El PP pregunta a Sánchez si irá a Waterloo a visitar a Puigdemont tras su llamada a Junqueras

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha preguntado al presidente en funciones Pedro Sánchez si tiene intención de viajar a Waterloo para negociar con Carles Puigdemont su investidura, tras la conversación telefónica que ha mantenido este martes con el líder de ERC, Oriol Junqueras.

"Hoy ha hablado por teléfono con Junqueras, al que indultó, y han hablado de respeto mutuo", ha explicado Bendodo en una rueda de prensa ofrecida en Málaga. El dirigente popular se ha preguntado si tras esta llamada telefónica "viene la de Puigdemont, o Sánchez va a ir a visitarlo a Waterloo".

Elías Bendodo ha insistido en que "la única salida" que tiene España en estos momentos es una repetición electoral, en la que el PSOE incluya en su programa la amnistía a "los que quieren romper España", el referéndum de independencia y el indulto a los exaltos cargos del PSOE condenado por los ERE de Andalucía.

[Pedro Sánchez llama al inhabilitado Junqueras y le pide "apoyo" para una "legislatura estable"]

En caso contrario, ha advertido, Pedro Sánchez estaría cometiendo un "fraude" y un "engaño a los españoles", pues ninguna de estas medidas estaban incluidas en el programa con el que se presentó a las elecciones del 23-J.

El coordinador del PP ha asumido, en todo caso, que la decisión de repetir las elecciones no está en manos de su partido ni del PSOE: "La tiene Puigdemont", ha dicho, "él es el que va a decidir si hay elecciones o no en España, en función de lo que él ceda en sus pretensiones y en función de lo que Sánchez trague en esas pretensiones".

Ante los periodistas, Bendodo ha considerado que el candidato socialista a la investidura ya se dedica a hacer "pedagogía" para que los españoles asuman estas medidas: dice no al referéndum de independencia, para presentar la amnistía como "un mal menor" que mejorará la convivencia en Cataluña.

Sin embargo, esta medida de gracia, ha advertido Bendodo, supone "una enmienda a la totalidad a la Constitución y a nuestro país, que evidentemente saltaría por los aires con este procedimiento".

[La letra pequeña de la propuesta de amnistía de Sumar: exonera a los CDR, a policías y a 900 políticos]

La vicepresidenta en funciones Yolanda Díaz comenzó a preparar el terreno el martes, al presentar en Barcelona el dictamen elaborado por varios expertos en Derecho Penal para justificar la conveniencia de la amnistía.

El documento prevé que se beneficien de la medida de Gracia cerca de 900 políticos (incluyendo a ex altos cargos de la Generalitat y 700 alcaldes procesados por desobediencia), 850 manifestantes violentos sancionados con la Ley de Seguridad Ciudadana, los dirigentes de los CDR encausados en la Audiencia Nacional por terrorismo y fabricación de explosivos, y los dirigentes del llamado Tsunami Democràtic, utilizado para organizar graves altercados.

Según los expertos convocados por Sumar, también se beneficiarían de la amnistía Artur Mas y el resto de exaltos cargos de la Generalitat condenados por organizar el primer referéndum de independencia del 9-N de 2013. Y los miembros de Fuerzas y Seguridad del Estado denunciados por las cargas policiales del 1-O, siempre que no estén acusados de torturas o detención ilegal.

En su comparecencia ante los medios en Málaga, Elías Bendodo ha señalado que "el sanchismo sube la apuesta" ahora, al comenzar a tramitar desde el Ministerio de Justicia los indultos a los condenados por los ERE de Andalucía.

Ha recordado al respecto que se trata de "el mayor caso de corrupción de la historia de España", en el que los socialistas de la Junta de Andalucía defraudaron "700 millones de euros del dinero de los parados que fue a parar a juergas, a colocar amiguetes, a cocaína". Ahora Sánchez "quiere eliminar 56 años de cárcel, que es la suma de las condenas", ha indicado el coordinador general del PP.

"Sánchez no tiene fin, le da igual ocho que 80 porque sólo piensa en él para sentarse nuevamente en la Moncloa", ha afirmado Bendodo en declaraciones recogidas por Europa Press. "No me extrañaría que además de hacer pedagogía de la amnistía con el referéndum, ahora lance a los suyos a hacer pedagogía por España y por Andalucía referente a los indultos", ha agregado.

