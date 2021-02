Luz Belinda, exdiputada de Vox, cuelga la bandera de Falange en su despacho del Parlamento andaluz

Luz Belinda Rodríguez tiene desde finales de la semana pasada un nuevo despacho en el Parlamento andaluz. La diputada consiguió su escaño como cabeza de lista de Vox por Almería. Apenas duró un año en la disciplina del partido de Abascal. Rodríguez se marchó del grupo parlamentario por acoso laboral.

Ahora, ha ocupado un despacho en la cámara andaluza que ha decorado con dos banderas: la de la Falange de las JONS y una española en la que se lee "Viva la unidad de España".

Aunque Rodríguez no es afiliada al partido sí es simpatizante falangista. El partido nacionalsindicalista ha utilizado la imagen del equipo de la diputada no adscrita para celebrar la inauguración del despacho en el Parlamento andaluz. El uso de la bandera rojinegra del yugo y las flechas "no es ilegal", como confirma a EL ESPAÑOL Rodríguez.

Junto a Adelante

El nuevo despacho del que hará uso la diputada no adscrita está en el mismo espacio que los de los diputados expulsados de Adelante Andalucía. Según el asesor de Rodríguez, el falangista Norberto Pico: "Hasta el momento no hemos tenido ningún problema. Ellos tenían decorado el despacho y nosotros hicimos lo mismo", confirma a EL ESPAÑOL. "Tampoco sabemos si la próxima vez que vayamos seguirá, pero no nos han dicho nada", añade.

Mientras que los anticapitalistas de Teresa Rodríguez colocaron las banderas LGTB y la trans o un mural de personajes de izquierda como el Che Guevara, los falangistas decoraron con sus banderas. Curiosamente, en la puerta de entrada al despacho que comparte la ex de Vox preside un símbolo en el que se lee: "Siempre antifascista, siempre anticapitalista". Es algo que "ya estaba cuando llegamos nosotros", confirma Pico.

El pequeño despacho contiene dos mesas y se han de turnar para su uso entre los no adscritos: "Cuando no hay nadie, podemos estar Luz Belinda y yo", afirma el asesor de Luz Belinda Rodríguez. Además, cuenta con otro colaborador, Javier Martínez, antiguo militante de Vox.

Despacho de Luz Belinda Rodríguez antes de colocar la bandera de la Falange

También ha llamado la atención que en la tableta con la que trabaja la exdiputada de Vox se pueden ver, al menos, dos pegatinas de la bandera de España. Una de ellas acompañada por la palabra "CAFE", que Rodríguez ha justificado como el acrónimo de "Camarada Arriba Falange Española". En la otra se lee "Viva la unidad de España".

El Parlamento reubicó a los diez diputados no adscritos y les facilitó tres despachos y una sala de juntas en una entreplanta. Hasta ahora, Luz Belinda Rodríguez tenía que buscar lugares como la cafetería o la biblioteca para trabajar.