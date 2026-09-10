La Fiscalía constata que uno de cada tres asesinatos machistas los cometen extranjeros, pero sólo son el 15% de la población

El 28% de los presuntos feminicidas tenía antecedentes de violencia de género, el doble que en 2024.

El 33% de la población penitenciaria en España en 2025 tenía nacionalidad extranjera, el nivel más alto de la última década.

Los extranjeros representan el 14,1% de la población española, pero suponen más del 32% de los acusados de feminicidio.

Uno de cada tres asesinatos machistas en 2025 fue cometido por un hombre extranjero, según la Fiscalía.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2025 refleja que casi uno de cada tres asesinatos machistas fueron cometidos por varones con nacionalidad extranjera.

Este casi 33% es un porcentaje muy superior al peso que representan los extranjeros sobre el conjunto de la población española.

En concreto, la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía contabilizó 50 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas en 2025.

De los presuntos autores, 34 eran españoles y 16 extranjeros, lo que supone que más del 32% de los agresores tenía nacionalidad extranjera.

La cifra equivale, prácticamente, a uno de cada tres casos.

El dato contrasta, en efecto, con el peso demográfico de la población extranjera.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2025 había 6,91 millones de personas de nacionalidad extranjera en España, el 14,1% de la población total.

Es decir, la proporción de extranjeros entre los presuntos feminicidas registrados por la Fiscalía duplica su peso, relativamente, en el conjunto de la población.

La Memoria permite además conocer el origen de esos 16 agresores extranjeros. Cuatro eran de nacionalidad colombiana; tres eran marroquíes, había uno de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Brasil, de Bulgaria, de Reino Unido, de Burkina Faso, de Nigeria y otro de Estados Unidos.

Los otros 34 presuntos feminicidas eran españoles.

El informe de la Fiscalía sitúa estos datos dentro de un año en el que se registraron medio centenar de feminicidios, la misma cifra que en 2024 y un 16,67% menos que en 2023, cuando se contabilizaron 60.

La institución dispone así de una serie histórica de dos décadas para analizar la evolución de estos crímenes.

La nacionalidad de las víctimas presenta una distribución diferente. Treinta y dos de las 50 mujeres asesinadas eran españolas (el 64%), mientras que las 18 restantes eran extranjeras. Entre ellas, había cuatro colombianas, cuatro marroquíes, dos venezolanas, dos peruanas, dos cubanas y una nacional de Argentina, Brasil, Francia y Reino Unido, respectivamente.

El análisis de la Fiscalía incorpora también información sobre los antecedentes de los autores. Catorce de los 50 presuntos feminicidas (el 28%) tenían antecedentes por violencia de género contra otras parejas o exparejas.

Se trata de un porcentaje que duplica el registrado en 2024, cuando los agresores persistentes representaron el 14% de los casos, y que también supera ampliamente el 11,66% de 2023.

El 33% de los presos

La Memoria aporta un segundo indicador sobre la sobrerrepresentación de extranjeros en el sistema penal español.

A fecha de 31 de diciembre de 2025, había 62.938 personas recluidas en las cárceles españolas, de las que 20.871 tenían nacionalidad extranjera.

Los extranjeros representaban así el 33,16% de toda la población penitenciaria, frente al 32,65% del año anterior.

La evolución muestra además un aumento sostenido del peso de los extranjeros entre los presos. En 2021 suponían el 29,53% de la población penitenciaria; en 2022, el 30,05%; en 2023, el 31,21%; en 2024, el 32,65%; y en 2025 alcanzaron el 33,16%.

En términos absolutos, los extranjeros encarcelados pasaron de 19.339 en 2024 a 20.871 en 2025, mientras que el total de presos aumentó de 59.226 a 62.938.

La propia estadística penitenciaria de la Fiscalía muestra que el peso de la población extranjera en las cárceles españolas se encuentra actualmente en uno de sus niveles más elevados de la última década.

En 2014 suponía el 30,29%; descendió progresivamente hasta el 28,13% en 2020 y desde entonces ha vuelto a crecer de forma continuada hasta superar el 33% en 2025.