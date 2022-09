El gesto de James Rhodes: da 490 euros a una mujer que devolvió el dinero de su pensión a una anciana

Estrella venía de recoger a su hijo de la guardería. Paró en un parque infantil con su pequeño y allí se encontró con un sobre. Lo abrió y se encontró 490 euros dentro. Lo echó al carrito, dejó al niño en casa y salió camino de la comisaría: "Lo que no es mío, no es mío", declaró a Europa Press. La sevillana está parada: "Es más de lo que tengo", afirmó.

Un día después, al conocerse la noticia, el pianista británico-español James Rhodes pidió los datos de la sevillana: "Ciertamente le enviaré la cantidad que entregó a la policía mientras que se busca trabajo. Solo para decir gracias. Envíame sus datos en privado".

Estrella, además, ha logrado una entrevista de trabajo en una empresa de limpieza. "Estoy comiendo como los pavos para llegar", reconoce en declaraciones a Europa Press. La sevillana ha relatado que recibió un bizum con una cantidad idéntica. El ordenante era el pianista James Rhodes, que no es la primera vez que realiza un gesto similar después de que se haga viral una historia así en las redes sociales.

Bético! Que tal si haces eso pero a veces decides hacer cosas públicas para compartir buenas noticias y también para que la prensa se interese para que alguien pueda encontrar trabajo (como en este caso)? — James Rhodes (@JRhodesPianist) September 29, 2022

Un amigo de Estrella contactó con Rhodes a través de Twitter y éste se prestó a mandarle el dinero. "Les dije que no, que no hacía falta que me dieran nada", recuerda esta vecina de Rochelambert. El bizum llegó y se produjeron entonces un intercambio de mensajes por WhatsApp entre el famoso pianista y Estrella. "Me dijo que quería ayudar a los que lo pasan mal", apunta.

"Tras constatar la cantidad exacta y el tipo de envoltorio" donde estaba el dinero, tanto la anciana como Estrella fueron avisadas. Este miércoles, en la comisaría de la Policía Local de Cerro Amate, ambas se han encontrado en un momento que Estrella ha calificado de "muy emocionante". "Me ha dicho que me quiere hacer un regalo, pero no hace falta", ha señalado esta vecina de Rochelambert, que asegura que conoce a la hija de la anciana del barrio. "Eres una superheroína como yo", asegura que le ha dicho su pequeño este miércoles cuando su madre le ha contado lo ocurrido con el sobre y el dinero que ya está en manos de su propietaria.

