Mónica Oltra asegura que nadie le informó del abuso de su ex a la niña tutelada que sí conocía su equipo

La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, se mantuvo firme este viernes sobre cuándo se enteró de los abusos de su ex a una menor tutelada por la Generalitat. Fue el 4 de agosto de 2017 al recibir en su casa una notificación del juzgado que iba dirigida a su expareja. Por contra, la directora territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la provincia de Castellón, Carmen Fenollosa, dijo ante el juez que el departamento tuvo conocimiento días antes, el 27 de julio, tal y como informó este jueves EL ESPAÑOL.

La fecha es relevante porque determina la celeridad con la que actuó la Conselleria Igualdad en aplicar las medidas cautelares contra Luis Eduardo Ramírez Icardi, el educador condenado a 5 años de cárcel por abusar sexualmente de la niña. Las mismas exigían apartarlo de la víctima. Y también es importante la vía por la que conoció los hechos, ya que la Audiencia Provincial consideró "parajudicial" la investigación interna impulsada por la conselleria al producirse ya iniciada la oficial. Altos cargos del departamento están siendo investigados ante posibles irregularidades en la gestión de este abuso en perjuicio de la víctima.

Oltra fue parca en palabras este viernes. Respondió escueta a las preguntas de los periodistas y se remitió a su "extensa declaración" del pasado 21 de abril en Les Corts, el parlamento valenciano. "Me entero seis meses después de producirse, y me entero porque llega una citación a mi casa y me informan telefónicamente, yo estaba fuera. Yo conocí este asunto por mi circunstancia personal, no por mi cargo. Y en el momento conocí la existencia me puse en contacto con mi jefe de gabinete", expuso entonces.

Sobre la aplicación de las medidas cautelares al educador, Oltra tampoco quiso aportar nuevas explicaciones a las ya ofrecidas en abril de 2021. Sí reconoció que, ante tales circunstancias, la aplicación de la orden de alejamiento debe ser "inmediata". "Ese tipo de órdenes son inmediatas dentro de las posibilidades", subrayó.

Revelación ante el juez

Como informó este diario, la fecha en la que fue notificada la Conselleria de Igualdad fue revelada por la directora territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la provincia de Castellón. Según confirmaron fuentes conocedoras del interrogatorio, Carmen Fenollosa entregó al juzgado un expediente con documentos para rearmar su defensa. Entre los papeles apareció una notificación del juzgado que comunica formalmente a las medidas cautelares tomadas contra Ramírez en 2017, entre ellas, la orden de alejamiento respecto a la menor.

Ese auto se dictó el 27 de julio de 2017 y ese mismo día llegó por registro de entrada a la conselleria. Tal fue el asombro en la sala ante esta revelación, incluida la propia investigada, que el instructor del caso, el juez Vicente Ríos, le preguntó si nadie de la conselleria trasladó a Oltra esta información. Sobre todo, teniendo en cuenta que las medidas buscaban la protección de una menor tutelada y que el denunciado era en ese momento su marido (estaban separados, pero no aún divorciados).

En las próximas semanas el juez finalizará esta primera ronda de interrogatorios. Hasta ahora, la mayoría de investigados han descargado la responsabilidad en sus superiores o en el personal técnico. La actual directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, es una de las señaladas por encargar la elaboración del expediente confidencial. Por el momento, no ha sido citada a declarar.

De los interrogatorios practicados en los últimos días se desprenden multitud de irregularidades en la confección y preparación de dicha información interna. No obstante, según precisaron fuentes judiciales, la investigación deberá determinar si estas conductas encajan en un tipo penal y son suficientes para continuar con el caso abierto.

