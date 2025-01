Montero reivindica una Andalucía "en pie de igualdad, no una Andalucía llorona y que permanentemente confronta"

María Jesús Montero, ministra de Hacienda del Gobierno de España, ha protagonizado en la tarde de este viernes en la localidad malagueña de Cártama su último encuentro previo al cierre del periodo de recogida de avales para, previsiblemente, convertirse en la nueva secretaria general del PSOE de Andalucía.

Durante su intervención ante un amplio grupo de militantes, ha reivindicado una Andalucía "en pie de igualdad, no una Andalucía llorona, no una Andalucía que permanentemente confronta, no una Andalucía que se conforma".

Referencias destinadas al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, a quien ha acusado de querer apropiarse de todos los proyectos que ejecuta el Gobierno de España en la región. "Por lo menos reconozca que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho una apuesta sin precedentes por Andalucía", ha reclamado.

Lejos de quienes opinan que el discurso de dirigente del PP es "moderado", la ministra del PSOE, que asegura que "siempre está con el rabillo del ojo velando por los intereses de Andalucía", ha asegurado que sus políticas "son las mismas que las de Ayuso en Madrid, las de Mazón en Valencia y las de Rueda en Galicia; son políticas de derecha que cada vez se parecen más a la ultraderecha".

Su discurso ha estado plagado de referencias a la mujer, alusiones que ha aprovechado para atizar al PP y a la ultraderecha. "Temen el empoderamiento de las mujeres", ha llegado a decir. Y ha presumido de sus orígenes andaluces y de su acento.

"Se meten con el acento de las andaluzas"

"Me dicen, 'ministra, no se te ha pegado el acento de Madrid'. Pero con la edad que tengo, que no voy a confesar por coquetería, cómo se me va a pegar. A ti, Magdalena, te pasaba igual", ha dicho dirigiéndose a la exministra. "Se meten con el acento de los andaluces, pero sobre todo de las mujeres de Andalucía porque consideran que somos menos, que no tenemos cultura, talento, capacidad de aportar… La derecha de este país mimetiza Andalucía con el analfabetismo, con la pobreza… Siempre nos han despreciado", ha sentenciado.

Montero ha replicado a Elías Bendodo, dirigente del PP nacional, y ha lamentado que desde ese partido estén "otra vez ERE que ERE", cuando "no se han enterado de que el Tribunal Constitucional ha anulado la sentencia de los ERE; se les acabó el chicle".

No sólo dice estar orgullosa de que la identifiquen "con las etapas más prósperas que ha tenido Andalucía en su historia", sino que ha asegurado que para ella ha sido "un honor haber aprendido de Manolo Chaves, de Pepe Griñán", los dos presidentes andaluces que llegaron a ser condenados por el caso de los ERE.