Juan Espadas se reunirá con Moreno el jueves y marcará el inicio de "un nuevo estilo" de gobernar

Puesta de largo de Juan Espadas como nuevo líder del PSOE andaluz y las sonrisas de gran parte de la plana mayor de la federación andaluza, que asistió, traspasaban las mascarillas. Se trató de un acto centrado en el área de municipalismo de la Ponencia Marco del PSOE para su 40 Congreso.

El asunto en sí daba igual, lo importante era refrendar y mostrar el apoyo de todos los socialistas al nuevo candidato a la Presidencia de la Junta, tras ganarle las primarias hace una semana a la que fue todopoderosa Susana Díaz. En primera fila y como principal ponente estaba el secretario de Organización del PSOE nacional, José Luis Ábalos.

El también ministro de Transporte fue uno de los que más influyó para que Espadas diera el paso, incluso se reunió con Susana Díaz en San Vicente hace unos meses para pedirle que fuera generosa como Miquel Iceta y se echara a un lado. Ella no quiso y de aquellos polvos estos lodos.

La cita Espadas la ha considerado "un auténtico regalo" en el arranque de un nuevo PSOE y de "un nuevo estilo" de gobernar. Ábalos le ha dado ánimos por todo el trabajo que le queda por delante: "Si no, no haberte presentado. Al fin y al cabo lo has elegido también". Así intentó poner sobre la mesa que no ha sido el elegido de Ferraz sino que este camino lo marcó el propio Espadas.

La tarea es ardua y, de momento, la primera reunión con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se celebrará el jueves. Espadas no lo ha anunciado en el acto, lo ha hecho su equipo tras finalizar. En el encuentro abordará el impulso del municipalismo con la gestión conjunta de los fondos europeos de recuperación.

El punto de partida

Pero también supondrá el punto de partida para afrontar el inicio de la construcción de los nuevos equipos en las provincias y la estrategia en el Parlamento, con un nuevo equipo de dirección y el estreno de Ángeles Férriz en las preguntas plenarias al presidente andaluz.

El PSOE andaluz ya ha activado su proceso de cambio. Tras mantener una reunión el pasado viernes con la propia Díaz, la permanente de la Comisión Ejecutiva del partido ratificará este lunes la composición de esa dirección.

Por tanto, Susana Díaz dejará esta misma semana de presidir el grupo, pero está en el aire todavía si renuncia a su escaño en el Parlamento andaluz y presenta su dimisión como secretaria general del PSOE-A. Sobre este extremo, fuentes socialistas esperan que ocurra en los próximos días, conforme vayan avanzado las negociaciones entre la expresidenta y el alcalde de Sevilla.

La expresidenta de la Junta aún no tiene atado su próximo destino político, pero todo indica, sin embargo, que no tardará en hacerlo. Según varias fuentes consultadas por Efe, ya se está allanando el camino al que podría ser su próximo destino político: el Senado.

"Los éxitos"

En cualquier caso, Ábalos le ha dado un consejo o más bien una orden a Espadas: "Lo que más une son los éxitos, así que preocúpate por conseguirlos y no de temas menores". No obstante, ha mostrado su seguridad de que el PSOE andaluz "estará unido" al considerar que todos hacen falta para volver a gobernar la Junta y de que los adversarios "están fuera".

Por su parte, el nuevo líder del PSOE andaluz y alcalde de Sevilla ha basado su discurso en esos mismos términos. "Vamos a iniciar un proyecto para todos y de abajo a arriba, desde la militancia, las casa del pueblo y con la sociedad civil".

Por último, Espadas ha dado otro aviso. "Tener un Gobierno de progreso y a Pedro Sánchez liderando el momento más difícil que recordamos de la historia de España merece un compromiso y un respaldo sin fisuras". Es decir, el recién nombrado candidato a la Junta considera que sólo así serán más fuertes: "gobernando y ayudando a gobernar".