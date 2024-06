Moreno llama a las urnas a los jóvenes el 9-J: "Así se demuestra la rebeldía, nos jugamos mucho"

El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, ha llamado este sábado a los jóvenes andaluces a las urnas para frenar "la soberbia" de Pedro Sánchez y su gobierno con un argumento de base: su fiel rechazo a la ley de Amnistía y al conjunto de las acciones que este está realizando desde el Gobierno de España.

Para ello, en un encuentro con jóvenes del Partido Popular en la localidad malagueña de Marbella, ha "suplicado" a "los arquitectos de la Europa del futuro" su voto el próximo 9 de junio en las elecciones europeas. "Los jóvenes son la esperanza de nuestra tierra, comprometidos haciendo de Andalucía una tierra emprendedora para avanzar y competir con los mejores", ha dicho.

“Nos jugamos mucho y tenemos que estar todos movilizados”, ha subrayado Juanma Moreno, pidiendo "rebeldía democrática" y citando ejemplos de los proyectos andaluces impulsados con fondos europeos y claves para el futuro de Andalucía, como infraestructuras sanitarias o educativas.

Concretamente, ha incidido en que la ampliación que se está haciendo en el Hospital Costa del Sol de Marbella es la obra "más cara en términos de inversión pública". "Solo se han destinado 86 millones de euros en fondos europeos, a lo que hay que sumar los recursos económicos que vienen de fondos propios", ha indicado. A la par, ha añadido que este centro hospitalario contará con la cartera de servicios "más amplia de Andalucía" con tecnología de última generación y capacidad real para atender a los ciudadanos locales, como los turistas que llenan Marbella cada verano.

Moreno ha remarcado que es fundamental seguir "yendo en bloque" con Europa en materia de agua. "Nuestra tierra genera alimentos para 500 millones de personas en Europa", ha recordado. También ha expresado que el agua es fundamental para el sector terciario. "El agua también es importante para el turismo, lo hemos pasado regular... Porque fui yo a ver al papa a Roma, que si no...", ha bromeado.

La amnistía

El presidente de la Junta ha solicitado a Andalucía que "no se vaya a la playa o a una boda" el 9 de junio, porque es el momento para "alzar la voz" también contra Sánchez, para recordarle "los agravios que sufrimos ante la falta de infraestructura". "No es de recibo que Marbella no tenga tren, o que con la Ley de vivienda estén poniendo las cosas más difíciles a la hora de acceder a una", ha dicho.

Sobre la amnistía, ha dicho que es una medida "egoísta" para mantenerse "en el sillón" que ni siquiera ha pasado por las urnas. Cree que borra "de un plumazo" el trabajo de profesionales como fiscales, policías y guardias civiles que han recabado pruebas durante años sobre todos aquellos que vulneraron la Constitución.

"24 horas antes de votar, Sánchez decía que era un atentado a la división de poderes, no ha sido una decisión para pacificar. A todas las personas con rabia y tristeza con las que me he encontrado, les digo que la rebeldía no se expresa insultando o chillando más que el de enfrente, se demuestra votando, abriendo la puerta de salida a este mal gobierno de Sánchez", ha apostillado.