El PP acusa a Sánchez de usar el referéndum para "blanquear" la amnistía

El relato para el PSOE se juega ahora mismo en encontrar la manera de dejar claro que está parando la pretensión de los independentistas de pactar un referéndum de autodeterminación, pero para el PP, la lectura de la situación es otra. Según ha defendido este sábado el coordinador general del partido, Elías Bendodo, hablar ahora de una consulta es simplemente una estrategia para "blanquear" la amnistía.

El popular ha defendido, no obstante, que "la amnistía es tan grave como el referéndum" y ha animado a Pedro Sánchez de nuevo a dar un paso al frente para aclarar quién está negociando con Carles Puigdemont y cuáles son los términos de esa negociación.

"Que aclare si va a tener la valentía de dar la cara y ser él quien se entreviste con Puigdemont", ha espetado, urgiendo al presidente en funciones a "salir de su escondite del silencio".

Bendodo ha subrayado que han hecho falta 78 días para que Sánchez vuelva a hablar de amnistía. No fue hasta este pasado viernes cuando el socialista pronunció esa palabra como una "forma de superar las consecuencias judiciales de la situación que se vivió en España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia", en referencia al procés catalán.

"No puedo anticipar un acuerdo hasta que no se produce ese acuerdo porque estamos en plena negociación", dijo sobre las conversaciones con los independentistas. "No habrá acuerdo hasta que todo esté acordado", añadió.

Los populares defiende que esta cesión del presidente en funciones a una condición impuesta por Junts y ERC para facilitar su investidura no es ningún gesto de generosidad sino del "egoísmo más extremo". "Espala no es un juguete, no se puede desmontar a su antojo para que siga en la Moncloa", criticó Bendodo, apuntando a que la amnistía solo "satisface sus intereses electorales" y va "en detrimento de la unidad de España, de la democracia y de la Constitución".

De hecho, para el coordinador general de los populares, el fin último de Sánchez es "la amnesia" de los españoles. "Quiere que olvidemos el sufrimiento que el independentismo produjo a miles de catalanes para que con total impunidad puedan seguir dividiendo la sociedad", apuntó.

Frente a ello, Bendodo animó a los ciudadanos a acudir este domingo en Barcelona a la manifestación de Societat Civil Catalana (SCC) contra la amnistía y la autodeterminación. Allí estará el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, junto a buena parte de su directiva. También acudirá el presidente de Vox, Santiago Abascal. No se espera, por contra, la asistencia de líderes del PSC ni del PSOE.

