Sánchez admite tras 78 días que negocia una "amnistía" para "superar consecuencias judiciales"

Y por fin lo dijo. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pronunció este viernes la palabra "amnistía" que había estado evitando de manera medida desde hace 78 días, a pesar de que es el principal asunto político del país y se le ha preguntado por ello, de manera expresa, en varias ocasiones.

Sánchez ha defendido que dicha amnistía, condición impuesta por los independentistas de Junts y ERC para facilitar su investidura, es la "forma de superar las consecuencias judiciales de la situación que se vivió en España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia", en referencia al procés catalán.

"No puedo anticipar un acuerdo hasta que no se produce ese acuerdo, porque estamos en plena negociación", dijo sobre las conversaciones con los independentistas. "No habrá acuerdo hasta que todo esté acordado", añadió.

Sánchez decidió romper su silencio al respecto, curiosamente sin que en esta ocasión se le preguntase directamente por la amnistía, en el Consejo Europeo extraordinario celebrado este jueves y viernes en la ciudad de Granada y lo ha hecho acompañado del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Con su verbalización, el presidente en funciones vuelve a hablar abiertamente de la amnistía desde la última vez que pronunció la palabra en público: el 20 de julio de este año en una entrevista en La Sexta. En la misma, tres días antes de las elecciones generales, se vanagloriaba de que el independentismo pedía la amnistía y el referéndum y que "no ha tenido la amnistía y no hay un referéndum de autodeterminación ni lo habrá".

Ahora las tornas han cambiado. Ya no habla de que no la concederá y no pide perseguir penalmente a los responsables del procés, desde que el 23-J dibujó un mapa parlamentario en el que los independentistas se han hecho indispensables para su investidura y Sánchez necesita el sí de Junts, el partido de Carles Puigdemont.

Citando su intervención de este viernes, la número dos del PP, Cuca Gamarra, ironizó diciendo que "la amnistía no entraba en el marco legal tres días antes del 23-J, pero ahora es 'una forma de superar' la situación provocada por el procés. "No. Borrar delitos de políticos que se saltaron la ley a cambio de votos no es forma de superar nada. Es romper la igualdad y es indigno", criticó este viernes.

La actitud mantenida hasta ahora por el presidente respecto a no pronunciar la palabra "amnistía", recuerda ineludiblemente a la de José Luis Rodríguez Zapatero, que estuvo casi un año sin decir "crisis" durante la recesión de 2008. El expresidente recurrió a eufemismos como "desaceleración", "periodo de serias dificultades" o incluso "fase bajista del crecimiento", siempre sin hablar de crisis.

Sánchez, por su parte, ha estado evitando pronunciar "amnistía" apostando por el "diálogo", por la "convivencia", hablando de "tender puentes"...

Y de la misma forma que el 8 de julio de 2008 toda la prensa rezaba que Zapatero rompe el tabú y pronuncia la palabra "crisis", este viernes todas las portadas han versado sobre Sánchez pronunciando la palabra sobre algo que todo el mundo ya sabía que se estaba negociando, la amnistía.

La defensa de Sánchez de la amnistía se ha producido el mismo día que se ha conocido la propuesta que han preparado un grupo de juristas coordinados por Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz.

Adelantado por El Periódico de Cataluña, el texto aboga por incluir la amnistía todas las acciones efectuadas para lograr la independencia desde el 2013, año en el que se produjo la resolución del Parlament por la que se aprobó la Declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo catalán. También incluiría las acciones de los agentes de policía procesados por las cargas del 1 de octubre de 2017.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, fue el primero de los socialistas en valorar este viernes la propuesta y dijo que "es un documento que refleja la posición y refleja el análisis jurídico de Sumar", desmarcándose.

Horas después se sumó Sánchez y, en la misma rueda de prensa que pronunció la palabra "amnistía", dijo que conocía la propuesta de Sumar y también "la de otros partidos políticos", en referencia a los independentistas. Y ha rematado: "no es la posición del PSOE". La posición de los socialistas sobre la amnistía se dará a conocer, previsiblemente, en los próximos días, ya que desde Moncloa emplazaban a conocer primero la designación del Rey, algo que se produjo este martes.

