Moreno pide que Sánchez proponga "cuanto antes" el confinamiento domiciliario en todo el país

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado este miércoles a Pedro Sánchez a tomar una decisión "inmediata y generalizada" para decretar el confinamiento domiciliario. "Teniendo en cuenta la evolución de los datos y las decisiones de países vecinos", Moreno cree que hay que tomar esta medida para toda España y no "a la carta". A la vez que ha especificado que "las comunidades autónomas no tenemos la posibilidad de impulsar este confinamiento domiciliario".

Moreno, que ha intervenido telemáticamente en la clausura del foro Turismo y Covid, organizado por Diario Sur en Málaga, ha puntualizado que, en caso de inclinarse por un confinamiento como el de marzo, este "tiene que hacerse en tiempo y forma, y no mal y tarde". El presidente de la Junta ha dejado claro que esta reivindicación al Gobierno de España tiene como fin "salvar la Navidad". "Es mejor tomar la decisión ahora que no hacerlo a mediados de diciembre. Porque si llegamos tarde, no salvaremos ni la economía ni la salud", ha concluido.

En su alocución, Moreno también ha tenido tiempo de hacer otras peticiones al Ejecutivo central. En materia de turismo, ha solicitado a Reyes Maroto, titular del Ministerio, a que responda a la petición realizada por la Junta para realizar controles en los aeropuertos andaluces: "Necesitamos una respuesta para llegar a un acuerdo con AENA. Así, podremos desplegar nuestro servicio de Salud para poder controlar y fiscalizar a los turistas que entren en Andalucía". Moreno quiere tener el permiso cuanto antes para poder hacer las pruebas necesarias y ha especificado que, en cualquier caso, la Junta correrá "con toda la responsabilidad y los gastos".

En este mismo sentido, ha incidido en el trabajo que está realizando su gobierno para promover una imagen de Andalucía como destino seguro. Ha aprovechado para hacer un repaso de las medidas puestas en marcha desde abril tales como el bono turístico andaluz o el futuro seguro para turistas internacionales. "Hay 130.000 empleos en riesgo en el sector turístico" y, asegura Moreno, la Junta quiere defenderlos.

Por otro lado, el presidente de la Junta ha anunciado una reunión del comité de expertos para este domingo en el que "si los datos no mejoran, tendremos que restringir más la movilidad y los horarios". También ha aprovechado para hacer suyas algunas reivindicaciones del empresariado del sector turístico: "Son peticiones sensatas y oportunas y ya he trasladado a Sánchez la necesidad de ampliar los ERTE, por ejemplo".

Por último, ha valorado que el Gobierno de España esté evitando bajar el IVA de las mascarillas: "Están buscando excusas para no bajarlo, pero creo que hay que hacer ese esfuerzo. No conozco ninguna normativa europea que evite que un estado soberano pueda modificar un tramo impositivo", ha comentado Moreno.