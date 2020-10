Andalucía se prepara para acoger a 4.500 pacientes Covid y alerta de una tercera ola "muy agresiva"

El Gobierno andaluz va a empezar a trabajar en la preparación y activación del plan 4.500 por si los ingresados por la Covid-19 llegaran a esta cifra. Este plan consiste en tener habilitados espacios extraordinarios para atender a pacientes, como hoteles o el hospital levantado en la Ciudad Deportiva de Carranque en Málaga, para quitar presión asistencial a los centros hospitalarios.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha remarcado que la situación de la pandemia en la comunidad es "grave" y habla incluso de que se está viviendo una tercera ola, que es además "muy agresiva". Según el consejero, la primera ola se vivió en marzo, la segunda más leve, a mediados de agosto, y la tercera, en la actualidad.

El ritmo al que está avanzando los contagios por coronavirus en la comunidad en los últimos días es alto. Sobre todo, de los ingresos en hospitales, donde ya se encuentran 2.262 pacientes, 118 más en 24 horas. De ellos, 282 están en la UCI.

Estas cifras que están muy cerca de las registradas en el pico de la pandemia, el pasado 31 de marzo, cuando se llegó a los 2.708. Además, este martes se ha registrado un récord de fallecidos con 54 en un solo día.

No obstante, Bendodo confía en que baste con la activación del plan 4.500, que sucederá al actualmente activado de 3.000 ingresos hospitalarios, y que no haya que adoptar más planes en un futuro. Sin embargo, no ha dado datos del personal sanitario que lo atendería.

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, en rueda de prensa. Junta de Andalucía

Otra cuestión que preocupa al Gobierno andaluz es que, en este momento, los hospitales más afectados sean los de Sevilla y Granada. Los profesionales de estos centros atienden al 57% de los ingresos totales.

En su comparecencia, tras el Consejo de Gobierno, Bendodo ha asegurado que en esta tercera ola todos los hospitales contarán con todo el material y los equipos de protección necesarios, gracias a las reservas que existe en este momento para los próximos seis meses. El consejero se ha referido a un stock con 80 millones de mascarillas, 892 respiradores, 676 millones de guantes y unos diez millones de test y pruebas PCR.

Precisamente el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes destinar otros 50 millones de euros -que se suma a los 177 millones que ya se emplearon- para mejoras en centros de salud y hospitales.

Cierre de Andalucía

Aunque Andalucía es la séptima provincia por la cola en cuanto a la incidencia del virus, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha inclinado hoy por su cierre perimetral de cara a este fin de semana, que coincide con la festividad del 1 de Noviembre.

Se trata de una medida que se tomará este miércoles en la reunión del Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, donde se contará con la decisión de los expertos. También se abordará la modificación del horario del toque de queda, actualmente establecido de 23,00 a 6,00 horas.

"Aquí solo priman los criterios sanitarios y no políticos, y serán los expertos los que tengan la última palabra", ha indicado Bendodo. También ha lanzado un mensaje a la ciudadanía en el sentido de que ni el estado de alarma, ni el toque de queda, ni el confinamiento de territorios servirían de nada sin un "compromiso claro de responsabilidad individual".

A su juicio, es "más importante la responsabilidad de los ciudadanos que las actuaciones de los gobiernos" Además, ha advertido a los jóvenes del riesgo que conlleva el hecho de que no cumplan con las normas sanitarias al poder contagiar a sus familiares mayores.