Ana Rosa recurre a la "teoría del pato" para desmontar el relato de Moncloa: "O falta un hervor o nos toman por imbéciles"

Las claves

Las claves Generado con IA Ana Rosa Quintana utiliza la "teoría del pato" para criticar la versión del Gobierno sobre la invasión de Ceuta. Acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ignorar el informe policial que implica a las fuerzas de seguridad marroquíes en la crisis migratoria. La presentadora denuncia la actitud del Gobierno y señala la indignación social, reflejada en manifestaciones en 260 ciudades españolas. Pedro Sánchez insiste en el Congreso en exculpar a Marruecos y afirma que el Gobierno no recibió alertas previas sobre lo ocurrido en Ceuta.

Ana Rosa Quintana ha recurrido a la "teoría del pato" para desmontar la versión del Gobierno, que pone en entredicho el informe de la Policía en el que se atribuye la invasión de Ceuta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos.

La presentadora se ha mostrado durísima contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien ha reprochado nuevamente que "mientras llegaban 80.000 personas y se sacaban 141 cuerpos del agua, él estaba de vacaciones en La Mareta".

Quintana ha comenzado el editorial de este jueves, 3 de septiembre, explicando la teoría del pato: "Si algo parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, es un pato".

A continuación, ha relacionado esta teoría con el esclarecedor documento sobre Ceuta, en el que se apunta directamente a Marruecos, algo que Sánchez ha evitado señalar por el momento.

"Esto es lo que se deduce del informe de la Policía sobre la invasión de Ceuta", ha señalado.

"Si había espías marroquíes de paisano, gendarmes marroquíes de uniforme, si los 80.000 inmigrantes marroquíes fueron guiados y monitorizados por policías marroquíes, si la planificación y las capacidades de la operación excedían las capacidades de las mafias marroquíes y si el riesgo de avalancha desde Marruecos era extremo, estamos hablando de un pato que se llama Marruecos", ha afirmado.

"Sin embargo, la estrategia del Gobierno se basa en la literalidad, porque en ningún párrafo del informe dice de manera literal: 'Marruecos ordenó la invasión de Ceuta'", ha señalado.

Muy incisiva, Ana Rosa ha asegurado, indignada, que "el Gobierno sacaría un cero en el informe PISA de comprensión lectora".

"O a Moncloa le falta un hervor de capacidad cognitiva o nos toman por imbéciles intentando colar un relato que no se lo creen ni ellos".

"Según el Ejecutivo, el informe policial no dice lo que dice", ha criticado, para después poner sobre la mesa las manifestaciones a favor de Ceuta celebradas por toda España.

"Por eso, cientos de miles de españoles han salido a las calles en 260 ciudades, 72 de ellas socialistas, en una protesta histórica para decirle a Sánchez que Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".

Ana Rosa Quintana, en el editorial de este jueves. Captura TV

Ana Rosa ha advertido de que las calles han demostrado que "el termómetro de la paciencia está desbordado".

La comunicadora madrileña ha cerrado su comentario adelantándose a la intervención de Sánchez: "Hoy el presidente se defiende a sí mismo en el Congreso, pese a ese informe policial".

"Va a volver a señalar a la conspiración judío-rusa, a los bulos, Elon Musk, la internacional ultraderechista y al pato, pero no al pato de Marruecos, al pato Donald", ha rematado.

Y así ha sido, porque Pedro Sánchez ha insistido en la Cámara Baja en exculpar a Marruecos y en asegurar que el Gobierno "no recibió alertas o avisos extraordinarios que anticiparan lo que ocurrió" en Ceuta.