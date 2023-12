Bendodo, sobre su caída en el equipo de Feijóo: "Las cornadas que no son mortales te fortalecen"

El hasta ahora coordinador general del PP, Elías Bendodo, ya ha asumido su caída al tercer nivel del partido. "Las cornadas que no son mortales te fortalecen", ha indicado citando al torero Curro Romero, que hoy cumple 90 años.

La reciente reestructuración del líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, lo apeó del segundo escalón orgánico para bajar al tercero como vicesecretario de Política Autonómica y Local. El malagueño dice haber pasado página. "Me siento reforzado. Mis responsabilidades son mayores ahora", ha reivindicado.

El popular ha asegurado además, que tiene "la confianza" de Feijóo. A ese mensaje se ha sumado otro, más visual. En la conferencia que ha dado, la primera en Andalucía tras perder la coordinación general, le ha acompañado el PP andaluz en masa.

En la sala donde Europa Press ha organizado el encuentro con el exlíder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, estaban los consejeros de Educación, de Medio Ambiente y Agricultura. También Javier Arenas, diputados regionales y alcaldes populares.

Hombre 'fuerte' de Moreno

El PP andaluz, en bloque, ha arropado a Bendodo. La clave la daba una de las asistentes. "Quieren una foto que vea Feijóo, que se entere de que Bendodo es el hombre fuerte de Juanma Moreno y que representa a Andalucía".

A la espera de ver si en Génova reciben el recado andaluz, Bendodo, ha quitado hierro a su degradación dentro del organigrama popular. "Como no hay Gobierno del PP, es normal que la figura del coordinador general", ha señalado antes de reivindicar que con el cambio asume "más tareas".

Bendodo, además de restar importancia a dejar el cargo con el que se encargó de las últimas campañas electorales, ha señalado que no tiene intención de volver a Andalucía. No hará retirada a sus 'cuarteles de invierno' por muy arropado que se sienta -y esté en el sur.

Joaquín Sabina y la felicidad

En este caso no ha citado a un torero sino a un cantante. A Sabina. "Donde se ha sido feliz no hay que volver", ha resumido el popular, que ha indicado que los cuatro años que trabajó en la Junta con Moreno fueron "los más felices" de su vida política. Pero "es tan importante saberse ir como saber llegar", ha añadido. No hay retorno.

"Dirigí la campaña andaluza de la mayoría absoluta. Me fui a Madrid y gobernamos en 14 comunidades autónomas y en 30 de las principales ciudades de España", se ha reivindicado Bendodo. El líder popular ha recordado, además, que su partido ganó las pasadas generales y no gobernó por poco.

"Si hubiéramos conseguido un puñado de votos más Girona, Burgos y Pontevedra, estaríamos gobernado", ha señalado. "Pudo entrar el balón pero se quedó fuera", ha comparado Bendodo con el fútbol. "Nos quedamos muy cerca", ha añadido. Pero no hubo gol.

Con Juan Marín

En la charla que ha mantenido Feijóo junto con Juan Marín, exlíder de Ciudadanos en Andalucía para recordar cómo ganaron la Junta hace cinco años, el popular ha aprovechado también para cargar contra Pedro Sánchez.

Del presidente del Gobierno ha indicado que "ha perdido la capacidad de convocar elecciones". ¿Por qué? Porque ese poder lo tiene ahora "su vicepresidente ejecutivo desde Waterloo, Puigdemont". "Las elecciones serán cuando él diga".

Bendodo también ha afeado a Sánchez el que haya accedido a que el Gobierno de España se vea en Suiza con un "verificador" que vigile el cumplimiento de los acuerdos con los independentistas catalanes.

"Están negociando la estabilidad del país en Ginebra con un interlocutor y no se dan cuenta de que el único verificador es el pueblo en democracia", ha indicado el popular. "¿Quién paga a ese verificador?", se ha preguntado también.

Félix Bolaños y la Santísima Trinidad

Las críticas del exconsejero de la Presidencia andaluz se extienden al resto del Ejecutivo central. En especial al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, de quien ha dicho que es "la Santísima Trinidad" porque "lo es todo", algo que ve "un error".

"El ministro de Presidencia es del Legislativo y coordina el Gobierno. Pero Sánchez lo nombra también ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes", ha explicado Bendodo. ¿Qué mensaje lanza eso? El popular cree que viene a decir que el PSOE "va a meter en el Parlamento y en la Justicia".

En la misma línea, ha cargado contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Su discurso el día de apertura del curso político, ha señalado, "no estuvo a la altura de las circunstancias". "Es la delegada del Gobierno en el Congreso", ha criticado.

