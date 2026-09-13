La Policía desbordada por los migrantes: mientras reubican a un grupo, otro se asienta en la playa en desafío a los ceutíes

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Ceuta sigue en situación de caos y desbordamiento tras la llegada de casi 80.000 migrantes hace más de un mes. La Policía Nacional traslada a migrantes a nuevas instalaciones con capacidad para 864 personas, sumando ya 4.300 plazas habilitadas. Decenas de migrantes han montado un nuevo asentamiento en la playa de Benítez, donde se han levantado unas 100 chozas en condiciones precarias. El Gobierno trabaja para habilitar hasta 6.000 plazas temporales y garantizar la atención y tramitación de los expedientes de los migrantes.

La normalidad no ha llegado a Ceuta. A pesar de que ya ha pasado más de un mes desde que casi 80.000 personas asaltaron la ciudad, la situación sigue amenazando con desbordarse.

Mientras que las autoridades tratan de poner orden en la situación —ya son 4.300 las plazas habilitadas para los migrantes que permanecen en la ciudad—, Ceuta sigue bajo una gran incertidumbre y caos de una organización que parece que nunca llega.

Precisamente, este domingo, la Policía Nacional ha trasladado a un grupo de migrantes a las nuevas instalaciones de acogida para evitar que sigan durmiendo a la intemperie en la playa, con una capacidad de hasta 864 personas. En total, ya son 4.300 las plazas habilitadas para los migrantes que permanecen en la ciudad.

Pero mientras, decenas de migrantes llevan días montando su nuevo asentamiento en la playa de Benítez, contigua a la playa del Trampolín que se encuentra completamente abarrotada.

Con palos, cañas, mantas y cartones apañan como pueden las chabolas que han vuelto a levantar en el primer tramo de Benítez.

Aunque algunos se han hecho con tiendas de campaña que son refugios más resistentes. Eso sí, los días van pasando y las condiciones de insalubridad se instalan en los asentamientos.

Son alrededor de 100 chozas las que han conseguido levantar hasta el momento. En ellas se alojan miles de migrantes a la espera de que el Gobierno dé una solución después de más de 40 días desde la invasión.

En esta playa tienen duchas donde poder asearse mínimamente y en las inmediaciones se produce el reparto de comida tanto a medio día como por la tarde-noche por parte de Cruz Roja.

El ESPAÑOL ha hablado con dos de ellos, Mustafa y Haida, que cuentan que "no van a volver a Marruecos" y esperan que les den una solución para "ir a la península".

Su objetivo final, según relatan no es quedarse en Ceuta sino poder cruzar y llegar a otras partes de España.

Ambos relatan que dejaron sus trabajos en Marruecos, en Tánger al ver "por el teléfono móvil que la gente estaba cruzando" y no dudaron en hacer lo mismo.

En sus casos, explican que quieren trabajar en España porque sus familias no tienen dinero.

El traslado

Según han informado a Efe fuentes policiales, el traslado hacia las instalaciones se está produciendo desde primeras horas de esta mañana desde el emplazamiento de Loma Colmenar hacia unas carpas que han sido habilitadas junto a la antigua prisión de Los Rosales.

El dispositivo temporal está ubicado en el barrio de Los Rosales, en una parcela propiedad de SEPES, cedida por el Ministerio de Vivienda.

El operativo, que ha sido calificado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como "operación humanitaria", ha sido coordinado por la titular de ese departamento, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El desplazamiento de quienes han sido trasladados de forma voluntaria se ha llevado a cabo, gracias a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin incidencias.

A pesar de ello, ha habido momentos de incertidumbre entre los que esperaban lograr alguna plaza en el interior del emplazamiento situado en esta zona, ya que varios migrantes pensaban que estaban siendo trasladados a Marruecos de nuevo.

El Ministerio trabaja también para la acogida, a la mayor brevedad, de más de 300 mujeres con menores en un nuevo espacio situado en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek.

Además, según ha informado el departamento, se podrá llegar a las 6.000 plazas temporales en las próximas fechas.

El objetivo del Gobierno es continuar trabajando para garantizar que las personas que permanecen en la calle puedan ser atendidas en dispositivos temporales adecuados.

Asimismo, y según han justificado desde el Ejecutivo, esto va a permitir la tramitación de sus expedientes para dar la respuesta que corresponde en cada caso, siguiendo las pautas legales.