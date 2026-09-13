Las ceutíes claman contra Sánchez y el abandono de Marlaska: "Queremos volver a casa subjetivamente solas"

Los participantes también exigieron la expulsión de inmigrantes irregulares y defendieron la pertenencia de Ceuta a España con banderas y cánticos.

Durante la marcha, se corearon consignas contra Pedro Sánchez y Marlaska, pidiendo una mayor defensa de Ceuta y de sus fronteras.

Las manifestantes reclaman poder salir solas sin miedo y denuncian el aumento de la inseguridad y las agresiones sexuales en la ciudad.

Un millar de ceutíes, principalmente mujeres, se manifestaron para exigir seguridad y denunciar el abandono del Gobierno central.

Las mujeres ceutíes y las niñas se han echado a las calles este domingo en Ceuta acompañadas de otros ceutíes que han mostrado su respaldo en esta causa. Reivindican su derecho a salir solas por la calle y a no tener que "estar en alerta todo el día".

Alrededor de un millar de ceutíes se han echado a las calles clamando contra Pedro Sánchez y de Marlaska por no "defender Ceuta" y dejarles "abandonados" desde el pasado 30 de julio.

"Nos sentimos presas en nuestra propia ciudad, hay que mirar constantemente el reloj porque cuando cae la noche, es cuando nos tenemos que ir a casa relata Gema a EL ESPAÑOL.

Manifestantes en las calles de Ceuta. Iranzu G. Vergara Ceuta

Las mujeres denuncian las agresiones sexuales que se producen en las calles y quieren dejar de tener miedo para salir a las calles.

"Estás todo el día en casa pensando, lloras y no desconectas nunca porque es todo el rato lo mismo, también las conversaciones", explica África a EL ESPAÑOL.

El miedo es una cuestión que llevan arrastrando desde hace semanas y explican que ya hace mella psicológica: "Lo que estamos pasando es horrible, sentencian".

Enseguida, Gema saca el espray pimienta que lleva en el bolso y solo espera "no tener que usarlo".

Pero esa inseguridad que sienten estas dos ceutíes y sus hijas, es algo que también les pasa al resto de mujeres.

Desde hace más de 40 días no salen a las calles tranquilas y temen también por sus hijas, porque les pase algo. Por eso esperan que las soluciones lleguen pronto, aunque temen que no va a ser así.

"Los procedimientos son largos y esto va para rato", aseguran estas mujeres.

Para ellas no poder salir a la calle con normalidad en su propia ciudad es lo que peor llevan. Y, es que, las hijas de África "pasaron miedo para coger el autobús porque fueron y riéndose se les acercaron", ellas son jóvenes y relata que "estaban acojonadas".

Por eso, este domingo han salido a las calles para reivindicar su propio espacio entre consignas como "Quiero volver subjetivamente sola", lanzando un dardo al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska quien afirmó que la sensación de seguridad puede ser subjetiva.

Entre los cánticos están: "Quiero volver sola y borracha" o "mis derechos dónde están".

"Invasores expulsión"

Además de las consignas en defensa de las mujeres y niñas de la ciudad, lo que más se ha reivindicado y defendido es la pertenencia de Ceuta a España y la defensa de las fronteras.

En este sentido, en varias ocasiones de la marcha han clamado contra Pedro Sánchez asegurando que "Ceuta será la tumba del sanchismo" y contra Marlaska por el abandono que han sufrido desde el pasado 30 de julio.

"Dónde están los informes, los informes dónde están", coreaban los manifestantes al tiempo que gritaban a pleno pulmón un: "Yo soy español, español, español".

Cientos de manifestantes ceutíes claman contra Pedro Sánchez y Marlaska. Iranzu G. Vergara Ceuta

De hecho, en un punto de la manifestación que ha transcurrido por las calles más céntricas de la ciudad atravesando la muralla un chiringuito ha puesto a todo volumen el himno de España para apoyar la protesta.

A lo que al escuchar la música todos los manifestantes se han pegado a la barandilla que bordea la playa para aplaudir esta iniciativa espontánea de un ceutí.

Porque para estos caballas que han salido por el centro de la ciudad entre banderas de España, Ceuta y de la Unión Europea, lo más importante es dejar claro que "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".

Y en esa defensa están saliendo a las calles para pedir soluciones y que se les expulse a los inmigrantes que entraron con la avalancha al grito de: "Invasores, expulsión".