Moreno prevé meses "muy difíciles" en Andalucía por la Covid pero descarta un confinamiento total

El confinamiento total en Andalucía por la evolución de la Covid-19 no está en el horizonte del Gobierno andaluz. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha precisado que con los datos actuales, "afortunadamente, no es necesario". No obstante, la comunidad ha registrado este lunes 4.896 casos, el dato más alto desde principios de noviembre.

En el marco de una visita a las dependencias remodeladas del Hospital Regional, Moreno ha advertido de que los meses de enero y febrero van a ser "muy difíciles" porque la incidencia del virus "va creciendo y de manera notable". No obstante, insiste en que en este momento "no sería preciso" un confinamiento de la población como ya aconsejan algunos expertos.

El presidente andaluz cree que antes de tomar esa decisión hay un amplio abanico en materia de restricciones de movilidad y de limitaciones de actividades que aún no se han puesto en marcha. Éstas se activarán en función de cómo vayan incrementándose los contagios.

En esta línea, el presidente regional ha lanzado una dura advertencia a los andaluces: "Estamos ante una tercera ola, sabíamos que iba a llegar y nos queda una larga batalla". De ahí que haya pedido a los andaluces que cumplan las nuevas medidas ya en marcha de limitación de la hostelería y el toque de queda a las 22,00.

También ha advertido de que ya están en circulación diferentes cepas, algunas de ellas más agresivas en el contagio como la británica: "Aunque no sea más agresiva en la mortalidad sí en el contagio". Esto supondrá un problema porque a más contagios, más personas llegan a los hospitales, más personas en UCI y a más personas en UCI, desgraciadamente, más personas fallecidas, ha argumentado el presidente.

Moreno ha recordado que pese a las medidas publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), son los más de 8,4 millones de andaluces los que "tienen que tomar sus propias decisiones y asumir que ellos son la primera línea para parar la Covid en sus casas, con sus amigos, sus familiares y en su día a día".

La vacunación

En cuanto al proceso de vacunación en Andalucía, Moreno ha subrayado el ritmo en la comunidad: se inyectan 15.000 vacunas diarias y ya se han superado las 82.000 administradas.

"Somos la comunidad autónoma de España que más vacunas pone, más del doble de la segunda, que es Cataluña", ha insistido Moreno en Málaga. En esta misma semana se comenzará a suministrar la segunda dosis para lograr la inmunización de aquellas personas que ya recibieron la primera desde el pasado 27 de diciembre.

Precisamente, sobre la posibilidad de externalizar este servicio como han hecho otras comunidades autónomas, Moreno ha señalado que en Andalucía el problema no es el ritmo de vacunación sino el número de dosis de las que se disponen.

La región recibe semanalmente 69.000 dosis que permiten vacunar a 35.000 personas. Al respecto, Moreno ha asegurado que la Junta irá incrementando con sus propios medios: "El SAS tiene capacidad para una cifra mucho más alta de vacunación diaria". De hecho, ha argumentado que si llegara una remesa amplia de 350.000 o 400.000 o un número muy destacado de vacunas, tirarían de "todos los recursos al alcance".

Sí ha reiterado que la Junta de Andalucía, por prudencia, ha reservado un 20% de vacunas por seguridad en caso de que ocurra algún contratiempo que impidiese poner la segunda dosis a los ya vacunados por primera vez.

En este punto, ha puesto como ejemplo el paso de la borrasca Filomena por España que ha obligado a cambiar los planes iniciales. Las vacunas llegan, vía Vitoria en vez de Madrid, hasta Sevilla este lunes y este martes a Granada, con 24 horas de retraso en este caso.