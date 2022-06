Rodríguez cierra campaña llamando a "rugir como los leones del escudo de Andalucía" contra Vox

La candidata de Adelante a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, ha cerrado la campaña de las elecciones autonómicas en el parque de Los Perdigones de Sevilla capital. Allí, ha convocado a votar a su coalición andalucista de izquierdas, para combatir "a las derechas bravas, y a las mansas", refiriéndose a Vox y al PP. Ambas "no son lo mismo, pero defienden el mismo programa económico", ha indicado.

Sobre las "bravas" Rodríguez ha señalado a la candidata de Vox, Macarena Olona, a quien ha vuelto a llamar 'Iberdrolona' y sobre la que ha aseverado que tiene "unas ideas de mierda" porque los dirigentes de dicha formación "no son malos políticos, sino malas personas".

Rodríguez ha alertado de que hay quienes "ven con miedo" esta cita electoral a cuenta del papel de Vox, pero según ha razonado, "el primer paso para vencer a la extrema derecha es no tenerle miedo". Ha asegurado que su proyecto político conoce "bien" a Vox, y ha animado a la militancia a "no tenerle miedo", para luego advertir que los dirigentes políticos de Vox son "racistas, xenófobos, fariseos e hipócritas", precisando que no es que se trate de "malos políticos", sino de "malas personas".

Teresa Rodríguez ha sido especialmente dura con Macarena Olona, la candidata de Vox, asegurando que no la saludó al encontrarse con ella en los debates electorales y que sólo la saludará cuando "pida perdón" a colectivos como los inmigrantes, las feministas o las mujeres víctimas de violencia de género, por los mensajes de Vox contra los extranjeros o de "negación" de la violencia machista.

"Gracias al feminismo, Olona puede pasear por Andalucía y defender sus ideas de mierda", ha aseverado Teresa Rodríguez. Según la líder de Adelante Andalucía, no se trata de que la ultraderecha "no quiera inmigrantes" en Andalucía, donde según ha denunciado son explotados laboralmente, sino que no quiere que los inmigrantes "tengan derechos de ciudadanía" y condiciones laborales dignas.

Rodríguez ha considerado considerado que la sociedad tiene la "obligación histórica" de combatir "los bulos" y el discurso de Vox, porque "a la ultraderecha no se la vence con discursos suavones ni agachando la cabeza ni hablando bajito". Por ello, ha animado a "rugir como los leones del escudo" de Andalucía para combatir a Vox. Ha defendido que Adelante Andalucía representa a "la izquierda que lucha sin miedo contra las dos versiones de la derecha, la brava y la mansa".

"Moreno no es un moderado"

A su juicio, Juanma Moreno, "no es un moderado" por más "sonrisas" que esboce en sus intervenciones públicas, sino que es "un suavón que baja impuestos a las grandes fortunas" y acomete políticas de "recortes" en los servicios públicos.

Así, si Adelante Andalucía logra representación en el Parlamento de Andalucía, no facilitará la investidura de Moreno, "porque va a seguir recortando y apostando por lo privado, por la Andalucía del pelotazo y de la construcción".

El mitin de cierre de campaña de Adelante ha sido en el parque de Los Perdigones (Sevilla) Adelante

Tampoco lo hará porque "Vox está deseando que todos nos juntemos contra ellos para presentarse como la única alternativa al sistema político" y porque bajo esa premisa, facilitar la investidura de Moreno supone "ponerle una alfombra roja a la extrema derecha, para que tenga mayoría absoluta en las próximas elecciones".

Al mitin, según cálculos de la organización, han asistido unas 1.300 personas que han coreado insistentemente consignas como la de "viva Andalucía libre".

