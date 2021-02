Andalucía reduce a una semana la vigencia del cierre de municipios y del comercio si bajan la tasa

La Junta de Andalucía va a reducir a siete días el actual período de 14 que debe transcurrir para que un municipio pueda salir de las restricciones vinculadas a las tasas establecidas de Covid-19. Todo ello siempre que logren reducirlas.

Hace unas semanas, Andalucía estipuló el cierre perimetral para aquellas localidades que superaran los 500 casos por cada 100.000 habitantes y el cierre de la actividad no esencial para aquellas que alcanzaran la tasa de 1.000.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, desde el Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde ha presidido la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto (comité de expertos).

Además, a partir de ahora, este comité analizará la evolución de los municipios los jueves, un día a la semana en lugar de dos, y las medidas de cierre o apertura entrarían en vigor los sábados.

"Estamos constatando una tendencia a mejor en esta tercera ola, lo que denomino como un rayo de esperanza que se nos abre tras semanas terribles de contagios y fallecimientos", ha señalado Moreno.

"No nos podemos relajar"

No obstante, advierte a los andaluces que no se pueden relajar. "Sería el mayor de los errores que cometiéramos si hiciéramos eso porque esto no ha acabado ni mucho menos". Menos aún, alerta, cuando el ritmo de vacunación es tan lento por la falta de dosis.

"El peligro del virus sigue siendo extremo", ha remarcado Moreno, sobre todo por el avance de la cepa británica, que hasta ahora ha sido minoritaria. Los expertos le han trasladado que ésta aún no ha alcanzado su potencial de contagio máximo, por lo que en las próximas semanas Andalucía podría sufrir un repunte de casos.

En la actualidad, la incidencia de esta cepa no llega al 20% en el conjunto de Andalucía, pero sí ha sido la causante de más casos de Covid en provincias como Cádiz y Granada.