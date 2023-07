Teresa Ribera reabre la guerra política de Doñana: "Juanma Moreno es la quintaesencia del cinismo"

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reabierto la guerra política de Doñana a punto de comenzar la campaña electoral ante el 23 de julio. Lo ha hecho además en Andalucía, en el marco de la Climate Action Sevilla Summit 2023, y con descalificaciones hacia el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

"Es la quintaesencia del cinismo", ha subrayado la ministra en relación con la proposición de ley que se está tramitando en el Parlamento andaluz para regularizar zonas de regadío en la comarca del Condado de Huelva, al norte de la Corona Forestal de Doñana.

Al comienzo de la tramitación de la norma lo llamó "señorito" o "gamberro" y ahora también lo acusa de mentir por plantear hace un año un Plan de Doñana que no ha cumplido. "A mí me engañó el año pasado, evidentemente, ya no me puede engañar porque me mintió el año anterior", ha subrayado en declaraciones a los periodistas.

[Teresa Ribera dice ahora que entiende "las dudas" de Europa con la "calidad" de la fresa de Huelva]

A su juicio, Moreno "ya no se puede esconder ni ante la NASA, que muestra las serias amenazas que tiene Doñana", ha remarcado Ribera tras una tregua de unas semanas tras la polémica campaña generada en Alemania contra la fresa de Huelva y la visita que finalmente no se produjo de los diputados alemanes por el contexto electoral en España.

La ministra sí se muestra a favor de garantizar la viabilidad económica de las personas que viven de los frutos rojos, pero para ello las autoridades políticas tienen que generar alternativas, que no pasan por sobrexplotar el acuífero.

En este sentido, ha destacado la Ley del Trasvase de 2018, "que tanto nos costó y que fue una de nuestras primeras prioridades", ha asegurado. Sin embargo, de las diez obras recogidas en la ley, el Gobierno no ha iniciado ninguna de ellas.

"Catedral verde"

Por ello, Ribera ve "normal" que haya tantos españoles, y no españoles, que estén preocupados por un espacio que, a su juicio, merece la calificación de "una de las catedrales ambientales de Europa".

De ahí que haya remarcado que este Gobierno "ha respondido siempre ante las grandes dificultades en materia de agua" y siempre que la consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido ayuda al respecto.

La ministra se ha referido al saneamiento y a la depuración en varias provincias o al incremento de la capacidad de desalación o con obras e infraestructuras que hubiera tenido que financiar la Junta.

[Por qué se seca Doñana: la NASA alerta de los efectos del turismo y la agricultura más allá de su frontera]

No obstante, asegura que están a la espera de que Crespo proponga un plan de inversión real para resolver los problemas, los desafíos de agua en Andalucía, aunque una inmensa parte del territorio andaluz es competencia de la administración regional.

El cambio climático

Ya en la sesión inaugural, Ribera ha entrado en materia respecto al cambio climático. A su juicio, "este problema lo señalan todos los sectores" y no se entiende que "haya personas que quieren manejar el país y que no den soluciones al cambio climático".

En el foro también ha participado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el cual ha defendido las acciones del cambio climático que ha puesto en marcha el Gobierno de España.

No obstante, también ha dedicado unas palabras hacia Doñana. En declaraciones previas, ha equiparado el "deber ético y moral" de proteger el Parque Natural de Doñana con la "mejor manera de ser español".

[El PSOE pide ahora una reunión a Juanma Moreno para contarle su plan sobre Doñana]

El expresidente critica el impulso de la ley por "un valor económico mínimo". De ahí que haya insistido en que la protección de Doñana es "un deber con el mundo y con nosotros" y el mejor ejemplo de "sensibilidad" hacia una "joya" para la preservación de la diversidad y la sostenibilidad ambiental.

La capital andaluza acogerá este foro este miércoles y jueves con la participación de expertos y profesionales en el ámbito de la sostenibilidad, la acción climática y la economía verde y azul, a través de una serie de ponencias, exposiciones de casos prácticos y mesas redondas.

Al mismo está previsto que asista la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, quien clausurará la cumbre, así como el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que mantendrá un diálogo con Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

Sigue los temas que te interesan