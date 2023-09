El PSOE andaluz pide a Juanma Moreno impulsar el Estatuto para "avanzar" en el autogobierno

Ante la situación nacional con las negociaciones por la investidura, la posibilidad de una amnistía y las polémicas por las competencias autonómicas y la financiación, el PSOE andaluz ha decidido mover ficha y retar a Juanma Moreno en su defensa del andalucismo.

Para ello, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha registrado en el Parlamento una proposición no de ley (PNL) para que se cree una ponencia que examine "la calidad" del ejercicio de las competencias que tiene Andalucía reconocidas en su Estatuto de 2007, la última vez que se modificó.



El objetivo es "avanzar" en el autogobierno, una cuestión que para los socialistas pasa por reclamar más -ellos mismos consideran que el sistema de financiación actual es "injusto"-, pero también por gobernar mejor esas competencias y del ejercicio de los derechos que los andaluces hacen de las mismas.

[Otegi presiona a Sánchez con una manifestación a favor de "abrir el debate territorial" en España]

Los populares llevan semanas pidiéndole al PSOE andaluz que se retrate sobre si apoya a Andalucía ante cualquier intento por parte del presidente del Gobierno en funciones y de su partido, Pedro Sánchez, de mermar el autogobierno en detrimento de otros territorios.

Y este lunes Espadas ha presentado esta PNL a los medios en el patio de la Cámara andaluza, ante la estatua de Blas Infante, y se lo ha comunicado por carta al presidente de la Junta. En la misiva le propone impulsar el Estatuto de Autonomía para que la comunidad pueda profundizar en su autogobierno y ganar peso en el debate territorial.

En su intervención, el líder andaluz ha pedido huir de un análisis del debate territorial "de confrontación" con agentes como el Gobierno de España. El objetivo es que esta propuesta se encamine a "un gran acuerdo" como el que sirvió para aprobar el Estatuto de Autonomía y su posterior reforma de 2007.

En el próximo pleno

El objetivo de los socialistas es, si la Mesa de la Cámara lo permite, que se debata la creación de esta ponencia en el pleno del próximo pleno del 27 de septiembre y que se elabore posteriormente un informe de evaluación. No obstante, hasta que no pase la petición este martes por la Mesa y por la junta de portavoces, no se conocerá.

Ese mismo día está previsto que se apruebe la ley de reorganización de regadíos de de la corona norte de Doñana. También en la misma jornada en la que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, se someterá a la sesión de investidura.

En su comparecencia, Espadas ha aclarado que el fin no es abrir un juicio contra Moreno, sino un análisis lejos de ser "partidista o coyuntural". Esta propuesta tampoco pasa por ampliar competencias. Para Espadas, Andalucía alcanzó su cima en 2007. Lo que sí quiere analizar es si desde hace 16 años, cuando aún gobernaba Manuel Chaves, se han desarrollado todas las que ya se tienen.

[Consenso para blindar el diálogo social en el próximo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha]

Durante su presentación, Espadas ha remarcado su objetivo de que la comunidad siga jugando el papel que ha jugado hasta ahora en la historia democrática española: "Un papel de equilibrio en el modelo territorial, impidiendo que haya comunidades de primera y de segunda".

En este aspecto, sí ha lanzado críticas al Gobierno de Juanma Moreno. "Lo que no queremos bajo ningún concepto es tener un Estatuto de primera, como el del 2007, y en algunos casos, como vemos ahora en la sanidad, un gobierno andaluz de segunda".

Para el PSOE andaluz es fundamental analizar la respuesta que se le ha dado a los andaluces en el ámbito sanitario en estos 16 años, en la gestión de crisis y en la interlocución con instituciones locales y europeas.

Sigue los temas que te interesan