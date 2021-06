Almeida critica que Sánchez "siga empeñado" en dar los indultos: "Se ríen de los españoles"

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado este domingo que "es una indignidad para España" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "siga empeñado en dar los indultos" a los líderes del procés, que "se están riendo" de él "y, por extensión, de todos los españoles".



En declaraciones a los medios tras presentar la Semana Xacobeo 21 en Madrid, Martínez-Almeida ha comentado las palabras del presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien cree que los indultos son "un triunfo" para el independentismo, puesto que "demuestran las debilidades de los aparatos del Estado" ante Europa.



"La mejor prueba de que los indultos no van a solucionar nada es que hoy, al que compararon con Nelson Mandela (...) ha dicho que esto es la derrota del Estado", ha indicado el portavoz popular, que ha acusado a Sánchez de empeñarse en "garantizar" el apoyo parlamentario de ERC "a costa de la dignidad de España" y de "reírse de todos los españoles".



Martínez-Almeida ha pedido a los españoles "que no se lleven a engaño" porque los líderes independentistas "están en situación de volver a cometer" los delitos por los que fueron condenados, ya que "siguen al mando de las instituciones desde las que los cometieron".

Áblos defiende los indultos

En cambio, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha defendido este domingo la concesión de los indultos a los líderes independentistas condenados por el "procés" al sostener que "tenemos que hacerlo por España, por Cataluña", y ha acusado a la derecha de desconocer el principio de legalidad.



Durante un acto municipalista del partido en Sevilla, Ábalos se ha mostrado convencido del rechazo del PP a esa medida "no porque le moleste a este partido, sino porque no los conceden ellos", en referencia a los anteriores gobiernos del PP, y ha recordado que en un día y de una "tacada concedieron centenares".



"Los indultos no le preocupan, menos cuando se trata de los suyos por causas menores como la corrupción. Lo que les molesta es lo que haga el PSOE en el ejercicio del Gobierno. Les molesta que lo hagamos, no lo que hacemos", ha indicado.



El número dos de los socialistas ha esgrimido que cada vez que el PSOE llega al gobierno a los de la derecha les "da asquito, que no lo soportan".