Juan Espadas, a Juanma Moreno: "Parece que entre Adán y Eva y usted en Andalucía no hubo nada"

"Parece que entre Adán y Eva y usted en Andalucía no hubo nada". Así se ha dirigido el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante el Debate del Estado de la Comunidad este miércoles en el Parlamento andaluz.

Espadas ha usado esta expresión porque, ha señalado, el presidente de la Junta se ha mostrado, en su opinión, "soberbio" en su primera intervención del Pleno de esta semana en la cámara andaluza.

Esta es una idea, de hecho, que ya había adelantado a los periodistas a medio día cuando valoró la intervención de Moreno y que luego ha repetido durante su turno de intervención. "El señor Moreno parece que cree que, antes de él, no había nada aquí", ha señalado.

Según Espadas, el presidente andaluz ha hecho una intervención "sin autocrítica". Sin embargo, fuentes del PP señalan que uno de los elementos del discurso de Moreno ha sido, justamente, el reconocer cuestiones que se pueden mejorar. "Pedir una cita con el médico se puede eternizar", recuerdan que ha reconocido el presidente de la Junta.

El secretario general del PSOE-A ha comenzado su intervención advirtiendo de que, tras escuchar a Juanma Moreno, que lleva "seis años ya a sus espaldas" gobernando en la Junta, le "preocupa mucho el alejamiento de la realidad y la distancia que pone" con respecto a "los problemas de los andaluces", y ha apuntado que "eso suele ser, sin duda, un síntoma de la soberbia de las mayorías absolutas".

Adán y Eva

"Una vez tras otra, escuchándole, parece que entre Adán y Eva y usted en Andalucía no hubo nada", ha afeado Juan Espadas a Juanma Moreno, a quien ha reprochado que "todo lo que cuenta" defiende que "es histórico", así como que viene a sostener que "todo lo que no funciona en Andalucía no es culpa suya, sino de otro".

En esa línea, Juan Espadas ha apuntado que "no le vendría mal" al presidente de la Junta "un poco de rigor, de verdad y, quizás, de autocrítica en su discurso", y en ese sentido ha advertido a Moreno de que "a la mayoría social de Andalucía le va cada vez peor con usted de presidente".

Así, Espadas ha alertado de que Andalucía se sitúa la última "en todos los indicadores socioeconómicos que nos comparan con otras comunidades autónomas", y ha advertido de que "los jóvenes andaluces son los que menos oportunidades tienen y los que más tarde se independizan" con Moreno como presidente.

"Su modelo no funciona en lo económico y es profundamente injusto en lo social, y no se va a arreglar con aquello de llamarlo 'vía andaluza'", le ha indicado también el líder del PSOE-A al presidente de la Junta.

SAS

El presidente de la Junta, por su parte, ha reprochado a Espadas su insistencia en hablar sobre los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Cabe recordar que el PSOE andaluz ha llevado a los tribunales dichos contratos, cuestión que investiga el Juzgado número 13 de Sevilla.

Moreno ha recordado a Espadas que el PSOE tiene "mucho pasado oscuro" entre sus miembros, en referencia a los casos de corrupción como el de los ERE fraudulentos.

"Sabe a conciencia que está faltando la verdad y lo hace por una necesidad política de intentar erosionar a este Gobierno y de intentar seguir en el liderazgo de su propio partido", ha dicho Moreno a Espadas en respuesta a sus referencias sobre los contratos de emergencia del SAS que el PSOE-A ha denunciado en los tribunales y a la "privatización" de la sanidad pública.

Sobre el asunto de la denuncia del PSOE-A acerca de los contratos de emergencia, el presidente ha considerado que es una "estrategia de fango teledirigida, evidentemente, desde Moncloa". "No le veo, fíjese usted, que no le veo a usted en esa estrategia", ha dicho a Espadas.

En los tribunales

"El tiempo dirá por qué se hizo eso y para qué se hizo eso, el tiempo lo dirá", ha indicado Moreno en referencia a la decisión del PSOE-A de acudir a los tribunales y ha recomendado a Espadas que confíe en la justicia.

Ha advertido además a Espadas que si cree que van "a sacar un voto más, criticando y cuestionando nuestro sistema público de salud todos los días, sinceramente, se equivoca", y le ha aconsejado que dejen de "burlarse" de los andaluces en un tema tan serio como la sanidad.

Moreno ha manifestado que el dirigente socialista ya es "cansino" y lo que dice es "mentira". "Tenemos un problema en el sistema nacional de salud y, por eso, yo apelaba, en mi primera intervención, a que hiciéramos un gran pacto por la sanidad en el conjunto de España para que no lo utilicemos como arma arrojadiza", ha indicado Juanma Moreno.

"Mantra privatizador"

Ha reprochado a Espadas su "mantra privatizador, que no es cierto", apuntando que el número de conciertos en la sanidad andaluza en la actualidad es "menor" que cuando gobernaba el PSOE-A.

"¿Cómo pueden decir aquí que nosotros estamos privatizando la sanidad?", ha planteado Moreno, quien ha recordado que su Gobierno ha tenido que pagar 122 millones de deudas al Grupo Pascual. Ha dicho que los gobiernos socialistas "hacían conciertos y encima no los pagaban".

Así, ha indicado que el "relato falso" de Espadas sobre los conciertos con la sanidad privada "no se sostienen con los datos".