Tomás Gómez a Iker Jiménez: dice que el Gobierno "miente" y que Sánchez "nos ha puesto en manos de nuestros enemigos"

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Las claves Generado con IA Tomás Gómez, exlíder del PSOE de Madrid, acusa al Gobierno de Sánchez de mentir sobre la gestión de la invasión de Ceuta. Gómez relata un episodio de 2014 donde, según él, Sánchez ya mintió al asumir la secretaría general del PSOE. El exdirigente socialista afirma que Sánchez ha puesto a España "en manos de los enemigos del país", refiriéndose a los independentistas y Marruecos. Gómez destaca la ambición de Margarita Robles y su fortalecimiento como la ministra mejor valorada dentro del Gobierno.

Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid, se ha convertido en una de las voces más críticas del Gobierno de Sánchez por su gestión de la invasión de Ceuta.

El histórico dirigente socialista arremetió contra el Ejecutivo en el programa de Horizonte de anoche, después de que se desclasificaran los informes sobre el asalto a la ciudad a finales de julio.

"Estamos viendo lo que parecía impensable hace unas semanas. Un Gobierno no solamente incapaz, sino que oculta y que miente", comenzó diciendo Gómez a Iker Jiménez.

De hecho, el ahora analista político quiso revelar una anécdota del pasado sobre un recién llegado Pedro Sánchez al PSOE que, en realidad, no deja en buen lugar al actual presidente del Gobierno.

"Algunos ya conocíamos cómo es el personaje. Pedro Sánchez llegó a la secretaría general del PSOE mintiendo", afirmó.

"Recuerdo que llevaba elegido pocas semanas como secretario general en 2014 y aparece en El Mundo una noticia relacionada con Caja Madrid que decía que era consejero", cuenta.

Gómez matiza que "es verdad que no era del Consejo, pero sí de la Asamblea General", por lo que "no cobraba dinero, pero sí algunas cosas".

Siempre es interesante escuchar voces dentro del PSOE que se muestran más que críticos con Pedro Sánchez. Tomás Gómez demuestra que no es un Emiliano García-Page y pone al presidente de vuelta y media contando un episodio más que revelador sobre quién es en verdad el presidente. pic.twitter.com/NBRKIomvhV — Luis Rioja (@miescano351) September 11, 2026

"Me llama y me dice: 'Esto hay que desmentirlo'. Digo: 'Pero Pedro, ¿tú has percibido algo?'. Y él me dice: 'No, no he percibido nada. Hay que desmentirlo", prosigue relatando.

"Es que tengo tu firma aquí", le espetó, a lo que Sánchez respondió: 'Bueno, entonces no se desmiente".

"Eso es lo que la gente no conoce, aunque la gente ya lo va conociendo y le tiene la radiografía hecha", asegura con rotundidad ante un perplejo Jiménez.

Es entonces cuando Gómez no tiene ningún problema en decir que el Gobierno "miente, sabe que se le considera mentiroso y le da igual" porque, a su juicio, "lo da por amortizado".

"El Gobierno miente, sabe que se le considera y le da igual. Lo da por amortizado"

El exlíder de los socialistas en Madrid afirma que el Gobierno está "desbordado" con Ceuta. "Creen que controlando el relato pueden controlar la situación".

"Dicen: 'Desclasifico los informes del CNI, construyo mi relato y consigo que la gente crea en mi relato alternativo a la realidad". Sin embargo, "le empiezan a fallar las cosas, a pinchar y a hacer aguas por todos lados".

A continuación, Gómez fue más allá al asegurar en Horizonte que "Sánchez nos ha puesto en manos de los enemigos del país".

"De los independentistas y de un país extranjero [Marruecos] que, en este caso, tiene intereses territoriales dentro de la soberanía del Estado español", remata.

"Sánchez nos ha puesto en manos de los enemigos del país, los independentistas y Marruecos"

Por otro lado, Tomás Gómez puso en valor el papel de Margarita Robles, si bien el programa también debatió sobre el cambio de discurso de la ministra de Defensa.

Y es que, si en un primer momento Robles se mostró contundente en defensa de la actuación del CNI, ahora se ha alineado con el discurso del Gobierno e insiste en que "se hizo todo lo que se creía que se podía hacer".

Al hilo de esto, Gómez asegura que Robles "sabe que es la mejor valorada del Gobierno y los últimos movimientos la han fortalecido en ese sentido".

"Tiene mucha ambición y la única manera de cumplir unas posibles expectativas que pueda tener es no salir del Consejo de Ministros", zanja.