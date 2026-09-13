Transparencia insta a Defensa a entregar los registros que posea sobre OVNIs y a aclarar si ha investigado estos fenómenos

Desde 1991, parte de los expedientes sobre avistamientos de fenómenos extraños en el espacio aéreo español han sido desclasificados y están disponibles en la Biblioteca Central del Ejército del Aire y en la Biblioteca Virtual de Defensa.

Transparencia insta a aclarar si estos documentos están clasificados como secretos y si existe intención de desclasificarlos o revisar su estatus.

Se solicita que el Gobierno informe sobre la existencia de expedientes, informes o investigaciones oficiales sobre FANI, especialmente del Ejército del Aire y del Espacio.

El Consejo de Transparencia ha pedido al Ministerio de Defensa que entregue la documentación que posea sobre Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI), antes conocidos como OVNIs.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Ministerio de Defensa a entregar a un ciudadano la documentación que posea sobre los Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI), anteriormente conocidos como OVNIs (Objetos Voladores No Identificados).

Asimismo, Transparencia también plantea al Gobierno que informe al reclamante de "la existencia de expedientes, informes o investigaciones oficiales relativos a FANI elaborados o custodiados por organismos dependientes de la Administración General del Estado".

Especialmente, por parte del Ejército del Aire, que fue renombrado en junio de 2022 a Ejército del Aire y del Espacio.

El CGTB también insta a Defensa a comunicar a este ciudadano "el estado de clasificación administrativa de dichos documentos".

Esto es, si debido a la Ley de Secretos Oficiales, esa información está clasificada como reservada. En todo caso, Transparencia plantea al departamento que encabeza Margarita Robles que comunique si tiene previsto desclasificar esos documentos o, al menos, revisar su clasificación como secreto oficial.

Resolución del CTBG. EE

Defensa, que ya desoyó la petición de este ciudadano, no está obligada a cumplir la decisión de Transparencia, órgano que carece de potestad sancionadora.

Ahora bien, si el Gobierno no cumple, el ciudadano reclamante podría acudir a la vía judicial para tratar de obtener esta documentación.

'Expediente OVNI'

En 1991, el Ministerio de Defensa comenzó la desclasificación de documentos relativos a lo que, por entonces, denominó "avistamientos de fenómenos extraños".

La prensa de la época denominó con el sobrenombre de Expediente OVNI dicha información.

El Gobierno también se abrió a analizar si dichos documentos debían perder su calificación de secretos y, de ser así, a ponerlos a disposición del público.

Así sucedió con una parte de estos datos, que fueron depositados, a través de una copia física, en la Biblioteca Central del Ejército del Aire, ubicada en el Cuartel General de este ejército en Madrid.

También se pueden consultar a través de internet en la Biblioteca Virtual de Defensa.

Se trata de un total de 80 expedientes, de 1.900 páginas de "avistamientos de fenómenos extraños dentro del espacio aéreo español", en los que interviene, de algún modo u otro, personal o material del Ejército del Aire.

Pese a su desclasificación, en todos los expedientes se omitieron los datos personales de las personas que presenciaron el fenómeno y lo declararon, así como de los oficiales informadores.

Dichos documentos abarcan fenómenos ocurridos a lo largo de todo el espacio aéreo español desde el primero, observado en 1962 en San Javier (Murcia), hasta el último, fechado en 1995 en Morón (Sevilla).

Algunos son avistamientos en un solo lugar, mientras que otros implican a varios puntos de la geografía española, dado que son vistos desde un avión o coinciden en la fecha y descripción en distintas ubicaciones.

Cada expediente consta de unas páginas de resumen donde figura el lugar del avistamiento, la fecha, el relato de los hechos, las entrevistas a los testigos y la propuesta de clasificación o desclasificación del expediente.