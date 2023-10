Bendodo carga contra los indultos por los ERE: "Un paso más en el intento de Sánchez de dinamitar el estado de derecho"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha cargado este lunes en Valladolid contra los indultos a los encausados por el Caso ERE de Andalucía, que han comenzado a tramitarse en el Ministerio de Justicia. "Es un paso más en el intento de Sánchez de dinamitar el estado de derecho", ha afirmado con contundencia, recordando que se trata del "mayor caso de corrupción de la historia de la democracia".

Bendodo ha considerado que si los indultos finalmente se producen serían "un golpe de gracia a la justicia y a la separación de poderes" ya que, a su juicio, se trataría de un "autoindulto". "Andalucía no era socialista, el socialismo iba dopado a las elecciones. Se gastaron el dinero de los parados en juergas, en caprichos y en cocaína", ha afirmado, recalcando que los indultos requererían de "muchas explicaciones" y que los españoles "no lo van a entender".

"Dejaría a la altura del betún la decisión del Tribunal Supremo, de la Audiencia Provincial y del juzgado que instruyó el caso", ha insistido. Además, ha recriminado a Sánchez que haya acudido a la reunión con Alberto Núñez Feijóo de este lunes pidiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras se tramitan estos indultos. "Si fuera así hay que ser muy desahogado, y Sánchez lo es, para en el mismo día hablar de la renovación del CGPJ e impulsar el indulto a los condenados por los ERE", ha señalado, recordando que la postura del PP es que los órganos de los jueces sean elegidos "por los jueces" y "no por los políticos".

Bendodo acusa a Sánchez de no solidarizarse con Israel para "no disgustar" a Sumar

Bendodo ha acusado a Sánchez de no solidarizarse con el Gobierno de Israel para "no disgustar" a Sumar, a quienes ha acusado de "no condenar" el "brutal ataque" de la organización terrorista islamista Hamás contra la población civil israelí este fin de semana. "Desde el PP hemos condenado ese ataque desde el minuto uno y nos ha sorprendido que Netanyahu hizo público recientemente el listado de primeros ministros que habían llamado para solidarizarse y en el listado todavía no hemos visto a Pedro Sánchez", ha señalado.

El coordinador general del PP ha asegurado que el jefe del Ejecutivo no puede olvidar que "no solo es presidente del Gobierno español sino presidente de turno de la UE". "Sánchez se vuelve a poner de canto para no disgustar a su socio de coalición, a Sumar, que no ha condenado el brutal ataque de Hamás contra la población civil de Israel", ha zanjado.

Bendodo: "Estamos asistiendo al mayor acto de egoísmo que se conoce"

Bendodo ha cargado también contra una posible amnistía para los independentistas catalanes y ha asegurado que España tiene a un presidente en funciones que lleva cinco años gobernando "de espaldas a la calle". "Ni él ni sus ministros pueden salir a la calle porque son abucheados", ha afirmado. El coordinador general de los populares ha recriminado a Sánchez que no haya "dado la cara" y que esté "cegado por el poder" y le ha afeado no haber "querido escuchar" a las miles de personas que se manifestaron este fin de semana en Barcelona contra la amnistía.

"Tiene que ser muy duro de asimilar y explicar que tú antes ibas a esas manifestaciones, las liderabas tú y ahora años después no vas a esas manifestaciones y te pones rotundamente en contra", ha señalado, afirmando que los socialistas que iban a las manifestaciones en favor de la Constitución "siguen pensando lo mismo". "Lo que ha cambiado es el egoísmo de una persona que obliga a cambiar de opinión a cientos de miles de socialistas para mantenerse sentado en el sillón de La Moncloa", ha señalado.

Bendodo ha recriminado a Sánchez que se "atreva a hablar de generosidad" cuando "estamos asistiendo al mayor acto de egoísmo que se conoce" porque "todo este lío es para que una única persona, que ha perdido las elecciones, se mantenga sentada en La Moncloa". "Les da igual ocho que 80, no tienen límite", ha asegurado.

Valladolid ha retomado "el pulso perdido" tras "ocho años negros de puentismo"

El coordinador general del PP ha elogiado la gestión de Jesús Julio Carnero en sus primeros meses al frente del Ayuntamiento de Valladolid y ha destacado que ha conseguido "imprimir un nuevo estilo y retomar el pulso perdido" después de "ocho años negros de puentismo, marcados por el exceso de ideología y la ausencia de gestión".

Además, ha cargado contra la herencia dejada, a su juicio, por Óscar Puente en el Consistorio. "El Ayuntamiento tiene una regla de déficit de 37,3 millones de euros para este año pese a los avisos de la AiReF de que se estaban desmadrando las cuentas y el anterior alcalde, con las prisas de las malas perspectivas electorales, culpó de haber perdido a la Alcaldía a Pedro Sánchez", ha afirmado, asegurando que con esas mismas "prisas" Puente "firmó un contrato para los Goya sin compromiso ni financiación presupuestaria".

A juicio de Bendodo, Valladolid "ha ganado con el cambio y el que ha perdido es Sánchez" y ha recriminado a Puente haber "llenado de insultos" el Congreso en la investidura fallida de Feijóo, lanzandóle un dardo irónico. "Ahora Sánchez lo ha incluido en el equipo negociador de la amnistía y el referéndum, creo que ese equipo negociador tenía poco trabajo porque lo tienen todo pactado, pero ahora que Puente está en el equipo negociador es posible que haya una repetición electoral", ha señalado con sorna.

Bendodo ha insistido en que en Valladolid "la buena gestión ha llegado para quedarse" pese al "campo de minas" que Puente dejó en el Ayuntamiento. "Jesús Julio ya ha anunciado su compromiso con bajar los impuestos, es un acierto y va en el ADN del PP", ha afirmado, felicitando al alcalde por el hecho de haber impulsado una concejalía específica para personas mayores y volviendo a cargar contra los socialsitas. "Entre el sanchismo y el puentismo anda el juego, ese es el nuevo PSOE", ha señalado.

También ha elogiado el coordinador general del PP la gestión de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta y ha asegurado que es un "ejemplo en España" por su gestión de los servicios sociales. "Todos tenemos que aprender mucho de esta Comunidad", ha señalado, recordando que Castilla y León lleva "10 años liderando los servicios sociales". Además, ha destacado la voluntad de Carnero de impulsar "de una vez por todas" el soterramiento para que las vías del tren "no sean una barrera" y ha recordado que ahora "la pelota está en el tejado del Gobierno central". "Urge que el Gobierno se comprometa de una vez por todas con el soterramiento", ha insitido.

Carnero: "La amnistía nos sonroja a todos"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha cargado en su intervención contra una hipotética amnistía y ha asegurado que es importante "distinguir el bien del mal". "La amnistía nos sonrroja a todos los españoles. Es importante saber la diferencia entre hacer las cosas adecuadamente y premiarse y hacer las cosas de manera inadecuada y dar lugar a que esa situación sea reprobable por todos, y más cuando estamos hablando de un forajido como un Puigdemont", ha afirmado.

Además, ha agradecido el trabajo de la dirección nacional del PP y ha celebrado el "no rotundo" a la amnistía dado por miles de españoles este fin de semana en las calles de Barcelona. "Desde Valladolid seguiremos diciendo no a la amnistía y no a Sánchez jugando con el porvenir de todos los españoles", ha concluido.

