta el magistrado. El auto concluye que "no existió en sede de conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos".

22 de junio. Dos agentes de la Policía Nacional son comisionados desde la Sala del 112 para el traslado de una menor al Centro Niño Jesús. Al llegar, Maite se encontraba en la puerta y entabló una conversación con ambos agentes. Maite relató que un monitor, un tal "Luis", del que le cuesta hablar por el temor que le suscita, pues "tiene una familiar que es un cargo importante dentro de una Conselleria", tanto que regularmente "sale por la tele". Les dice que el tal Luis abusó sexualmente de ella. Los agentes anotan:"Que una noche mientras este se pensaba que estaba dormida procedió a cogerme la mano y hacerse una gayola".

27 de junio. La responsable del Grume de la Policía Nacional comunica los hechos a la Fiscalía de Menores. Se abre formalmente una investigación penal.

30 de junio. El centro Niño Jesús comunica a la Policía abrieron una investigación y que "los técnicos" indicaron que no se apreciaba "ningún indicio", por lo que se informó al educador que podía reincorporarse a sus funciones. Aún así, los agentes trasladan las conclusiones de esta entrevista a su jefa de grupo.

6 de julio. La Fiscalía amplía las diligencias y solicita a la Generalitat Valenciana toda la información disponible sobre el caso.

10 de julio. Al no haber respuesta, la Fiscalía vuelve a preguntar a la Conselleria de Igualdad. Desde la Generalitat informan de que el responsable del expediente está de vacaciones.

14 de julio. La Fiscalía envía un tercer oficio a la conselleria.

27 de julio. La Fiscalía presenta la denuncia contra el marido de la vicepresidenta.

28 de julio. El juzgado acuerda una orden de alejamiento para que Luis Ramírez no se acerque a menos de 200 metros de Maite. Se envía oficio a la Generalitat Valenciana y el centro de acogida Niño Jesús.

4 de agosto. Llega la notificación a casa del educador y Mónica Oltra se entera por primera vez del caso, según afirmó en las Cortes Valencianas.

7 de agosto. El jefe de Gabinete de Oltra informó al subsecretario de la vicepresidencia de la situación.

Investigación paralela

8 de agosto. La Generalitat abre una investigación paralela a la judicial. El juez se pregunta para qué si ya estaba en marcha la del juzgado y previamente ya se había cuestionado el testimonio de Maite.

11 de agosto. El subsecretario de la Vicepresidencia, Francesc Gamero, dirige un escrito a la Dirección Territorial en el que señala que habiendo tenido conocimiento de la remisión de un oficio de la Fiscalía, se insta a que de forma inmediata se atiendan las peticiones formuladas por el Ministerio Público.

14 de agosto. La Generalitat responde por primera vez a la Fiscalía. La Conselleria traslada que no hizo nada porque "no se apreció ningún indicio a partir del cual poder determinar que lo manifestado por la adolescente hubiese ocurrido realmente". Llegaron a esa conclusión a raíz de la "entrevista" con la menor y de "las conversaciones de la directora del centro con el psicólogo". Conclusión: "No se consideró necesario realizar más actuaciones".

21 de agosto. Se inicia la tramitación del expediente paralelo ordenado por Mónica Oltra. El juez cree que se realizó para desmontar el testimonio de Maite, no para protegerla.

25 de agosto. La Conselleria de Igualdad toma declaración a Maite. Según el juez, este departamento preparó "unas posiciones previamente escritas y anotó las respuestas manualmente, lo que fue firmado por los testigos y luego las actas fueron transcritas, añadiendo lo que se estimó conveniente".

7 de septiembre. La Conselleria interroga al marido de Oltra. No se hace constar su nombre. "Él mismo incluso manifiesta que presta declaración y sabe que es porque hay una denuncia, pero no conoce de qué se le acusa exactamente". Hace referencia a que "en relación a los masajes refiere que siempre que lo ha hecho ha sido porque se lo ha pedido y únicamente para comprobar el nivel de nerviosismo y calmar a la menor diciéndole que sí, que está tensa y que entiende que algo le ocurre". Nada de esto se incorpora al informe de conclusiones.

Luis Ramírez, condenado a cinco años de prisión.

8 de septiembre. La directora del centro Niño Jesús acude a la Conselleria para declarar y dice que Maite es "una niña que miente y que incluso ante una evidencia mantiene sus mentiras y niega la evidencia".

7 de noviembre. Concluye la valoración del Instituto Espill. Afirma que Maite es poco creíble. Al prestar declaración ante el juez, la psicóloga que exploró a la menor manifestó que "poco creíble" no quiere decir que no sea creíble.

Juicio y condena

Diciembre. La Conselleria comunica el fin de sus actuaciones y la Fiscalía pide que el informe completo. No hay respuesta. "Nos hallamos ante un expediente administrativo o una información reservada, indiciariamente ordenado por Oltra, no orientado sino a desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado", ha expuesto el juez en su auto.

7 de noviembre de 2019. Se celebra el primer juicio contra el exmarido de Mónica Oltra y la Policía autonómica conduce a Maite esposada al juzgado, pese a que era la víctima. Es las primera vez que los medios informan de este caso y trasciende públicamente que la vicepresidenta se ha separado de su marido. En su auto de inhibición, el juez traslada al Tribunal Superior que se desconoce la fecha exacta de la sepración. Será una de las preguntas que le formulen si es citada como imputada.

27 de noviembre. Mónica Oltra envía el informe de Espill que cuestiona el relato de Maite a la Fiscalía.

28 de noviembre. La Audiencia de Valencia condena a Luis Ramírez por delito continuado de abusos sexuales.

13 de diciembre. La defensa del exmarido de Oltra pide que se repita el juicio para incluir el informe que le exculpa. Más adelante el TSJCV admite que se repita la sesión parcialmente.

23 de marzo de 2021. La Audiencia de Valencia confirma por segunda vez la condena de cinco años de prisión para Luis Ramírez.

21 de abril de 2021. Oltra comparece en las Cortes Valencianas sobre este caso. "Me entero de que ni el Centro ni la Dirección Territorial han dado credibilidad al relato de la joven. Y conforme pasan los primeros días vemos que el caso no se ha trasladado a la Fiscalía", aseguró.

30 de diciembre de 2021. La Audiencia de Valencia ordena investigar la gestión de Mónica Oltra en este asunto ante la gravedad de los hechos que denuncia Maite.

15 de febrero de 2022. El juez Ríos cita a los primeros seis investigados en el caso.

7 de marzo de 2022. Oltra confirma en unas declaraciones públicas que ella encargó la investigación paralela: "Ese informe, el expediente lo encargué yo, dejen a la gente en paz".

1 de abril de 2022. El juez propone al TSJCV imputar a Oltra ante los indicios de delito. Desde Madrid, la vicepresidenta asegura que no piensa dimitir y seguirá como candidata de Compromís.

Sigue los temas que te interesan