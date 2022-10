Cs ve con buenos ojos el fichaje de Juan Marín por Juanma Moreno: "No será un cargo político"

Cuando Juan Marín dejó la política, él mismo se encargó de decir que no volvería a ocupar un cargo en ese ámbito. Sin embargo, sí era una posibilidad que desde el Gobierno de Juanma Moreno le tuvieran en cuenta para algún puesto representativo. Se habló del Defensor del Pueblo, pero finalmente ha sido la presidencia del Consejo Económico y Social. Sus otrora compañeros en Ciudadanos, en conversación con este diario, lo ven con buenos ojos: "No se trata de un cargo político, ha cumplido con su palabra".

Desde Madrid, los liberales valoran positivamente el último movimiento del exlíder andaluz: "Es un puesto de consenso para una persona que ha logrado consensos". En ese sentido, fuentes de la directiva nacional de Cs señalan que "sólo hay que ver que su antecesor es del PSOE para ver que no es un cargo político".

"Es muy distinto a otros nombramientos que hemos visto". En la dirección de los liberales tenían claro que Marín no iba a encarnar un caso de traición como los que han diagnosticado en otros excompañeros: "Juan ha cumplido con todo lo que ha ido diciendo".

[La Junta pondrá a Juan Marín al frente del Consejo Económico y Social de Andalucía]

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado así el nombramiento: "No vamos a ocultar que hemos tenido una muy buena relación personal". En ese sentido, ha destacado que "este Gobierno debe ser más amplio": "No debe ser de extrañar que haya personas de otra procedencia; no sólo de Cs, también del PSOE o de fuerzas andalucistas".

"Sería un error que personas con experiencia y trayectoria, porque su partido sea una fuerza minoritaria, no estuvieran. He querido que ese talento se haya incorporado a la Junta". Moreno ha encomiado el buen trabajo de Marín y ha señalado el Consejo Económico y Social como "el lugar donde se van a encauzar las relaciones laborales, empresariales o los conflictos" y por eso necesitan a alguien "con mano izquierda". Ha añadido Moreno que esto no significa que vayan a "incorporar a todo Cs".

Por otro lado, en el apartado regional, desde la gestora que dirige el partido en Andalucía confirman que, "al ser un órgano consultor, puede seguir dentro de nuestro proyecto político como afiliado". El responsable de la gestora, Andrés Reche, indica, además, que Marín y él conversaron recientemente: "Él me trasladó su decisión de no seguir en la primera línea en Cs y, menos aún, en otra fuerza política".

[Cs Andalucía resiste a pesar de las fugas al PP y empezará a presentar candidatos este mes]

Si bien Reche le desea "lo mejor profesionalmente", también le pone deberes a Marín: "Que por fin consiga que este órgano consultor tenga la relevancia y la identidad institucional bien definida de referencia como así fue solicitada por los diversos agentes sociales en Andalucía"

Como ya publicó EL ESPAÑOL, Marín tenía encima de la mesa varias ofertas de empresas privadas, además de las posibilidades que Juanma Moreno le había propuesto en la Junta de Andalucía. El sanluqueño ha esperado a resolver una serie de asuntos personales para tomar la decisión que se ha conocido este lunes.

Finalmente, con la presidencia del Consejo Económico y Social de Andalucía, Marín tendrá un puesto de representación de la sociedad regional. Si bien no tiene el calado del Defensor del Pueblo, su presencia en el ente puede revitalizar sus funciones.

Sigue los temas que te interesan