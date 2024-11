Las ocho Fiscalías andaluzas tumban las denuncias de la Marea Blanca por las listas de espera en Sanidad

Las ocho Fiscalías Provinciales de Andalucía han archivado las denuncias que las Mareas Blancas habían presentado contra el Gobierno andaluz por las listas de espera sanitarias. Ni una de las que se presentaron seguirá, de esta forma, su tramitación.

Según explican desde la Fiscalía Superior de Andalucía, todos sus órganos territoriales han entendido que las denuncias no tienen base puesto que, por un lado, no aprecian delito alguno y, por lo tanto, "carece de justificación" abrir un proceso en ese caso.

Las querellas, cabe recordar, las interpuso la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) el pasado mes de febrero. Se basaban en "los prolongados tiempos de espera para la atención diagnóstica y terapéutica", recuerdan desde la Fiscalía Superior.

Europa Press. La izquierda alienta nuevas manifestaciones sanitarias de Mareas Blancas en Andalucía

Las Mareas Blancas entendían que dichos plazos de espera vulneraban "los derechos fundamentales de los pacientes".

Las Fiscalías Provinciales señalan que no hay caso. Entienden de forma unánime que no cabe juicio sobre esta cuestión porque "no se aprecian indicios de infracción penal ni conductas individualizadas que permitan ser susceptibles de imputar responsabilidad penal concreta como delito".

No hay delito

Además, indican, "carece de justificación alguna la apertura de un proceso penal para comprobar unos hechos que, de ser acreditados, en ningún modo serían constitutivos de delito".

Las fiscalías "también señalan que no toda situación que afecte a los derechos ciudadanos conlleva un delito, sino que existen otras jurisdicciones que pueden resolver esta cuestión como sería en este caso la contenciosa-administrativa".

De esta forma, la Justicia no entra en el fondo de la denuncia, pero sí que indica que la forma e instancia donde se ha presentado la denuncia carece de sentido, aunque mantiene abierta la opción de otras vías.