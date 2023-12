Juan Marín desvela que Cs planeó una moción de censura con el PSOE para quitar la Junta al PP

"A mí me echaron de Ciudadanos; iban como pollos sin cabeza", ha señalado el que fuera el líder del partido en Andalucía, Juan Marín. Lo ha dicho entre risas, pero lo ha dicho. No salió por su voluntad de la formación, con la que llegó a la vicepresidencia de la Junta.

El ahora director de la CES ha dejado claro que él es "exCiudadanos" pero no por decisión propia. Y recuerda que, cuando aún lideraba a los naranjas en la comunidad, la dirección nacional de su partido le propuso "una moción de censura contra el PP".

Esto, ha desvelado, suponía pactar con el PSOE andaluz para quitar a Juanma Moreno de la Presidencia de la Junta y ponerle a él. Se negó, ha dicho, porque tenía una muy buena relación con su entonces socio de Gobierno. Tanto que el PP le ofreció un puesto a todo sus cuadros cuando ganaron las andaluzas por mayoría absoluta.

El que entonces era consejero de la Presidencia y hombre fuerte de Juanma Moreno en la comunidad, Elías Bendodo, ha confirmado esa confianza mutua. "Ahora la moda es reunirse fuera de España en cuartos oscuros", ha dicho en referencia a los encuentros del PSOE con los independentistas catalanes.

"Entonces [cuando gobernaban en coalición con el PP y Cs en la Junta] se resolvía todo en el despacho de Juan Marín los lunes". "Porque yo traía cosas buenas de Sanlúcar de Barrameda y dulcificaba los encuentros", ha bromeado el exvicepresidente andaluz.

Si el Gobierno andaluz funcionó tan bien, ¿por qué el descalabro de Ciudadanos en las elecciones y su posterior descomposición? "Cs tiene un problema interno que no resuelven", ha señalado Marín. "Y no fue el trabajo del Gobierno andaluz o de nuestros delegados. Teníamos una crisis de dirección interna donde Ciudadanos no sabía dónde iba".

Dos años de presiones

"No se tomaron decisiones acertadas", ha añadido Marín durante el encuentro organizado por Europa Press en Sevilla para recordar los cinco años del cambio del color de la Junta de Andalucía.

"Dentro de Ciudadanos yo me pegué dos años soportando a compañeros de la dirección nacional. Querían romper el acuerdo con el PP y volver a una moción de censura con el PSOE y presidiera la Junta", ha explicado.

"¡De qué estáis hablando, chavales!", es la reacción de Marín. "Yo no me sometí a eso. Querían matarme los míos. Este [por Elías Bendodo] me cuidaba más que los míos", ha añadido.

Bendondo ha reconocido que Marín era un valor en alza. "Era el segundo político mejor valorado de Andalucía... con diferencia", ha dicho el popular de su exsocio de Gobierno. "Y lo fui siete años, incluso cuando estaba Susana Díaz", ha bromeado el exde Ciudadanos.

