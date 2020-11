Los 40.188 millones del Presupuesto andaluz: sin subir impuestos y a la espera del voto de Vox

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles su Proyecto de Ley más importante, el de los Presupuestos de 2021. Se trata del tercero que aprueba el Gobierno del PP y Cs en lo que va de legislatura y este está claramente marcado por el coronavirus. "Son unos presupuestos realistas y para que los andaluces estén tranquilos", ha repetido en varias ocasiones el consejero de Hacienda, Juan Bravo, durante su presentación.

Sus principales banderas son el blindaje de la Sanidad, la Educación y de los Servicios Sociales, la no subida de impuestos, la inversión de casi 4.000 millones y la creación de un fondo específico Covid de 450 millones de euros sin asignación. En concreto, al área sanitaria está previsto destinar 11.556 millones, un 6,6% más; a Educación 8.322 y a Dependencia, 1.609 millones.

El montante total asciende a los 40.188 millones, un 3,7% más que el anterior, y no incluye los fondos Covid del Gobierno ni los de la UE. Será un presupuesto "vivo y abierto" hasta su orden de cierre, en función de la evolución de la pandemia y de las aportaciones de los grupos políticos.

El consejero lleva semanas negociando la conformación de estas cuentas con todos los grupos, pero el socio preferente sigue siendo Vox. El 'giro' de Pablo Casado durante el debate de la moción de censura que presentó Santiago Abascal supuso un antes y un después en estas negociaciones, tanto que siguen suspendidas y Vox va a encarecer su voto a favor.

Además, siguen insistiendo en sus viejas reclamaciones como el pin parental, la auditoría en la administración paralela, el cambio de nombre de Canal Sur Televisión o la repatriación de los menores no acompañados.

Presentamos las mayores cuentas públicas de la historia de #Andalucía. Los #PresupuestosAND21 sientan las bases de la recuperación, benefician al conjunto de los andaluces y tienen mimbres para ser apoyados por todos los grupos. Confío en que tengan el máximo consenso. pic.twitter.com/ygCN5rUPWE — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) November 4, 2020

Siguen las negociaciones

No obstante, Juan Bravo insiste. "Lo que me preocuparía es que Vox no apretase" para comprometer su apoyo. De hecho, el Ejecutivo andaluz se ha fijado como objetivo lograr ese apoyo y, según el consejero, siguen trabajando en ello. "Con Vox hemos negociado, seguimos negociando y continuaremos negociando. No hemos interrumpido una relación que empezó con los Presupuestos del 2019 y el 2020".

En un contexto en el que los partidos que sustentan el Gobierno andaluz no cuentan con mayoría absoluta en el Parlamento para sacar adelante los Presupuestos, el compromiso "tiene que ser de todos" para que se aprueben en las mejores condiciones. Ha hecho un llamamiento también a las otras fuerzas, PSOE y Adelante. "Nos gustaría contar con su apoyo".

No obstante, cree que ya ha sido un éxito el hecho de sentarse a hablar de estas cuentas. "Ojalá diésemos el ejemplo en Andalucía de llevar al Parlamento un Presupuesto que no contase con votos en contra". Aún queda tiempo y las negociaciones continuarán.

En cambio, el portavoz del PSOE en el Parlamento, José Fiscal, ya se ha pronunciado. Lamenta que este Presupuesto haya llegado a la Cámara andaluza "sin consenso" al considerar que la mano tendida de su partido "no ha sido tenida en cuenta". Cree que el Gobierno andaluz ha preferido "hablar con la extrema derecha". De momento, Vox no se pronuncia.

Respaldado por la Airef

El proyecto de ley del Presupuesto de Andalucía para 2021 se define como "eficiente en inversión y riguroso en previsiones", en línea con la incertidumbre que trae consigo la crisis sanitaria. A juicio del consejero, las cuentas buscan el "blindaje social" mientras sienta las bases de la recuperación económica.

Con unos Presupuestos "vivos", al adaptarse a las circunstancias del momento, la gran novedad es la creación de un fondo-reserva Covid dotado de 450 millones de euros para imprevistos relacionados con la pandemia. "Si antes era prioritario, ahora es vital", apuntan desde Hacienda. La inversión cuenta con un papel protagonista con una dotación de 3.991,4 millones, la mayor en ocho años.

Además de ello, el Proyecto de Ley mantiene la bajada de impuestos como parte del objetivo del Gobierno autonómico y apenas reduce áreas en comparación con el ejercicio de 2020. Sanidad, Educación y Políticas Sociales acaparan el 55,9%.

Estas cuentas han contado además con el respaldo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Avala los escenarios de previsión planteados: una caída real del PIB de Andalucía en 2020 del 11,4% y un crecimiento del PIB se sitúe en torno al 7%.

Con este Presupuesto, el Gobierno andaluz prevé para 2021 que el crecimiento económico permita recuperar el proceso de creación de empleo en Andalucía, con un aumento del 5,5%. La cifra se traduciría en la creación de 164.000 empleos, con una población ocupada en torno a las 3.160.000 personas.