El proyecto de Presupuesto de Andalucía echa a andar con casi 50.000 millones y una mano tendida a la oposición

El proyecto de Presupuesto de la Junta de Andalucía echa a andar este martes, cuando lo aprobará el Consejo de Gobierno. Tendrá casi 50.000 millones de euros y se espera que tenga la luz verde definitiva en noviembre.

Las cuentas de Andalucía para el próximo año serán "las más altas de la historia", ha señalado el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, quien ha señalado que su Ejecutivo hará un esfuerzo especial en "sanidad pública, educación y empleo".

Además, ha señalado Moreno, las cuentas de 2025 estarán abiertas a las "aportaciones de los partidos". Esto ya ocurrió el año pasado cuando el Gobierno andaluz ya incluyó enmiendas de la oposición en el documento definitivo que se aprobó a primeros de diciembre.

Este año el objetivo es el mismo: incluir a los demás grupos en la elaboración de los Presupuestos, de modo que haya aportaciones de otros partidos. "Andalucía preserva de nuevo la estabilidad para seguir avanzando", ha resumido Moreno.

La Consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, también ha señalado el crecimiento del 4 por ciento en las cuentas de Andalucía para el año que viene. Serán casi 50.000 millones de euros y, como ya se adelantó la pasada semana, seis de cada diez euros irán para educación, sanidad y dependencia.

Salud y dependencia

"Los andaluces van a contar con un buen presupuesto. "Dedicará principales partidas de salud, educación y dependencia", ha abundado la consejera, quien ha señalado que las cuentas, además, pondrán su atención en "el empleo y la vivienda".

Los Presupuestos, ha detallado España, tendrán hasta 6.000 millones de euros para "apoyo del tejido productivo".

Desde el Gobierno andaluz se centran ahora en dos ejes: por un lado la apuesta social de los Presupuestos y por otro, su tramitación. Esto es así, señalan, porque la comunidad contará con cuentas para el próximo año pese a que no hay Presupuestos Generales del Estado, lo que demuestra, argumentan desde la Junta, la "estabilidad y seguridad" que hay con el Gobierno andaluz.

"El Gobierno andaluz cumple con los ciudadanos y aprobará un Presupuesto en tiempo y forma. Eso es muy importante porque con ello ofrecemos estabilidad y seguridad que es lo que requiere la inversión y lo que tiene que hacer una administración pública", ha señalado España.

Gobierno andaluz

Desde la oposición rebajan el tono del Gobierno andaluz. Así, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido este domingo que las transferencias del Gobierno de España", que son las "mayores que ha tenido Andalucía nunca", son con las que el Ejecutivo autonómico "hace este presupuesto histórico".

El líder de los socialistas andaluces ha respondido así a una publicación anterior en la misma red social del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la que adelantaba la cifra del presupuesto regional para 2025, un total de 48.836 millones de euros, y que destacaba el dirigente del PP como la más elevada "de la historia".

A ello, Espadas ha sostenido que "al final no le queda otra, señor Moreno Bonilla, que reconocer que las transferencias del Gobierno" son las "mayores que ha tenido Andalucía nunca". "¡Un esfuerzo más y reconozca que, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, usted puede vender que tiene los mejores presupuestos!", ha señalado.

No obstante, el socialista ha precisado que "no nos hagamos ilusiones", ya que "luego usted no ejecuta ni la mitad de las inversiones que aprueba".

De su lado, Moreno detallaba que, gracias a este presupuesto, cuya aprobación por el Consejo de Gobierno andaluz está prevista para el próximo martes 29 de octubre, desde la Junta "haremos un gran esfuerzo en sanidad pública, educación y empleo", además de recordar que el mismo "estará abierto a las aportaciones de los partidos".