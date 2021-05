Díaz y Espadas eluden hablar de indultos en las primarias andaluzas pese a la polémica en el PSOE

La disputa para hacerse con las riendas del PSOE andaluz ha comenzado oficialmente. Ayer los tres candidatos, Susana Díaz, Juan Espadas y Luis Ángel Hierro, a las primarias para encabezar la candidatura a la Presidencia de la Junta en los próximos comicios autonómicos arrancaron su campaña. Su objetivo, convencer al máximo de los 46.000 militantes andaluces.

Cada uno lo hizo a su manera, pero ninguno de los dos principales candidatos quiso pronunciarse sobre la decisión de Pedro Sánchez de impulsar los indultos a los presos independentistas para comenzar una etapa de distensión con Cataluña. Todo ello pese a la polémica y a la gran oposición que existe dentro del PSOE.

Juan Espadas, el candidato apoyado por el aparato, sí le ha hecho un guiño al respecto. "El PSOE andaluz es el corazón del PSOE de España, que necesita una voz fuerte y leal en cada una de sus acciones".

Susana Díaz, por su parte, no ha dicho lo más mínimo, tras dejar claro el pasado jueves en el Parlamento que "es una competencia del Gobierno, que es el que tiene que meditar y decidir".

La decisión de Sánchez tiene más detractores que partidarios, aunque el socialista parece avanzar con paso firme y decidido frente a todos. En los últimos días, la medida ha sido censurada por la oposición en bloque, por el conjunto de la opinión pública, por los socios minoritarios del Gobierno e incluso por los propios independentistas y por dirigentes desde las filas socialistas. Pero desde Andalucía el mensaje ha sido escueto, más bien inexistente.

"Despojarse del desgaste"

El pasado jueves Juan Espadas sí habló del asunto en una entrevista en la cadena COPE, aunque tampoco quiso mojarse. Prefiere, una vez oídas las razones jurídicas que aporta el Tribunal Supremo, "esperar a oír las razones políticas".

No obstante, aseguró que confía en la decisión que tome Sánchez y el Consejo de Ministros e hizo una petición: "Hay que despojarse de esta especie de manta de desgaste permanente y crítica absoluta a todo lo que diga el Gobierno de Pedro Sánchez".

El candidato a las primarias andaluzas reconoció que por parte del alto tribunal "se plantea que ha habido una proporcionalidad en las penas" impuestas a dichos presos y que la sentencia, a juicio del Supremo, es correcta y está adaptada a derecho. Pero le gustaría escuchar los argumentos políticos, insistió.

No es la primera vez, en los últimos días, que Juan Espadas defiende la labor de su secretario general. La otra ocasión fue sobre la posibilidad de implantar peajes en las autovías, una cuestión con la que Susana Díaz se mostró bastante crítica. No obstante, ahora parece que la candidata sevillana ha cambiado su postura y prefiere no opinar, a pesar de saber que ella no es la cadidata de Madrid.

El arranque de la campaña

De los tres, quien pisó más fuerte el acelerador y con más pujanza para ser el candidato y presidente de "todos" los socialistas andaluces fue Juan Espadas. Lo hizo por la tarde porque por la mañana tenía quehaceres como alcalde de Sevilla, presidir la entrega de distinciones honoríficas y medallas de la ciudad en el día de San Fernando.

Espadas inició esta etapa del tour político andaluz a lo grande, rodeados de más de 500 personas en un acto cargado de simbolismo político por lo que entraña la ciudad de Dos Hermanas para el sanchismo.

El candidato a las primarias al PSOE y alcalde de Sevilla, Juan Espadas. E.E

Allí fue donde anunció Pedro Sánchez en enero de 2017 que se presentaría a las primarias del PSOE en las que resultó reelegido secretario general del partido, tras una sonora derrota a Susana Díaz. Allí fue donde resurgió de sus cenizas y comenzó a menguar la carrera de Díaz, ante una federación que lideró su caída unos meses antes como jefe de los socialistas. En aquellas fechas el propio Juan Espadas apoyaba a Díaz.

Aquel escenario elegido por Sánchez no fue casual, ni por Espadas tampoco. Allí también fue donde Sánchez mostró su verdadero músculo que acabó movilizando a las bases y que lo llevaron a la Secretaría General en mayo de ese mismo año y unos meses después a la Moncloa. Lo mismo que quiere conseguir Espadas en clave andaluza, llegar a San Telmo.

Aquel 28 de enero de 2017 Sánchez no sólo estuvo arropado por la militancia, sino también por algunos rostros de la primera línea política. El anfitrión del acto, como en el de Espadas, cuatro años después, fue el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, enemigo íntimo de Susana Díaz.

Sintiéndose cómodo, Espadas dejó claro su mensaje. Quiere reconectar Andalucía con Ferraz con una candidatura de unidad, que ha sido la frase más repetida durante su primer acto en el arranque de esta etapa.

Una unidad que el también alcalde de Sevilla reivindica para este proceso de primarias y para después: "Todos tenemos que ir detrás del ganador para crear un proyecto fuerte". De ahí, que haya pedido que se respeten los resultados y la premisa de "un militante, un voto".

Así las cosas, en comparación, los actos de Susana Díaz y Luis Ángel Hierro no pasaron de la tibieza. Hierro arrancó su campaña con una rueda de prensa en Córdoba, donde defendió su proyecto "andalucista", pidió más transparencia y tener acceso a los censos a militantes.

Díaz, por su parte, escogió la localidad sevillana de La Algaba para reunirse con un grupo de militantes. Nada relevante, excepto los mensajes que la sevillana lanzó a Ferraz para que se respete la autonomía y el derecho a los 46.000 militantes andaluces, que son "los que bombean" al PSOE nacional. Y sobre todo para pedir a estos afiliados que la voten a ella para que Andalucía no se convierta "una sucursal dirigida desde fuera".

La líder del PSOE andaluz, Susana Díaz. Equipo Susana Díaz

Según Díaz, ese acto estuvo cargado de simbolismo, pero nada que ver con el protagonizado por Espadas. Quedan 13 días para que conozca quien será el candidato a la Presidencia de la Junta por si el presidente andaluz, Juanma Moreno, le da por activar el botón del adelanto electoral. De momento, lo sigue descartando.

Lo que es más que probable que antes del día 13 los candidatos se midan en un debate entra las distintas candidaturas. Hoy lunes hay una reunión al respecto porque el equipo del regidor hispalense se muestra muy partidario, pero el de Díaz duda de su idoneidad.