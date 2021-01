La Junta cierra Andalucía y nueve municipios, pero permitirá por ahora la movilidad entre provincias

El Gobierno andaluz ha tomado nuevas medidas ante el incremento de contagios de la Covid-19 tras el periodo navideño. Hoy ha registrado la comunidad 1.829 casos y 44 fallecidos, aunque la tasa de incidencia sigue por debajo de la media española con 186 contagios por cada 100.000.

Ante esta situación, la Junta vuelve a decretar el cierre perimetral de la comunidad, pero permitirá, por el momento y ante una revisión continua, la movilidad entre las ocho provincias.

Otra de las medidas adoptadas tras la reunión este viernes del comité de expertos ha sido el adelanto del cierre de la hostelería hasta las 18,00 horas -ya no podrán abrir de 20,30 a 22,30 horas-, y del comercio hasta las 20,00. No obstante, las cafeterías podrán abrir hasta las 20,00, siempre que no vendan alcohol en ese espacio.

El toque de queda se adelanta también desde las 22,00 horas hasta las 6,00 y el número de personas se limitan a seis. Estas medidas entrarán en vigor en la madrugada del domingo al lunes.

Los únicos municipios que mantendrá el cierre perimetral serán los ocho del Campo de Gibraltar en Cádiz ya decretados y Añora, en Córdoba, ante el crecimiento de los contagios.

El curso escolar

El curso escolar en la etapa obligatoria se mantiene con normalidad como hasta ahora, mientras que las clases universitarias serán online en aquellos centros que se encuentren en zonas con nivel 4 de alerta. Estas son Granada, Jaén, Almería y Jerez.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha comunicado estas medidas tras la reunión del comité de expertos. "Proteger la salud es lo primero, pero también la economía", ha subrayado. De ahí que el Gobierno andaluz siga apostando por este modelo híbrido, aunque ha advertido que la curva de contagios y de la presión hospitalaria es ascendente.

Las vacunas

En cuanto a las vacunas, Moreno ha anunciado que se está reservando un 20% de las dosis que llegan a la comunidad de la vacuna para no arriesgar ante posibles retrasos de la misma. Todo ello, teniendo en cuenta que es necesaria una segunda dosis 21 días después de la primera para una completa inmunidad frente al virus.

En total, ya han sido vacunados casi 70.000 andaluces, mayores en residencias y sus cuidadores y personal sanitario en primera línea contra el coronavirus. De esta manera, ya se ha administrado el 49% de las vacunas entregadas.

Moreno ha asegurado que Andalucía es la comunidad que más vacunas ha administrado, "más del doble de la segunda", que es Cataluña. La próxima semana habrán recibido la primera dosis de la vacuna todos los mayores en residencias y sus cuidadores, lo que supone unas 85.000 personas, además de parte del personal sanitario.

"Me gustaría incorporar intensidad, pero las vacunas que llegan semanalmente son 69.000 y un 20% dejamos en reserva. Vamos a un ritmo razonable", ha subrayado el presidente andaluz. En la comunidad se vacuna los siete días de la semana, incluidos domingos y festivos.

De igual manera, ha pedido al Gobierno de España que negocie con la Unión Europea (UE) la llegada de más dosis. "Con las cifras actuales lo máximo es llegar al 5% de la población a finales de marzo", ha subrayado. Para conseguir la inmunidad de rebaño se necesita vacunar, al menos, al 50%.