Moreno se inclina por cerrar Andalucía antes del puente y modificará la hora del toque de queda

La Junta de Andalucía decidirá este miércoles en el seno del Consejo de alertas de salud pública si endurece las medidas en la comunidad para frenar la expansión de la Covid-19 tras la declaración del estado de alarma. No obstante, el presidente del Gobierno regional, Juanma Moreno, ya se inclina por el cierre perimetral de Andalucía antes del próximo fin de semana, que coincide con el puente del 1 de noviembre.

"Soy muy pesimista sobre la posibilidad de mantener la comunidad autónoma abierta este fin de semana", ha precisado Moreno ante los datos que dispone en este momento sobre los contagios y hospitalizaciones. "No son nada buenos".

En una entrevista en La Cope, el presidente andaluz ha avanzado, aunque sin concretar, que también se modificará el horario del toque de queda nocturno. Actualmente transcurre actualmente entre las 23,00 horas y las 06,00 horas. Las comunidades tienen la opción de adelantarlo o retrasarlo en una hora tanto en su inicio como en su término. El fin del Gobierno andaluz es limitar los contagios pero sin ahogar al sector de la hostelería.

A su juicio, no es un buen momento para que haya un flujo de personas entrando y saliendo de la comunidad. Su objetivo es que no haya que tomar medidas "más duras" dentro de un mes. No obstante, sostiene que para controlar las salidas y entradas en la región en el caso de que se cierre, se necesita un despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte del Gobierno central, que en este momento desconocen.

Decisiones difíciles

El presidente andaluz tiene claro que en estos momentos hay que tomar decisiones "terriblemente complejas y difíciles" sin que todavía haya llegado el frío ni la época de gripe. Al respecto, prevé que la situación en noviembre y diciembre "puede ser muy complicada" porque, actualmente, los datos de hospitalizaciones son muy parecidos a los del pasado mes de 6 de abril y la tendencia es alcista.

En su opinión, el Gobierno central "no quiere asumir coste político" alguno en la gestión de la pandemia y ha trasladado a las comunidades todo el ámbito de estas decisiones.

Respecto al hecho de que el Gobierno central plantee un estado de alarma hasta el 9 de mayo de 2021, Juanma Moreno ha indicado que le parece "muy desproporcionado" extenderlo hasta esa fecha y no ha sido consultado con las comunidades. Por ello, defiende la propuesta del PP de que sea por un periodo inicial de ocho semanas.

En su opinión, al plantear que se extienda hasta el 9 de mayo se lanza"un mensaje demoledor de que no va a haber navidades, feria, Semana Santa ni fiestas de primavera".

Para Moreno, ahora hay que tomar decisiones duras, pero también hay que ir recuperando espacios de movimiento y de libertad de acuerdo con la evolución de la pandemia. "Un estado de alarma durante tantos meses reputacionalmente tritura la marca España y no tiene ningún sentido", ha concluido.