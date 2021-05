Susana Díaz, Espadas y Hierro consiguen los avales y se disputarán el PSOE andaluz

Primera criba para las primarias socialistas en Andalucía. Este martes ha finalizado el plazo de presentación de los avales y no ha habido ninguna sorpresa. Susana Díaz, Juan Espadas y Luis Ángel Hierro han conseguido el número de apoyos necesarios para concurrir a las primarias. El cuarto contendiente, el médico granadino Manuel Pérez, se ha quedado fuera. Díaz y Espadas han presentado el límite máximo de firmas.

El censo total de militantes es de más de 46.000 personas, por lo que el número mínimo, un 2% del total, se situaba en 932. El máximo, fijado en un 4%, es de 1.863. Sólo tres de los cuatro han conseguido pasar esta primera fase. El 30 de mayo comenzará la campaña que culminará el 13 de junio con las votaciones. Si ninguno de los candidatos supera el 50%, habrá segunda vuelta el 20 de junio.

El primero en entrar en escena ha sido Juan Espadas. En torno a una veintena de miembros de su equipo llegaba a la sede autonómica del PSOE en la céntrica calle San Vicente de Sevilla. Vestidos con camisetas rojas donde en el anverso se leía socialistas con Juan Espadas", en la espalda, mensajes como: "Voté a Pedro", "Voté Patxi" o "Voté a Susana".

Espadas ha presentado el máximo de avales permitido, un 4% del total del censo: es decir, 1.863. Fuentes del equipo de Espadas han confirmado a EL ESPAÑOL que tienen "muchas más" firmas de las presentadas. Los datos totales de los apoyos recibidos los mantienen en secreto en las candidaturas para no dar pistas a los rivales de la fuerza que tiene cada uno de ellos.

El mismo número de avales que Espadas ha presentado el equipo de Susana Díaz. "Sólo en Sevilla, más de 2.000" apoyos afirman haber recogido y que han recibido "miles y miles" de militantes de toda Andalucía. Díaz está trabajando pueblo a pueblo esta campaña y este martes ha estado en la provincia de Jaén visitando Guarromán.

El alcalde de Salteras (Sevilla), Antonio Valverde, ha sido el encargado de entregar las firmas de Díaz antes de las 14 horas, cuando cerraba el plazo de recepción. Valverde ha afirmado que están "contentos y satisfechos" porque el apoyo que han recibido "muestra del apoyo de la militancia de base que representa Susana Díaz".

También ha presentado sus avales el profesor de Economía de la Universidad de Sevilla, Luis Ángel Hierro. El candidato ha presentado 54 firmas más del mínimo exigido. Esos 986 apoyos son, según Hierro, sólo los que ha depositado, pero indica que les "consta que hay una gran cantidad adicional".

Hierro ha transmitido un mensaje de alivio: "Pirineos superados" tras esta primera fase de las primarias. Si bien es cierto que este lunes confirmaba que aún le faltaban "unas pocas decenas de avales para conseguir los exigidos", ha llegado al primer corte: "No paréis, somos las bases socialistas", exhortó a sus compañeros de partido.

Dos avales por correo

El cuarto aspirante, Manuel Pérez, llegó a última hora. Este médico granadino dio el paso por tercera vez e intentó concurrir a las primarias socialistas en Andalucía. Las dos ocasiones anteriores fueron en 2014 y 2017, enfrentándose a Pedro Sánchez en las elecciones internas federales.

"No he hecho ningún esfuerzo en recoger avales", ha afirmado a EL ESPAÑOL. Pérez se ha despreocupado: "Según los estatutos, los apoyos se recogen directamente en las agrupaciones", ha alegado. "A mí me han llegado dos por correo electrónico. Desconozco cuántos tendré en total".

Pérez, además, ha criticado el proceso interno: "No están dando facilidades". Denuncia que desde las agrupaciones de su provincia, Granada, ni siquiera han reenviado por correo electrónico el mensaje que él dirigió a la militancia. Para este socialista, que se ha quedado fuera de la contienda: "Hay mucha gente descontenta con el partido, como yo. Mi objetivo era mandar un mensaje".