Arrimadas cree que es una "vergüenza" que Vox vaya a las elecciones "solo como peldaño a Moncloa"

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha considerado como "poca vergüenza" que Vox reconozca públicamente que se presenta "a las elecciones sólo como un trampolín o un peldaño para llegar a la Moncloa".

También ha tenido palabras para el presidente andaluz: ha considerado que a Juanma Moreno "se le está poniendo un poco de cara de Mañueco". Así lo ha subrayado Arrimadas en el acto de presentación en Córdoba de los candidatos de Cs en las ocho provincias andaluzas a las elecciones autonómicas del 19 de junio.

En el acto también han estado presentes el coordinador autonómico de Cs, candidato a la Presidencia de la Junta y actual vicepresidente en funciones, Juan Marín, y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta y cabeza de lista de Cs por Cádiz a los próximos comicios, Rocío Ruiz.

"A Andalucía no se la pisa, ni se usa; se la defiende y se la gobierna bien", de manera que "los liberales no vamos a dejar el trabajo a medias", ha aseverado la líder de Cs, para advertir de que "estas elecciones no pueden ser una rotonda que nos desvíe del buen camino".

Arrimadas ha recordado que los tres años y medio de gobierno de Ciudadanos en Andalucía "han servido para saber el camino, que no queremos volver la vista atrás, no nos queremos desviar, debemos seguir por la senda de la regeneración, encontrar a Andalucía de las primeras, no de las últimas".

Ha precisado que "todos los votos van a servir para que el proyecto liberal sea el motor de esta tierra" y ha reiterado que "defender a Andalucía es votar al único partido que defiende a Andalucía igual y que jamás va a dejar tirada a esta tierra" por apoyar a los nacionalistas.

Y ha apostillado que de "lo más orgullosa" que está es de "haber quitado el miedo al cambio", que "el PSOE había metido durante 40 años". A su juicio, "con Cs en el gobierno ha habido más y mejores políticas sociales que nunca".

"Queremos serlo más y tirar más fuerte", ha animado la líder de Cs, tras lamentar que "este gobierno del cambio ha tardado en llegar" y que "algunos se tuvieron que ir de Andalucía por falta de oportunidades". "Aún estamos a tiempo de evitarlo", ha concluido.

