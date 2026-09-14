Óscar López llama "lobos solitarios" y "salvapatrias" a los jueces "empeñados en tumbar al Gobierno sea como sea"

El ministro Óscar López en 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo. Captura RTVE

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Las claves Generado con IA Óscar López tilda de "salvajada" y "atropello democrático" la suspensión cautelar de la 'ley de nietos' por el Tribunal Supremo. El ministro acusa a sectores judiciales de intentar derrocar al Gobierno y califica a algunos jueces de "lobos solitarios" y "salvapatrias". López critica al PP por seguir los discursos de la ultraderecha y afirma que la resolución del Supremo carece de criterio jurídico. Defiende la gestión del Gobierno en Ceuta y acusa al presidente local, Juan Jesús Vivas, de ser desleal durante la crisis migratoria.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado de "salvajada" y "atropello democrático" la suspensión cautelar de la llamada 'ley de nietos' acordada por el Tribunal Supremo.

Así lo ha asegurado en la entrevista que ha concedido a Silvia Intxaurrondo esta mañana en el programa de RTVE La hora de La 1.

López sostiene que en España "hay cientos de jueces" que "defienden todos los días la Justicia", pero denuncia que existen "sectores judiciales que están empeñados en tumbar al Gobierno sea como sea".

"Esta resolución es absolutamente infumable", asegura el ministro, señalando que, en las últimas elecciones generales, celebradas en 2023, el voto exterior —el CERA— "benefició al PP", ya que hizo que el PSOE perdiera un escaño en Madrid.

"¿A qué viene alimentar estas teorías de la conspiración de una derecha conspiranoica, antisistema y radical de Feijóo diciendo que lo que busca el Gobierno con esta ley es alterar el censo de cara a las próximas elecciones?", ha deslizado el dirigente socialista en el programa esta mañana.

Óscar López, ministro para la Transformación Digital, sobre la decisión del Supremo de suspender el voto de los nacionalizados con la ley de nietos: "Hay sectores judiciales que están empeñados en tumbar al Gobierno sea como sea. Esta resolución es infumable" #LaHora11S pic.twitter.com/kaaE6Ub6zZ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 14, 2026

A su juicio, la derecha vive "rendida" y "acomplejada" y se limita a "copiar" los "discursos y el odio de la ultraderecha".

Tras ser preguntado nuevamente por Intxaurrondo, López se reafirma en que el Supremo ha actuado sin "criterio jurídico" en la Ley de Memoria Democrática.

"No, absolutamente", ha respondido el ministro, añadiendo que "hay salvapatrias que están haciendo lo imposible para derrocar a este Gobierno".

López dice estar "preocupado" por "una derecha que ha perdido los papeles" y por la existencia, a su juicio, de "lobos solitarios que atienden la llamada del señor Aznar".

López acusa al Supremo de actuar "sin criterio jurídico" y proceder "en contra" de leyes aprobadas por el Parlamento: "Estoy muy preocupado por una derecha que ha perdido los papeles (…) y preocupado porque haya sectores, lobos solitarios que atienden la llamada de Aznar" pic.twitter.com/I6rQPnInMq — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 14, 2026

Asimismo, ha reprochado al PP que reivindique como objetivo la defensa de España y ha contrapuesto a ese discurso su propia visión de lo que significa defender al país.

Para López, esto es "crecer tres o cuatro veces más que Alemania", "subir las pensiones, llenando la hucha" o lograr que España sea vista "con orgullo" por ser "el país que más se ha opuesto a la guerra en Gaza o Irán".

Desafía a Perelló

Las palabras de Óscar López contra el poder judicial llegan apenas una semana después de que la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, advirtiera al Gobierno de la necesidad de poner fin a las acusaciones de lawfare contra los jueces que dictan resoluciones contrarias a sus intereses.

"No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción", aseguró Perelló en la apertura del curso judicial, donde reclamó "respeto y lealtad institucional".

Acusa a Vivas de "desleal"

Por otra parte, el ministro ha vuelto a defender la gestión del Gobierno en Ceuta, al insistir en que no había informaciones que llevasen "a constatar que se iba a producir un asalto de 70.000 personas".

"¿Que hay amenazas permanentes y alertas permanentes? Claro que sí. ¿De esa dimensión? No", ha dicho, para añadir: "Afirmar lo contrario es verdaderamente irresponsable".

Óscar López, sobre la información que tenía el Gobierno antes la entrada masiva a Ceuta: "No una información que llevara a constatar que se iba a producir un asalto de 60.000 de personas"#LaHora14S pic.twitter.com/e41vctiCiu — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 14, 2026

Por otro lado, ha tachado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, de ser "desleal" con el Ejecutivo por actuar de "forma diferente" en esta crisis respecto a otras anteriores, en las que "primaba la institucionalidad y el acuerdo".

Para López, el Gobierno sí está "siendo mucho más leal" con los dirigentes de Ceuta.

Además, el ministro ha lamentado que el PNV se haya sumado a la "teoría de la conspiración" sobre el presunto "chantaje" de Marruecos al Gobierno.

Eso sí, en el caso de que existiesen pruebas de que Marruecos "tuviera alguna responsabilidad", López asegura que el Gobierno actuará "en consecuencia".