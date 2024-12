Moreno redobla su apuesta por los servicios públicos y el diálogo y exige al Gobierno central financiación justa

El presidente de la Junta, Juanma Moreno lo ha dejado claro nada más empezar su discurso del Debate del Estado de la Comunidad que se celebra este miércoles y jueves en el Parlamento andaluz: apuesta por lo servicios públicos y por el diálogo. Lo que él mismo y su equipo llaman la "vía andaluza".

"El Gobierno de Andalucía está enfocado en la gestión de los asuntos que interesan a los andaluces. Toda nuestra energía y capacidad se dirigen a ampliar y mejorar los servicios públicos para las familias; generar más actividad económica y empleo; y afrontar con rigor asuntos complejos como el acceso a la vivienda o la sequía

estructural", ha indicado el presidente andaluz.

Todo ello, ha añadido, desde la "vía andaluza", que se condensa, ha señalado, en el "respeto a las instituciones; un modelo de moderación; y el diálogo con todos".

Más allá de la política más etérea, el presidente de la Junta ha realizado varios anuncios de calado durante su intervención, que abre el debate en el Parlamento. Así, Moreno ha asegurado que los andaluces tendrán atención médica en menos de 72 horas de forma garantizada.

En vivienda, se ha comprometido a que Andalucía impulse hasta 20.000 nuevas viviendas protegidas así como una regulación más coordinada de las viviendas de uso turístico.

Alquiler turístico

En este último caso, lo que quiere el Gobierno andaluz son dos cosas: que el Gobierno central gestione ciertas cuestiones que ahora mismo no son posibles como las multas contra pisos ilegales; y, por otro, una armonización entre lo que se hace en cada una de las ciudades andaluces en virtud del decreto de la Junta que limita el uso de estos pisos.

Además, Moreno ha anunciado un plan de empleo extraordinario para Jaén y ha recordado el que ya está aprobado para los jóvenes dotado con casi 500 millones de euros.

En Salud ha llegado el anuncio de mayor calado: los andaluces recibirán asistencia médica en su centro de salud en un tope de 72 horas. Además, todos los médicos de familia podrán trabajar por las tardes por un complemento de sueldo, lo que aliviará la situación de los ambulatorios.

Moreno también ha anunciado medidas para la dependencia, cuestión en la que ha señalado que se van a instalar hasta 100.000 dispositivos de inteligencia artificial en hogares de personas mayores que monitoreen su situación.

Cambio climático

El presidente de la Junta, además, ha señalado que Andalucía está especialmente expuesta al cambio climático. Por ello ha señalado que el Gobierno andaluz plantará hasta 1,5 millones de árboles.

Todas estas cuestiones, ha señalado Moreno, se dan cuando la comunidad puede presumir de haber aumentado hasta un 88 por ciento, ha señalado, la inversión extranjera. Las exportaciones, ha añadido, son un 25 por ciento más altas desde 2018, cuando el PP llegó a la Junta de Andalucía.

"Andalucía lidera el crecimiento económico" de España, ha señalado el presidente andaluz, quien ha destacado la apuesta de su Ejecutivo por cuestiones como los empresarios, los autónomos, las pymes o la reducción de la presión fiscal.

La apuesta, ha indicado, es especialmente notable en Sanidad. En este caso, ha indicado, Andalucía invierte un 60 por ciento más que hace seis años. Es "mil millones más que el presupuesto de una comunidad histórica como Galicia", ha detallado Moreno.

Educación y Justicia

A ese esfuerzo, ha señalado, se suma el de la Educación, con especial acento, ha indicado, en la Formación Profesional y el I+D, la vivienda o la administración de Justicia. "Invertir 1.500 millones de euros en la Justicia, como vamos a hacer, no da votos. No se ve lo mismo que una carretera o un centro de salud, pero sin un sistema fiable no somos competitivos", ha indicado Moreno.

Todas estas inversiones, sin embargo, se topan siempre con el mismo muro: la infrafinanciación. Andalucía recibe menos dinero del que le corresponde, se ha quejado Moreno, quien ha señalado además que preside la comunidad donde se ejecuta la cantidad más baja de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Por eso, Moreno ha reclamado "igualdad de trato" así como de "derechos" con las comunidades gobernadas "por el PSOE o por sus socios", como es el caso de Cataluña, con quien Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha pactado un sistema de financiación especial.

Financiación

En esta igualdad de trato, ha señalado Moreno, es necesario "modificar un sistema de financiación injusto que nos ha hecho perder más de 20.000 millones de euros desde 2009".

Además, "es imprescindible aprobar un Fondo Transitorio de Nivelación para las comunidades infrafinanciadas" así como "descartar de forma definitiva y clara la financiación singular acordada con Cataluña, de la que Andalucía sería la principal perjudicada, junto al resto de España", ha defendido Moreno.