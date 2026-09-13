Crece el malestar en el CNI por el papel de Margarita Robles al permitir a Moncloa utilizarles como chivo expiatorio de Ceuta

La dimisión del jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta agrava la crisis interna tras las discrepancias sobre la gestión de las alertas previas al asalto.

La desclasificación de informes del CNI y la revelación de métodos de trabajo han generado preocupación por la posible afectación a la seguridad nacional.

El CNI afirma que sí alertó con antelación a Gobierno, Policía, Guardia Civil y servicios secretos marroquíes sobre el riesgo de asalto a Ceuta.

Crece el malestar en el CNI por considerar que han sido utilizados como chivo expiatorio de la invasión de Ceuta por parte del Gobierno y Margarita Robles.

Crece el malestar en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por el papel de Margarita Robles en los últimos días.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes de inteligencia, en el CNI existe una gran decepción con la ministra de Defensa tras haberse plegado a los intereses políticos de Pedro Sánchez.

El comunicado en nombre del CNI enviado el pasado miércoles ha provocado que aumente el enfado en La Casa, tal y como se conoce al organismo que aglutina a los servicios de inteligencia españoles.

Según ha podido confirmar este periódico, el comunicado fue enviado por Moncloa pactado con Robles.

En el CNI se considera que han sido utilizados como chivo expiatorio y que el Gobierno se ha aprovechado de su obligatorio silencio.

En dicho texto enviado por Moncloa se aseguraba que el CNI admitía que "no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30".

Además, existe malestar tras haberse desclasificado algunos de sus informes por parte del Ejecutivo de Sánchez.

Fuentes de los servicios de inteligencia aseguran que se han desvelado protocolos y métodos de trabajo que "comprometen la seguridad nacional", ya que se ha facilitado información confidencial con la desclasificación de documentos.

Existe un gran desconcierto en La Casa por la versión pública dada por el Gobierno sobre la invasión de Ceuta de los días 30 y 31 de julio.

Se cree que el Ejecutivo ha señalado injustamente al CNI, cuando los servicios de inteligencia realizaron su trabajo correctamente y alertaron del peligro del llamamiento que se estaba realizando en redes sociales los días previos a la invasión.

La ministra Robles llegó a afirmar que existían "25 agentes sobre el terreno", al referirse al número de efectivos que tenía el CNI en Ceuta.

Un dato que causó asombro también, ya que nunca se había desvelado el número concreto de agentes que tienen los servicios secretos sobre un terreno.

Sin embargo, lo que más decepción ha causado en 'La Casa' es el giro dado por Margarita Robles.

La ministra de Defensa comenzó defendiendo públicamente al CNI en su comparecencia en el Congreso del pasado 25 de agosto.

Robles, en contra de lo que decía el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció que los servicios de inteligencia avisaron de la concentración convocada para que miles de marroquíes invadieran Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono en honor a Mohamed VI.

Esto provocó una guerra interna en el Gobierno, aunque finalmente Robles se plegó a las órdenes de Sánchez. Primero con un comunicado de un falso mea culpa del CNI y después con las declaraciones realizadas este jueves.

La ministra de Defensa afirmó que "hay escenarios que son absolutamente imprevisibles" y aseguró sentirse "muy orgullosa" de la unión existente en el Gobierno.

Estas palabras han provocado que crezca el malestar del CNI con su ministra, ya que finalmente se ha desmarcado de su defensa a los servicios de inteligencia españoles para aceptar la versión dada por Sánchez.

Los documentos desclasificados por el Gobierno muestran que el CNI sí avisó a Gobierno, Policía, Guardia Civil y los servicios secretos marroquíes de que se iba a producir un asalto a Ceuta con tiempo para impedirlo.

Entre los documentos desclasificados figuran conversaciones de Whatsapp entre el CNI-Ceuta y la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.

La primera de esas comunicaciones por Whatsapp desclasificadas está fechada el 27 de julio.

"Reunión urgente con ciudad, cnp y gc para tema nadadores", informa una fuente no identificada de la Delegación del Gobierno al CNI-Ceuta.

"Cuando quieras te informo", añade.

El 29 de julio, a 24 horas de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el CNI mantiene la siguiente conversación con la Delegación del Gobierno a partir de las 13:52 horas:

CNI: En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20h. (...) Aprovechando fiesta del trono y q sus FCS [Fuerzas y Cuerpos de Seguridad] estarán liados. Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión

Delegación: Sus rilas [expresión de sorpresa, equivalente a: 'Sus muertos'].

El CNI también alertó al Servicio de Información de la Guardia Civil. Fue por una conversación por Whatsapp a las 13:53 horas.

"Te llamo por la situación de Ceuta. Tenemos información de un intento de entrada a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono", alertó un agente del Centro.

"Tenemos varios grupos en Fb [Facebook] y WhatsApp incentivando estas entradas", añadió.

El mismo 29 de julio, el CNI también envió una "alerta temprana" a los servicios de Inteligencia marroquíes en el que advertía de "posibles intentos de entrada en Ceuta durante la semana de la Fiesta del Trono [...] tanto a nado como a través de la valla".

Este viernes, el hasta ahora jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, dimitió después de que Miguel Ángel Pérez Triano asegurara que no le trasladó el aviso del CNI.

Sanz desmintió a Pérez Triano en su renuncia y afirmó que sí que avisó de esta alerta del CNI al delegado del Gobierno.

Además, indicó que los informes "demuestran la labor de aviso y alerta que se realizó desde delegación del Gobierno hacia los distintos ministerios".

La dimisión del jefe de Gabinete de Pérez Triano es la última de las crisis del Ejecutivo de Sánchez por la invasión de Ceuta. Sin embargo, tiene otra más silenciosa y preocupante: los servicios de inteligencia han dejado de confiar en su Gobierno.