Un inmigrante ocupa un árbol en Ceuta y lo usa para dormir: "Se ha hecho una cama y como si fuese su casa"

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Las claves Generado con IA Un inmigrante ha construido una estructura con palés en la copa de un árbol en Ceuta para dormir, lo que ha generado denuncias de vecinos y asociaciones. La asociación DAUBMA ha denunciado este hecho ante la Policía Local, señalando que la estructura está en un árbol protegido por la normativa municipal. DAUBMA reclama que la ley se aplique a todos por igual y alerta sobre el aumento de residuos y contaminación en la ciudad, especialmente en la playa del Trampolín. La organización ha presentado dos denuncias recientes: una por el caso de un delfín muerto y otra por la estructura en el árbol del caucho.

Ceuta continúa en tensión mientras vecinos y asociaciones denuncian nuevos episodios en distintos puntos de la ciudad, desde las calles y los montes hasta la playa del Trampolín.

Este miércoles, la Asociación Plataforma en Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente (DAUBMA), difundió imágenes y vídeos de una estructura construida con palés en un árbol y utilizada, aparentemente, para dormir.

"Se ve la estructura que ha montado este hombre aquí. Esto no se puede permitir, es un atentado contra la naturaleza en toda regla", denunció la asociación.

Además, DAUBMA publicó en sus redes sociales, un comunicado en el que informó de que había presentado una denuncia ante la Policía Local de Ceuta por la aparición de un palafito en la copa de un árbol del caucho (Ficus elastica) situado en las inmediaciones de la carretera de Benítez.

"DAUBMA informa que ha denunciado formalmente ante una patrulla de la Policía Local la aparición de un palafito construido en la copa de un Árbol del Caucho (Ficus elastica) situado en las inmediaciones de la carretera de Benítez, un ejemplar maduro, singular y protegido por la normativa municipal", señaló la asociación.

DAUBMA sostiene que la normativa debe aplicarse con independencia de quién haya construido la estructura: "La ley se aplica a todos, sin excepción. Estas prácticas no pueden ser toleradas, las cometa quien las cometa: nacionales, extranjeros o personas que hayan accedido irregularmente al territorio. La protección del arbolado urbano no distingue identidades, sino conductas".

Este periódico se puso en contacto con con la organización conservacionista y han podido confirmar y corroborar los hechos. DAUBMA acudió al lugar donde se encuentra el árbol y la estructura. Según la asociación, cuando los agentes se personaron en la zona, el hombre no se encontraba en el árbol. La asociación asegura que la Policía Local le comunicó que patrullaría por el lugar durante la noche para, en caso de localizarlo de nuevo allí, identificarlo y determinar las actuaciones correspondientes.

La asociación expresó su indignación por lo que considera un incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Zonas Verdes y Arbolado Urbano de Ceuta: "No lo tenemos identificado. Pero cuando venga esta noche a dormir, que lo detengan y le caiga todo lo que tiene que caerle".

Foto del palé en el árbol. Cedida.

"Lo usa para dormir y lo usa como si fuese su casa", denuncia.

DAUBMA también denuncia la presencia de palés y otros residuos en distintos puntos de la ciudad: "Como viene mucha mercancía, no recogen las tarimas. Entonces (los inmigrantes) cogen los palets por todos lados".

Asimismo, la organización mostró su preocupación por la contaminación que, a su juicio, se está acumulando en la ciudad autónoma, especialmente en la playa del Trampolín. Según DAUBMA, el entorno está recibiendo residuos después de la entrega de alimentos en bolsas de plástico.

Por este motivo, la asociación se ha puesto en contacto con Cruz Roja, que, según afirma, estaría intentando entregar bolsas fabricadas con un 70% de material reciclado. DAUBMA asegura que también se estudian otras alternativas, como el uso de bolsas biodegradables.

La asociación ha presentado, según sus propias declaraciones, dos denuncias desde los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio: una ante la Guardia Civil por el caso de un delfín localizado en la Playa del Trampolín y otra por la estructura instalada en el árbol del caucho.

Cuarenta días después, Ceuta sigue en situación de colapso. Una percepción que comparten los vecinos y asociaciones animalistas y conservacionistas.