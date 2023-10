Bendodo exige elecciones el 14 de enero: “Sánchez ha engañado a todos, esto es una vergüenza”

El Coordinador General del PP, Elías Bendodo ha finalizado su visita de dos días a Valladolid. Lo ha hecho junto al presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para clausurar la Junta Directiva Autonómica del PP de Castilla y León. Una intervención que le ha servido para exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones para el próximo 14 de enero. Lo solicita porque cree que el actual presidente en funciones ha “engañado” a sus votantes al negociar ahora la amnistía para los presos del process, la autodeterminación para Cataluña y, ahora también, los posibles indultos para los políticos socialistas condenados por los ERE en Andalucía.

Bendodo ha puesto al PP de Castilla y León “de espejo donde nos miramos” después de los “excelentes resultados” cosechados tanto en las elecciones autonómicas, municipales y generales. “Esto no es casualidad, por eso lleváis gobernando tanto tiempo”, ha destacado. Lo que no es casualidad, ha afirmado Bendodo, y aquí ha aprovechado para criticar la gestión de Pedro Sánchez “que el Gobierno socialista castigue a esta tierra”. El coordinador del PP ha asegurado que en Andalucía ocurrió lo mismo. “En Andalucía nos pasó igual, era hachazo tras hachazo. O le votas o eres su enemigo, o tragas o eres su enemigo. No hay término medio, salvo si eres Bildu y los independentistas. Ahora con la amnistía quieren que tengamos amnesia, quiere que nos olvidemos de las cosas”, ha expresado.

También ha tenido tiempo para criticar la posibilidad de que el Gobierno de Sánchez pueda dar los indultos a los políticos del PSOE procesados por los casos ERE de Andalucía, “el dinero que fue robado a los parados para gastárselo en fiestas y en drogas”, ha recordado. Algo que en su opinión, como ya dijo este pasado lunes en Valladolid, “un golpe definitivo al Estado de Derecho”. “Sánchez los quiere indultar, eso se llama autoindulto. Esto es una vergüenza. No somos tontos y menos en Castilla y León. Es una tomadura de pelo. Y un ataque sin precedentes al estado de Derecho”.

Para Bendodo, “tanto la amnistía como los indultos serían el golpe de gracia a la separación de poderes. Tirar a la papelera el trabajo hecho por los órganos de derecho. Pedro Sánchez lleva 5 años echando toneladas de tierra a la División de poderes. Tenemos que darle las gracias por respirar por la mañana”, ha reprochado.

Por todos estos hechos, ha solicitado a Sánchez que se convoquen elecciones. “Ni PSOE, ni Sumar, ni Vox ni PP llevaron que se iba a producir la amnistía. Por eso le exijo que se someta a las urnas otra vez el 14 de enero. Quizás se le respalde, pero le pedimos que no engañe a la gente”. Además ha reprochado que durante la reunión con Feijóo, Sánchez no fuera capaz de pedirle su apoyo. “Sabe que ya tiene los apoyos, a costa de una amnistía, que no es más que para que un tío se siente en la Moncloa, el mayor apto de egoísmo”.

