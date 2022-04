Alberto Núñez Feijóo: "Si el congreso de Madrid puede ser en mayo, mejor que en junio"

El nuevo presidente del Partito Popular, Alberto Núñez Feijóo, no quiere seguir haciendo esperar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha mostrado su deseo de celebrar lo antes posible el congreso de la formación en la capital para que la líder madrileña se convierta en presidenta regional del partido.

"Si el congreso de Madrid puede ser en mayo, mejor que en junio", ha asegurado Feijóo, que ha dejado claro su apoyo para que Ayuso ocupe el cargo, algo a lo que se oponía su antecesor Pablo Casado y que fue una de las principales causas que provoco el fuerte choque entre el anterior líder del PP y Ayuso.

"En relación con Madrid yo no tengo ninguna duda, y lo dije hace mucho tiempo. Lo que me parecería sorprendente es que la presidenta de la Comunidad de Madrid no quisiera presidir el partido en Madrid", ha dicho el gallego.

Por otra parte, Feijóo ha vuelto a hacer balance de su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado jueves en La Moncloa, donde ha dicho que se encontró un "efecto frontón de no aceptar ninguna propuesta", en una entrevista publicada este domingo por el diario ABC.

"Oiga, su política económica no está para dar lecciones a nadie, de sus previsiones económicas no se ha cumplido ninguna. ¿De verdad que no va a cambiar usted toda una política económica errónea que se ha confirmado durante todos estos años?", ha apuntado.

También ha sido muy crítico con el giro del Gobierno en cuanto a la posición de España respecto al Sáhara Occidental. "Lo que desde luego yo no haría es hacer política exterior a bandazos", ha dicho. Al ser preguntado por si volvería a la posición anterior, Feijóo ha apuntado a que cree que es "lo más inteligente para España: las posiciones de equilibrio y respetuosas con nuestros socios".

En cuanto a posibles pactos con Vox ahora que se ha puesto al mando del PP, el presidente gallego ha destacado que Santiago Abascal es un dirigente de un partido político con el que discrepa y que aún no se han llamado. "Pero si Santiago Abascal tiene interés en hablar conmigo, yo no tengo ningún inconveniente en hablar con el presidente de Vox", ha agregado.

