El juez descarta ampliar la querella del PSOE sobre contratos del SAS y deja fuera del caso al Consejo de Gobierno

Revés para el PSOE de Andalucía en su denuncia contra el Gobierno andaluz a causa de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de Covid-19.

El Juzgado de instrucción número 13 de Sevilla ha descartado ampliar la querella de los diputados socialistas, que querían que también se investigasen contratos llevados de emergencia a cabo en distintas provincias andaluzas y que, en su texto de ampliación de la querella apuntaba a "las más altas instancias de la Junta de Andalucía" que, decían, "habrían tenido necesariamente un cabal conocimiento y habrían consentido la descrita contratación corrupta en el área de emergencia del SAS".

"El propio Consejo de Gobierno tuvo necesariamente que advertir que se estaba produciendo una clamorosa cadena de contrataciones ilegales en el seno del SAS", indicaban los socialistas en su denuncia. Pero al no admitirse la ampliación, el juez deja fuera del caso al Ejecutivo andaluz.

Así, el juez, en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, indica que no cabe una "nueva ampliación" de la querella por los contratos del SAS entre 2021 y 2024 en lo tocante a los que se firmaron desde las delegaciones provinciales.

La decisión, que no es firme, señala que no puede investigar estas cuestiones que pretendía el PSOE porque dicho juzgado no es competente. Lo sería, indican, los Juzgados provinciales donde se firmaron los contratos que el PSOE quiere que se investiguen.

Así, el juez señala que los diputados del PSOE que presentaron la querella -los 30 del grupo parlamentario- no han aportado "documento alguno que permita sí siquiera indiciariamente determinar" que los contratos provinciales se hiciesen desde los servicios centrales, que sí están dentro de la denuncia.

Contratos provinciales

De esta forma, el juzgado declara que no es competente "para conocer de las posibles irregularidades provinciales que no tengan relación con los servicios centrales".

De hecho, el juez indica que no es su tarea hacer "una revisión general" de toda la contratación que se pudiera hacer en el SAS y limita su investigación a dos expedientes (uno de contratación de servicios y otro de las obras del hospital Vigil de Quiñones de Sevilla.

El magistrado sí que entiende que "podrían ser relevantes para estas diligencias los documentos 7, 12 y 23 referidos a informes de la intervención central del SAS de los años 2020-2023 al referirse a contratos de emergencia suscritos por los servicios centrales de SAS para servicios de asistencia sanitaria complementaria a los usuarios del SAS para estancias medicas por la sobrecarga derivada del Covid-19".