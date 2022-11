Marín señala a Arrimadas y salva a Villacís: "Hay tres ignorantes que están llevando Cs a la ruina"

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía Juan Marín cree que en Ciudadanos (Cs) "hay tres ignorantes de turno que están llevando el partido a la ruina", sin desvelar abiertamente quiénes, y lamenta que la formación no es capaz de sacárselos "de encima". Marín, recientemente designado presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, sigue "sorprendido" por que la dirección nacional, con Inés Arrimadas al frente, pidiera su "baja voluntaria" para asumir este cargo.

Marín no ha recibido ninguna llamada ni de Arrimadas ni de ningún otro miembro de la cúpula. Tampoco recibió respuesta al correo electrónico en el que pidió su baja de Cs. En ese mail, Marín explicaba que su renuncia no era por voluntad propia, sino siguiendo instrucciones que, a su juicio, obedecían "a la incompetencia". "Los mediocres siempre intentan quitar de en medio a los que realmente hemos hecho algo por el proyecto", afirma en una entrevista a la agencia Efe.

Fue el secretario de Organización, Carlos Pérez-Nievas, quien 'invitó' a Marín a bajarse del partido que se define como liberal, y para Marín no es un detalle menor. Considera que debía haberlo hecho Arrimadas en primera persona, sin intermediarios. Había conversado con ella "hacía un rato" y "con normalidad", pero no le dijo nada. Cree Marín que Arrimadas "insulta a la inteligencia" cuando horas después dice desconocer si sigue siendo o no afiliado.

"Bofetadas" a Villacís

El exvicepresidente andaluz no oculta su "enfado". Entiende que que Cs no solo no debería haberle mostrado la puerta de salida, sino que debería sentir orgullo por tener a uno de sus dirigentes presidiendo el Consejo Económico y Social de Andalucía. "Derrota tras derrota, ahora estamos en la UCI", concluye Marín, que no deja de darle vueltas al trato recibido: "Seguramente hay gente a la que no le interesa gente que ha sido leal al partido y no ha mirado otros intereses".

Marín reivindica su tarea y su legado en Cs, que ve "como un hijo", igual que ha expresado en alguna ocasión el expresidente del partido, Albert Rivera. Asegura haberse llevado "un montón de bofetadas" defendiendo su postura en los órganos internos pero haber actuado siempre con "disciplina y lealtad" a las decisiones acordadas.

De la entrevista de Efe se deduce que una de las personas a las que alude como "ignorantes" es Arrimadas. De lo que no cabe duda es de ninguna de las otras es la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que, recalca Marín, "también se ha llevado bofetadas de los tres o cuatro ignorantes". "Están haciéndole lo mismo que a mí", advierte sobre Villacís, con la que mantiene una buena relación personal.

