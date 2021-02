La familia de la número dos de Defensa amarra su barco en la base militar de Ferrol desde hace 7 meses

El barco de la familia de Esperanza Casteleiro, secretaria de Estado del Ministerio de Defensa, permanece atracado desde hace al menos siete meses en uno de los muelles de la estación naval de La Graña, un centro de enseñanza militar de la Armada española muy próximo al arsenal militar de Ferrol.

Así lo han confirmado en exclusiva a EL ESPAÑOL hasta tres fuentes distintas. La 'número dos' del ministerio que dirige Margarita Robles tiene familiares residiendo en la zona de Ferrol. Concretamente, en la localidad vecina de Mugardos, donde nació su padre, quien llegó a coronel del Ejército del Aire.

Antes de que fuera trasladado a la base naval, el barco de la familia de Casteleiro, de entre 8 y 10 metros de eslora, estaba amarrado en uno de los muelles de ese municipio ubicado frente a las instalaciones de la Armada, justo en la orilla sur de la ría de Ferrol.

El barco de recreo de la familia de la secretaria de Estado atracó en uno de los muelles de la Armada poco después de que ella fuera nombrada en el cargo, a principios del pasado verano. Desde entonces se ha podido ver por allí a uno de sus familiares realizando tareas de mantenimiento en la embarcación.

Según las fuentes consultadas, el atraque resultaría del todo extraño. Su llegada al complejo militar no figura en ningún registro de entrada. Se encuentra ubicado en uno de los pantalanes del puerto y está rodeado de dársenas en las que descansan naves operativas y embarcaciones de vela que pertenecen a la Escuela de Especialidades de la Estación Naval, y que son utilizadas en las distintas tareas por el contingente de la Armada.

Diversas fuentes del Ejército explican a EL ESPAÑOL que un exmilitar en ningún caso gozaría de esta clase de privilegio. Nadie, a título personal, tiene el privilegio de disfrutar de un amarre gratuito en un recinto militar para una embarcación de recreo de su propiedad o que figure a nombre de alguno de sus familiares.

EL ESPAÑOL ha hablado con Esperanza Casteleiro a primera hora de la tarde de este lunes. La secretaria de Estado ha admitido que la embarcación pertenece a uno de sus familiares. En concreto, explica que es propiedad de su cuñado -ex militar y marido de su hermana-, y se excusa en que durante toda la pandemia éste ha estado buscando un puerto de atraque: "Está con las gestiones pendientes, lo está tramitando".

Casteleiro asegura que no ha hecho ninguna gestión para que ese barco esté atracado en la citada base naval. Cuestionada sobre si tiene sentido que su cuñado goce de tal privilegio, Casteleiro ha eludido la respuesta. "Yo no he tenido nada que ver en eso", ha insistido.

Desde verano

Las fuentes consultadas revelan que la embarcacación se adquirió para uso y disfrute de la familia de Esperanza Casteleiro, y que permanece en ese lugar por lo menos desde el verano pasado, mientras los propietarios buscan otro amarre en alguna localidad cercana.

Vista de popa del barco de la familia de Esperanza Casteleiro en el muelle de la Armada. EL ESPAÑOL

Casteleiro, casada, madre de tres hijos, nació en Madrid en 1956, pero sus raíces se ubican en la localidad de Mugardos, en la ría de Ferrol. Su padre, Antonio Casteleiro Naveiras, oriundo de esa región, fue coronel del Ejército del Aire.

La secretaria de Estado suele veranear con su familia en la casa que todavía poseen en la zona de El Seijo, cerca del lugar donde ahora el barco de su familia permanece atracado en el recinto militar y del lugar en el que descansaba anteriormente.

La 'número dos' de Defensa ha explicado a este periódico que se ha puesto en contacto con su cuñado para conocer más detalles acerca de los hechos. Según Casteleiro, le ha preguntado qué ocurrirá si no consigue un lugar donde atracar la embarcación: "Me decía [el cuñado] que me han pedido no sé qué para un seguro (...), que ahora van a mirar. Le digo: 'Bueno, ¡qué casualidad ahora!".

Espía del CNI

Casteleiro, una veterana y curtida agente del CNI, fue nombrada secretaria de Estado a finales del pasado mes de junio. Su designación fue, junto a la de la directora del CNI, Paz Esteban, y la subsecretaria del ministerio, Amparo Valcarce, la gran apuesta de Margarita Robles. La ministra conformaba así la nueva cúpula para el ministerio, dirigido íntegramente por mujeres por primera vez en su historia.

Hasta el momento en que se la nombró en el cargo, ostentaba el cargo de directora de gabinete de Margarita Robles, en un puesto de su más absoluta confianza. La salida de Ángel Olivares entonces la aupó hasta el número dos del Ministerio, como mano derecha de la ministra.

Casteleiro cuenta con una larga trayectoria en los servicios de Inteligencia. Ingresó en 1983 en el Cesid, antigua denominación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de su remodelación. Desde aquel momento y hasta 2018 ocupó diversos puestos en unidades centrales y de despliegue exterior. Estuvo destinada en Cuba y en Portugal.

Fue en 2004 cuando el CNI la ascendió a secretaria nacional en el seno de los servicios de inteligencia. Ocupó ese cargo hasta 2008. Desde entonces y hasta 2014 fue enviada a nuevos destinos en unidades de Inteligencia en el exterior.

En 2014 y hasta su llegada al Ministerio de Defensa de la mano de Margarita Robles había ocupado la jefatura de la Unidad de Inteligencia del CNI en el recién creado Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), un órgano conjunto de recepción, integración y análisis cuyo objetivo consiste en gestionar información estratégica relativa al terrorismo, el crimen organizado y otras organizaciones radicales de carácter violento.